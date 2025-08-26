ミエルカSEOに新機能「LLMモニタリング」を搭載

株式会社Faber Company

株式会社Faber Company（本社：東京都港区、代表取締役：稲次正樹、古澤暢央）は、SEOプラットフォーム「ミエルカSEO」において、生成AI検索における自社サービスや自社サイトの露出状況を一括で確認できる新機能「LLMモニタリング」を搭載したことをお知らせします。

これにより、ChatGPTやGeminiといった生成AI上での自社の可視性を、ひとめで確認・モニタリングすることが可能になりました。

開発の背景

昨今、ChatGPTやGeminiなどの生成AIがユーザーの検索行動に組み込まれ、従来の検索エンジンだけでなく、AIによる回答文の中で情報が参照される機会が増えています。企業にとって、自社ブランドやサイトがAIの回答にどのように登場しているかを把握することは、今後のマーケティング施策や認知拡大の観点からますます重要になりつつあります。

しかし、各クエリごとに複数のAIモデルやツールを手動で確認するのは時間がかかり、非効率的です。そこで本機能では、このプロセスを自動化。ChatGPTやGeminiなどのさまざまな生成AIモデルを対象に一括検索を行い、結果を分かりやすい形式でまとめて表示することで、自社のAI上での可視性をひと目で把握できるようになりました。

新機能「LLMモニタリング」の特徴

キーワードや調査したいサービス名などを入れるだけで、ChatGPTやGeminiといった生成AIの回答文において、

● 自社・競合サービスがどれくらい言及されているか

● 自社・競合サイトがどれくらい引用されているか

を一目で確認することができます。

さらに本機能は、GPT-5やGemini 2.5 Proなどの最新モデルにも対応。変化の激しいAI検索においても、自社の露出状況や最新の動向をリアルタイムにキャッチアップできます。

ご利用方法

「LLMモニタリング」は、ミエルカSEOをご契約いただくことでご利用いただけます。

ミエルカSEOをすでにご契約の方は、こちらからお問い合わせください。

▶︎ https://app.mieru-ca.com/faber-extract/consulting

ミエルカSEOをまだご契約されていない方は、こちらからトライアルいただけます。

▶︎ https://mieru-ca.com(https://mieru-ca.com/?utm_source=referral&utm_medium=prtimes&utm_campaign=bulk-reference)

株式会社Faber Company（ファベルカンパニー）とは

「辺境の知から、“マーケティングゼロ“を実現する」をコンセプトに、企業のWebマーケティングを支援。2005年の創業以来、クライアント企業のSEO施策、コンテンツ制作などの事業を展開。2013年からSEOプラットフォーム「ミエルカSEO」の自社開発を開始し、2015年リリース。開発メンバーには、ウェブアナリストで当社CAO（Chief Analytics Officer）・小川卓に加え、筑波大学ビジネスサイエンス系の吉田光男准教授、明治大学の高木友博名誉教授ら、AIの権威が加わる。ソフトウェア特許登録済。

会社名 ： 株式会社Faber Company

所在地 ： 〒105-6923 東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー23F（受付）

代表取締役 ： 稲次正樹、古澤暢央

資本金 ： 1億円

設立 ： 2005年10月24日

事業内容 ： ミエルカ事業、コンサルティング事業、メディア事業、ミエルカコネクト（DX人材紹介）事業

【情報発信サイト】

・SEOやWebマーケティングのノウハウなら「ミエルカマーケティングジャーナル(https://mieru-ca.com/blog/)」

（SEOを学ぶなら：『SEO対策の最新情報(https://mieru-ca.com/blog/seo-measures/)』）

・ デジタルマーケティング最新ノウハウなら「ミエルカチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCH5BvLPax_uthxOIjf3uNtg)」（YouTube）

【関連サービス】

「ミエルカSEO(https://www.youtube.com/channel/UCH5BvLPax_uthxOIjf3uNtg)」：SEO・コンテンツマーケティング内製化ツール

「ミエルカヒートマップ(https://mieru-ca.com/heatmap/)」：ユーザー行動分析・CVR改善ツール

「ミエルカコネクト(https://mieruca-connect.com/business/)」：即戦力マーケターの業務委託サービス

「ローカルミエルカ(https://local-mieruca.com/)」：Web上の店舗情報とGBPの一元管理ツール

「ミエルカSEOコンサルティング(https://mieru-ca.com/seo-consulting/)」：サイト設計と改善を導くSEO支援サービス