Re:AcTメンバーがデジタルフィギュア「ホロモデル」化決定 ポップアップショップにて販売開始
株式会社Gugenka（代表取締役CEO 三上昌史）は、2025年8月20日（水）より、THE SHIBUYA SOUVENIR STOREにて開催中の「Re:AcT」POP UP SHOPにて、VTuber事務所「Re:AcT」所属タレントのデジタルフィギュアサービス「ホロモデル」の先行店頭販売をいたしました。
イベント終了後に「Xマーケット」にてオンライン販売も開始予定です。
『Re:AcT』POP UP SHOP「THE SHIBUYA SOUVENIR STORE」▶ https://benelic-de.com/vtuberdepo-popupshop0820/
XMarket（ホロモデル販売ページ）▶ https://xr-marketplace.com/
■ホロモデルとは
デジタルフィギュアサービス「ホロモデル」は、スマートフォンやMeta Quest 3/3Sなどで、
アニメやゲームの公式キャラクターのデジタルフィギュアを鑑賞できるサービスです。
ポーズ・表情・サイズを自由に変更可能で、スマートフォンのAR機能を活用して外出先やイベント会場でもホロモデルを表示し、「Re:AcT」メンバーと一緒に写真を撮影できます。
アプリのダウンロードはこちら：https://xr-marketplace.com/download
本商品はカード形式で販売し、裏面のシリアルコードをXマーケットで入力することで、ホロモデル本体（デジタルフィギュア）と交換することができます。
■Xマーケット：https://xr-marketplace.com/
■シリアルカード引き換え方法はこちら：https://xr-marketplace.com/holomodels/serial-code
※オンラインでの取り扱いはXマーケットにて限定展開予定です。
■商品概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/74603/table/256_1_8f951fa5d320501c81092f4b2eac41ec.jpg?v=202508270926 ]
■ 「Re:AcT」とは
YouTube総登録者数113万人で、総勢21名のVtuberをマネジメントするバーチャルタレント事務所です。自社で3Dスタジオ完備しているため、ライブ・イベントを企画から制作まで一気通貫で行っています。
■ 株式会社Gugenkaについて
Gugenkaは日本のIPをXR技術を通じて世界へ発信するXRクリエイティブスタジオです。
デジタルグッズ専門ECサイト「Xマーケット」では日本アニメ公式のデジタルフィギュア「ホロモデル」などデジタルグッズを購入できます。
■株式会社Gugenka
会社名：株式会社Gugenka
本社所在地：新潟県新潟市中央区南出来島1-10-7 出来島第一ビル4F
設立：2005年4月
代表取締役CEO 三上 昌史（Masafumi Mikami）
取締役CTO & 海外統括：キラ プーン（Kiral Poon）
URL：https://gugenka.jp/