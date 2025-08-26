株式会社読売旅行とのオフィシャルパートナー契約締結のお知らせ

株式会社サンロッカーズ

本契約締結に伴い、10月より開幕する2025₋26シーズンよりサンロッカーズ渋谷ホームゲーム青山学院記念館においてコートサイドへ掲載する看板および、サンロッカーズ渋谷各広報物にも「読売旅行」のロゴを掲載いたします。

■株式会社読売旅行 コメント

読売旅行はサンロッカーズ渋谷とオフィシャルパートナー契約を締結しました。

創業から今年で63年となる読売旅行は、読売新聞グループの旅行会社として多くの旅人たちを見守ってきました。「そのたび、わくわく。」をブランドメッセージに掲げ、旅のプロが企画する人気の国内ツアーから、細やかなサポートで安全と安心を大切にした海外旅行、クルーズツアーなど、幅広いラインナップを取り揃えています。

今回のパートナー契約を通じ、読売旅行はサンロッカーズ渋谷の活動を全力で応援します。そして、何と言っても「応援ツアー」でチームを盛り上げ、サンロッカーズの勝利を後押しします。

≪サンロッカーズ渋谷×旅≫

この新たなコラボレーションの取組を通じ、バスケットボールのファンの皆さんに、新たな体験と旅の「わくわく」をご提供しながら、サンロッカーズ渋谷のリーグ制覇に向けた熱い戦いを期待しています。

どうぞよろしくお願いします。





■株式会社読売旅行 会社概要会社名： 株式会社読売旅行所在地： 東京都中央区銀座２-３-１２ マロニエゲート銀座３代表者： 代表取締役社長 岩上 秀憲URL： https://www.yomiuri-ryokou.co.jp/(https://www.yomiuri-ryokou.co.jp/)■掲出ロゴ

■掲出箇所

サンロッカーズ渋谷ホームゲーム青山学院記念館においてコートサイドへ掲載する看板

サンロッカーズ渋谷各広報物

■サンロッカーズ渋谷について

プロバスケットボールリーグB.LEAGUE B1に所属する、東京都渋谷区をホームタウンとするクラブ。

1935年に設立された「日立本社バスケットボール部」が基となる、歴史ある実業団バスケットボールクラブ「日立サンロッカーズ」が、2016年のB.LEAGUEの発足に合わせ「サンロッカーズ渋谷」としてプロバスケットボールリーグ最高峰のB1リーグに参戦。

2022年よりクラブはセガサミーグループの一員となり、一丸となってリーグ初優勝をめざしています。

なおサンロッカーズ渋谷は2025年にBリーグ傘下最古参のチームとして、創設90周年を迎えました。

クラブ名： サンロッカーズ渋谷

ホームタウン： 東京都渋谷区

ホームアリーナ：青山学院記念館

URL： https://www.sunrockers.jp/(https://www.sunrockers.jp/)

運営会社： 株式会社サンロッカーズ