兵庫県・豊岡演劇祭の会場移動や市内観光に便利でお得

NEWS RELEASE

兵庫県・豊岡演劇祭の会場移動や市内観光に便利でお得な

「豊岡演劇祭バス1日乗り放題チケット」をモバイルチケットで販売





ジョルダン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐藤俊和、以下「ジョルダン」）は、8月27日（水）より、豊岡演劇祭実行委員会（事務局：豊岡市観光政策課）が企画し、全但バス株式会社（本社：兵庫県養父市、代表取締役社長：村上宣人、以下「全但バス」）が運行する一般路線バスに乗車できる「豊岡演劇祭バス1日乗り放題チケット」をスマホで買えるモバイルチケットで販売します。販売期間は8月27日（水）～9月23日（火）、利用期間は9月11日（木）～9月23日（火）です。

「豊岡演劇祭バス1日乗り放題チケット」は、豊岡演劇祭2025の開催期間である9月11日（木）～9月23日（火）の間、豊岡市内を運行する全但バスの一般路線バス全線が1日乗り放題となるお得なチケットです。

この「豊岡演劇祭バス1日乗り放題チケット」は、利用できる曜日が限られている現在発売中の「豊岡のってECO（いこう）1日フリー乗車券」と異なり、演劇祭の開催期間中であれば曜日を問わず毎日利用できます。平日に観劇や観光を予定されている方も、移動を便利に楽しんでいただけます。

兵庫県北部に位置する豊岡市は、開湯1300年の歴史を持つ城崎（きのさき）温泉をはじめ、昔ながらの城下町の面影が残る出石（いずし）、夏と冬のアクティビティが楽しめる神鍋高原など、様々な観光スポットが多く点在しています。ぜひ本チケットを利用して、豊岡市の豊かな自然と歴史、そして多様な豊岡演劇祭のプログラムをあわせてお楽しみください。

ジョルダンは、今後もより多くのお客様が安全・安心で快適な移動ができるよう貢献していきます。

■「豊岡演劇祭バス1日乗り放題チケット」の概要

豊岡演劇祭の会期中は曜日を問わず毎日、豊岡市内を運行する全但バス一般路線バス全線（高速バスを除く）が1日乗り降り自由になるチケットです。

※本チケットでは、豊岡市外へは乗車できません。豊岡市から養父市まで市を越えて乗車される場合は、市境（赤崎または暮坂バス停）から養父市内乗車分の運賃を現金でお支払いください。

※本チケットは日本語・英語の2カ国語に対応しています。

※本チケットは、現在販売中の「豊岡のってECO（いこう）1日フリー乗車券」とは利用条件が異なりますのでご注意ください。

販売期間 ： 8月27日（水）～9月23日（火）

利用期間 ： 9月11日（木）～9月23日（火）

価格（税込） ： 大人 1,000円 / 小人 500円

チケット詳細ページ ： https://ticket.jorudan.co.jp/toyooka-theaterfes/ja/

■購入方法

モバイルチケットはジョルダンが運営する「乗換案内」アプリから購入できます。

アプリは下記からダウンロードできます。

iOS版 :

https://apps.apple.com/jp/app/id299490481

Android版 :

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.jorudan.nrkj&referrer

■ モバイルチケット利用イメージ





■モバイルチケット紹介ページ

https://ticket.jorudan.co.jp/ja/

■豊岡演劇祭について

2020年に始まった豊岡演劇祭は、観光やまちづくりと連動した回遊型の演劇祭です。劇場での公演にとどまらず、温泉街、海岸、高原、神社に伝わる木造の農村舞台など、いたるところを舞台として活用し、年々、思いもよらない場所が演劇祭の会場として加わっています。上演プログラムは海外からの参加アーティストをはじめ、各地からの上演団体のアーティストやストリートパフォーマーなど国内外から約80団体が参加します。6年目を迎える今年のテーマは「演、縁、宴。」（えん、えん、えん）。演劇や観劇に通じる「演」、思いがけず人が触れ合う「縁」、出会った人と食卓を囲む「宴」の意味を込めています。

公式サイト ： https://toyooka-theaterfestival.jp/

（参考）

ジョルダンとは…

1979年12月に設立したジョルダンは、「乗換案内」を中心とするソフトウェア開発や携帯コンテンツ事業を軸に、旅行業などのビジネスを展開し組み合わせることで、「移動に関する No.1 ICTカンパニー」としての地位を確立することを経営戦略として掲げています。また、ジョルダンの主要サービスである「乗換案内」アプリは累計5,300万ダウンロードを超え、多くのユーザーの「移動」をサポートしています。

＜本件に関するお問合せ先＞

法人の方からのお問合せ先

ジョルダン株式会社 マーケティング部 梶川/齊藤(尚)

E-mail：biz-info@jorudan.co.jp