岡山・瀬戸内のマリーナ事業を未来へ。M&A・事業承継マッチングプラットフォーム「TRANBI」が地元金融機関と取り組む“オープンネームでの後継者募集”を開始！

事業承継・M&Aマッチングプラットフォーム「TRANBI（トランビ）」を運営する株式会社トランビ（本社：東京都港区、代表取締役：高橋聡）は、岡山県倉敷市のピーチマリン（有限会社エーエムジー）が実名掲載の形で後継者募集を開始したことをお知らせいたします。

瀬戸内海のマリンスポーツを地域密着で支えるピーチマリンの事業

[表: https://prtimes.jp/data/corp/27440/table/258_1_24a0530049fd5b765c4eb456675696d5.jpg?v=202508270926 ]

本事業は、プレジャーボートやクルーザーを所有する富裕層顧客を中心に、船舶の保管・管理・修理といったサービスを提供してきたマリーナ運営事業です。競合の少ないエリアに立地し、20年にわたる実績を通じて高い顧客定着率を実現。現在は約30名のリピーター顧客を中心に、年間契約（20～90万円）で安定した収益を確保しています。

単なる保管だけでなく、修理やメンテナンスにも対応可能な体制を整えており、「本格的なマリーナ」として地域内で高い評価を得ています。また、現代表がボートレース活動等で培った広範な人脈と地元での信頼が、事業の強固な基盤となっています。継続的な維持費用が発生するビジネス特性から、再現性の高い継続課金モデルとなっており、堅実な成長が見込める事業です。

水島信用金庫様との連携について

弊社は2018年より、水島信用金庫様と地域における事業承継支援に関して連携を行ってまいりました。2025年問題を見据えた経営者の世代交代が全国的に本格化する中、ポストコロナの新たなフェーズにおいて、改めてその連携を強化しております。

今回の案件は、水島信用金庫様との連携による2件目の実名掲載案件です。初回の取り組みである、倉敷市の手打ちうどん店「古狸庵」の譲渡案件（https://www.tranbi.com/ma-column/detail/?id=162）に続き、地域のリアルな事業承継の可能性を広げる具体的な一歩となります。

地元に根差し信頼を築いてこられた水島信用金庫様と、全国にネットワークを持つTRANBIの連携により、より多くの良質な後継者との出会いを創出してまいります。今後も地域経済の持続的発展を支える活動に取り組んでまいります。

【水島信用金庫】

https://www.mizushin.co.jp/

・理事長 横溝博之

・設立 1950年

・店舗数 16店舗

・事業内容 倉敷エリアを中心とした地域における総合金融サービスの提供

■事業承継・M＆Aマッチングプラットフォーム「TRANBI」について

TRANBI（トランビ）は、日本初の事業承継・M&Aマッチングプラットフォームとして2011年にサービスを開始しました。法人・個人、業種・事業規模を問わず、全国どこからでも事業を「譲りたい人」と「引き継ぎたい人」が出会えるオンラインの場を提供し、誰もがM&Aに挑戦できる社会の実現を目指しています。

売り手には匿名での案件公開や伴走支援サービスを、買い手には多様な条件から希望に合った事業を検索・交渉できる機能を提供。さらに、全国の金融機関、自治体、事業承継・引継ぎ支援センター等と連携し、地域に根ざしたスモールM&Aや後継者不在企業の支援にも注力しています。

2021年には従来の成約手数料型から月額定額制へと料金体系を刷新し、中小企業や個人にも利用しやすい仕組みを整備。

「はじめてのM&AならTRANBI」を掲げ、売り手向けの支援サービスや、副業・M&Aへの挑戦を志すユーザー同士をつなぐオンラインコミュニティ（参加者数5,000名超）の運営など、M&Aのすそ野を広げる取り組みを行っています。2025年には登録ユーザー数が20万者を超え、幅広い層にご利用いただいています。

URL：https://www.tranbi.com/

【会社概要】

■株式会社トランビ （https://www.tranbi.com）

【会社名】株式会社トランビ

【代表取締役】高橋 聡

【設立】2016年4月

【事業内容】M&Aプラットフォーム『TRANBI（トランビ）』の企画・運営、その他関連事業

主に、事業の売り手と買い手をインターネット上で直接マッチングするサービスを提供。成約手数料を廃止し、事業規模に関わらず小規模事業者から利用できるM＆Aプラットフォームとして展開中。

