Beko、Ajaxの公式コンフィデンスパートナーに就任





アムステルダム, 2025年8月26日 /PRNewswire/ -- Bekoは、欧州No.1の家庭用電化製品メーカーから生まれたブランドとして、Ajaxとの新たな戦略的パートナーシップを発表し、クラブの公式コンフィデンスパートナーに就任しました。信頼性、高いパフォーマンス、そして持続可能性という共通の価値観に根差したこのパートナーシップは、世界的に評価される2つのブランドが「自信とは感じるものではなく、築き上げるものである」という強力な理念のもとに結ばれる長期的な協力関係を示しています。



公式コンフィデンスパートナーとして、BekoはAjaxの掲げる次世代のサッカー人材育成の使命を、ピッチ内外の両面で支援します。同時に、「Beko流の精神（A Beko state of mind）」を強化し、信頼性と品質を兼ね備えた家庭用電化製品を先進的なソリューションと共に提供することで、消費者に「正しい選択をした」という自信を与えます。BekoとAjaxのパートナーシップは、アムステルダムおよびオランダ地域、そして持続可能な暮らしを信じるコミュニティへのBekoのさらなる深いコミットメントを示すものでもあります。

「Bekoでは、信頼は持続可能な品質、持続可能性への深いコミットメント、そして時代を超えて通用する目的意識のあるデザインから生まれると信じています。」と、BekoのCMOであるAkın Garzanlı氏は述べています。「これらの価値観は、当社の技術とパートナーシップの双方を導く指針です。プレイにおける優雅さ、アイデンティティへの忠誠心、そして大胆なビジョンなど、Ajaxも同様の精神を共有しています。Ajaxは単なるクラブにとどまらず、若き才能を信じ、想像力をもって次世代を育成しています。私たちは共に、目的を伴う優雅さ、伝統に根ざした野心、そして未来を力強く切り拓くイノベーションを称えます。今回のパートナーシップは、インスピレーションを与え、責任を担い、永続する物語を通じて数百万の人々とつながり、私たちの共有する価値観を体現するものです。」

AjaxのCCOであるCas Biesta氏は、次のように述べています。「Bekoのような国際的ブランドが、数年間にわたりAjaxへのコミットメントを示してくれたことを大変嬉しく思います。Ajaxは単なるサッカークラブにとどまりません。私たちは、選手を育てるだけでなく、人を育てることを信条とする存在です。Bekoはイノベーションに関して明確なビジョンを持つ力強いブランドです。オランダ国内のみならず世界において、Bekoと共にポジティブな影響をもたらすことを楽しみにしています。」

欧州全域、さらには世界的にも認知されているBekoは、イノベーション、信頼性、そして日常の快適さの代名詞となっています。効率性と持続可能性を優先した緻密な設計の製品を通じて、Bekoは家庭により大きな安心をもたらし、人々の生活に具体的な変化を生み出しています。

2025年8月26日にヨハン・クライフ・アレナでの調印式をもって正式に発足した3年間のパートナーシップにより、BekoとAjaxは、家庭からサッカーフィールドに至るまで「自信」を育むことに焦点を当て、インスピレーションを与えるコンテンツやアクティベーション、地域社会への取り組みを共に展開していきます。また、この取り組みは両ブランドのデジタルチャネル、スタジアムでの展開、そして地域に根ざしたプログラムを通じても実施されます。

Bekoについて

欧州No.1の家庭用電化製品メーカーであるBeko*は、厳格な耐久性試験を経て実証された高い信頼性を誇る製品によって、長く使用に耐える品質を保証し、顧客が自信を持って選択できるよう支援しています。ブランドの本質は「Beko流の精神（Beko state of mind）」というモットーに基づいており、これは顧客が正しい選択をする際に抱く絶対的な自信を表しています。Bekoは、革新的で信頼性が高く、効率的かつ持続可能な製品の設計と製造を通じて、地球環境の保護に取り組んでいます。

*ソース：Euromonitor International Limited「Consumer Appliances Passport 2025 edition, Major Appliances」

Ajaxについて

AFC Ajaxは1900年3月18日にアムステルダムで創設されたサッカークラブです。Ajaxは、攻撃的で創造的なフットボールを通じて、世界中の人々を楽しませ、インスピレーションを与えることを目指しています。2025年時点で、Ajaxはオランダで最も成功を収めたサッカークラブであり、国際的な魅力を持つとともに、世界でも屈指の名門ユースアカデミーを擁しています。Ajaxのトロフィーキャビネットには、国内タイトル36回、KNVBカップ20回、欧州カップII 1回、UEFAカップ1回、クラブワールドカップ2回、そしてチャンピオンズリーグ4回をはじめとする数々の栄冠が収められています。

