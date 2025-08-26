緊迫感と迫真の映像！アメリカ警察の危険な追跡劇を完全リアル映像で描いた人気シリーズ第2弾「激撮！警察カーチェイス シーズン2」9月9日(火)21時よりディスカバリーチャンネルで放送

ディスカバリー・ジャパン合同会社

世界中の人々の情熱や好奇心を満たす上質な体験を提供する『ディスカバリーチャンネル』を運営するディスカバリー・ジャパン株式会社は、アメリカの警察による危険で緊迫感あふれるカーチェイスを、実際の映像で描くシリーズの第2弾「激撮！警察カーチェイス シーズン2」を9月9日(火) 21時より、放送開始いたします。

ハイウェイから都市部の道路、郊外の裏道まで、アメリカ各地の警察官が逃走車両を確保するため命がけで任務に当たる様子に密着。

車両強奪に始まった、陸・空・海を巻き込む大規模な追跡劇から、スピードボートによる逃走、アサルトライフルを持った容疑者との銃撃戦、殺人犯に対する大規模チェイス、18輪トラックによる2時間の逃走劇、軍用車の盗難、そして巨大火災まで。今までに見たことのないような迫真性のあるボディカメラやヘリの映像、現場の音声、法執行官による生々しい証言により、ハイスピードの逃走劇の一部始終を余すことなく伝える。一瞬の判断が生死を分ける、リアルな「逃走と追跡」の世界を目撃せよ。

＜エピソード＞

空と陸のハイスピードチェイス 9月9日(火) 21：00～

フロリダ州でカージャックが発生する。犯人は様々な乗り物を盗みながら逃走。陸海空に及ぶ壮大なカーチェイスに発展する。ちょうど春休みの時期で、ビーチには大勢の観光客がいて、パニック状態に…。

ボートチェイス 9月16日(火) 21：00～

ボートの盗難が発生。犯人と警察で、アドレナリン全開のスピードボートチェイスに発展する。そして警察が夜間パトロールの最中に、盗品を積んだ6トンの引っ越し用のトラックを発見する。

炎の車と命の救出劇 9月23日(火) 21：00～

フロリダ州の町でカーチェイスが発生する。最後は追っていた警察にとってショッキングな展開に…。イリノイ州では、警察が命を危険に晒し、燃えている車を追う。ジョージア州では盗まれた巨大トラックが暴走。警察は大胆な手段に出る。

銃声と祈りの夜 9月30日(火) 21：00～

ジョージア州では、ライフル銃を持った危険な2人組を警察が追う。犯人たちがいつ通行人に発砲するか分からない。逃走する犯人を警察が追い、最終的には複数のけが人が発生する銃撃戦に…。

＜放送情報＞

■放送局：ディスカバリーチャンネル

■番組名：激撮！警察カーチェイス シーズン2

■放送日時：9月9日(火)21:00スタート

レギュラー：毎週火曜21:00

再放送：月曜19:00ほか

（60分・全10話・新シーズン）

■ディスカバリーチャンネル

ディスカバリーチャンネルは、世界中の人々の情熱を引き出し、好奇心を満たす上質な体験を提供するメディアです。宇宙、クルマ、サバイバル、アドベンチャーをはじめ、サイエンス、テクノロジー、ライフスタイルなど多岐に渡る情報を、世界220以上の国・地域で配信されている世界最大級のネットワークを駆使し、新しい発見とともにお届けします。日本では1997年より放送を開始しており、全国のケーブルテレビ局、スカパー！、IPTV放送、各種オンラインメディアなどでご覧いただけます。

https://www.discoveryjapan.jp/

■ワーナーブラザース・ディスカバリー

ワーナーブラザース・ディスカバリー（Nasdaq:WBD）は、テレビ、映画、ストリーミングなどあらゆるポートフォリオを埋めるたくさんの作品とユニークなブランドを持つ、世界をリードするメディアでありエンターテイメントを提供する企業です。

我々が制作し配給する番組やサービスは 220 以上の国や地域、50 以上の言語に対応しており、代表的なブランド、ネットワークを通じて世界中の皆さまに情報やインスピレーションを与え、笑いと感動を提供しています。

ワーナーブラザース・ディスカバリー傘下の主なブランド、ネットワークは以下の通りです。ディスカバリーチャンネル、discovery+、CNN、DC、Eurosport、HBO、HBO Max、HGTV、Food Network、OWN Investigation Discovery、TLC、Magnolia Network、TNT、TBS、truTV、アニマルプラネット、Science Channel、ワーナー・ブラザース映画、ワーナー・ブラザーステレビジョン、ワーナー・ブラザースゲームス、ニュー・ライン・シネマ、カートゥーン ネットワーク、MONDO TV、旅チャンネル、ムービープラス、LaLa TV、Adult Swim、ターナークラシック映画、Discovery en Español、 Hogar de HGTV 他 詳細については、www.wbd.com をご覧ください。