Re:AcTメンバーがデジタルフィギュア「ホロモデル」化決定　ポップアップショップにて販売開始

株式会社Gugenka

株式会社Gugenka（代表取締役CEO 三上昌史）は、2025年8月20日（水）より、THE SHIBUYA SOUVENIR STOREにて開催中の「Re:AcT」POP UP SHOPにて、VTuber事務所「Re:AcT」所属タレントのデジタルフィギュアサービス「ホロモデル」の先行店頭販売をいたしました。

イベント終了後に「Xマーケット」にてオンライン販売も開始予定です。

『Re:AcT』POP UP SHOP「THE SHIBUYA SOUVENIR STORE」▶ https://benelic-de.com/vtuberdepo-popupshop0820/

XMarket（ホロモデル販売ページ）▶ https://xr-marketplace.com/

■ホロモデルとは

デジタルフィギュアサービス「ホロモデル」は、スマートフォンやMeta Quest 3/3Sなどで、

アニメやゲームの公式キャラクターのデジタルフィギュアを鑑賞できるサービスです。

ポーズ・表情・サイズを自由に変更可能で、スマートフォンのAR機能を活用して外出先やイベント会場でもホロモデルを表示し、「Re:AcT」メンバーと一緒に写真を撮影できます。

アプリのダウンロードはこちら：https://xr-marketplace.com/download

本商品はカード形式で販売し、裏面のシリアルコードをXマーケットで入力することで、ホロモデル本体（デジタルフィギュア）と交換することができます。

■Xマーケット：https://xr-marketplace.com/

■シリアルカード引き換え方法はこちら：https://xr-marketplace.com/holomodels/serial-code

※オンラインでの取り扱いはXマーケットにて限定展開予定です。

■商品概要

■ 「Re:AcT」とは

[表: https://prtimes.jp/data/corp/74603/table/256_1_8f951fa5d320501c81092f4b2eac41ec.jpg?v=202508270926 ]

YouTube総登録者数113万人で、総勢21名のVtuberをマネジメントするバーチャルタレント事務所です。自社で3Dスタジオ完備しているため、ライブ・イベントを企画から制作まで一気通貫で行っています。

■ 株式会社Gugenkaについて

Gugenkaは日本のIPをXR技術を通じて世界へ発信するXRクリエイティブスタジオです。

デジタルグッズ専門ECサイト「Xマーケット」では日本アニメ公式のデジタルフィギュア「ホロモデル」などデジタルグッズを購入できます。

■株式会社Gugenka

会社名：株式会社Gugenka

本社所在地：新潟県新潟市中央区南出来島1-10-7 出来島第一ビル4F

設立：2005年4月

代表取締役CEO 三上 昌史（Masafumi Mikami）

取締役CTO & 海外統括：キラ プーン（Kiral Poon）

URL：https://gugenka.jp/