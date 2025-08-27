深圳, 2025年8月26日 /PRNewswire/ -- 2025年8月26日、深圳市福田区のUpperHills（深業上城）に「深圳市内免税店」が盛大にオープンしました。同店では、深圳宝安国際空港から国際線で出国する旅行者を対象に、出発日から60日以内に購入できる免税商品を提供しています。顧客は税込みカウンターより11%～25%安い価格で購入でき、さらに対象商品については出国時の税還付制度が適用され、9%の還付を受けることができます。



深圳市内免税店オープン、国際旅行者に多様な特典を提供



深圳は、中国に入国する国際観光客の最初の訪問地として人気があります。世界的なテクノロジー都市として知られ、HUAWEI、TENCENT、DJI、BYDといった大手企業の本社が集まり、電子製品を目当てに世界中のテックファンから愛されています。

深圳市内免税店の商品ラインナップも同様に特徴的です。HUAWEI、HONOR、ViVO、iFLYTEK、UBTECHのヒューマノイドロボット、RingConnスマートリング、Timekettle翻訳イヤホン、Insta360などの国際的テックブランド製品が豊富に揃うほか、美容・スキンケア、時計・宝飾品、高級酒類など、19大カテゴリーを網羅しています。エスティローダー、ラ・メール、クラランス、茅台酒、汾酒など、国際的に著名なブランドを幅広く取り揃えています。

約3,000平方メートルの広さにわたるこのショップは、没入型の商業体験を提供しています。さらに「免税＋課税」「輸入品＋国産品」「オフライン＋オンライン」というビジネスアプローチを採用し、進化した免税小売モデルを先駆けて導入しています。中国国内で最初に設立された8つの市中免税店の1つであり、「クラウド税還付」サービスを導入した初の店舗でもあります。購入時に即時還付される仕組みは、「深圳スピード」を端的に示しています。

オープニング期間中には、割引、抽選、無料体験チケットなどを含む期間限定クーポンを提供します。UpperHills会員は「会員ポイント10倍」などの独占的な特典も利用でき、一部の免税商品は50%オフとなります。

地理的な要衝である黄崗口岸や福田口岸に近いUpperHillsには、MUJI HOTELやマンダリンオリエンタル深圳の2つのホテルがあります。スカイブリッジで蓮花山公園や筆架山体育公園と結ばれ、自然環境を商業エリアに取り入れています。年間4,600万人が訪れる国際的な消費拠点であり、周辺2km圏内には深圳体育中心、深圳博物館、深圳音楽ホールなどの文化・観光施設が点在しています。これにより、越境ビジネスや観光客に「免税ショッピング、高級ホテルでの滞在、公園散策」を一度に楽しめるユニークな体験を提供しています。

