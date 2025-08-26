『AIアナリスト』が生成AIを活用した新機能をリリース！サイトレポートデータの現状把握と改善提案をAIが解説

株式会社WACUL

データと知見を核に、戦略から実行までマーケティングDXを一気通貫で支援する株式会社WACUL（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大淵 亮平、読み：ワカル、以下当社）は、『AIアナリスト(https://wacul-ai.com/registration-1/)』において生成AIを用いたレポート解説機能の提供を開始したことをお知らせいたします。

■『AIアナリスト』初、生成AIを用いた機能の提供を開始

今回リリースする解説機能は、『AIアナリスト(https://wacul-ai.com/registration-1/)』として初めて、機械学習を備えた生成AIを利用した機能です。従来、ユーザーが数値データをもとに手動で読み解く必要のあったサイトレポートに対し、生成AIが自動で状況を把握し、現状分析と改善提案を文章で提示することが可能になりました。

■サイトレポートとは

Webサイトにおける主要な指標を、月次・週次といった一定の周期で定点観測するための分析機能です。

ページビュー、コンバージョン、コンバージョン率等、重要な指標を1枚のシートに集約しており、Webサイトの状態や変化を把握できるダッシュボードのような役割を果たします。

■生成AIによる解説機能について

サイトレポートイメージ

本機能は、サイトレポートに含まれる数値データをもとに、生成AIが現状のまとめと改善提案を提示します。また、単月の情報にとどまらず、前月データとの比較を含めた考察を加えることで、数値の変化に対する背景や意図を理解しやすくなっています。

なお、AIが利用するデータは、各レポートに記載された数値指標のみであり、ページ名やURLなど、Webサイトが特定される情報は使用されません。

■解説機能を利用可能なプラン

レポート解説イメージ機能詳細と解説作成方法はこちら :https://www.notion.so/aianalyst/AI-230368b5546880a1a005ce93391498e9

生成AIを用いたレポート解説機能は、『AIアナリスト(https://wacul-ai.com/registration-1/)』の「レポートプラン」にてご利用いただけます。このプランは、Webサイトのアクセス状況や成果指標を定期的に可視化し、レポーティング業務の効率化を目的とした特化型プランです。

なお、本機能が対象となるのは、サイトレポート内の「今月の進捗」セクションに限られます。

また、レポートプランは申込から30日間、無料トライアルでの利用が可能です。

新機能を実際に体験いただいたうえで、継続導入をご検討いただける仕組みとなっており、初めての方でも安心してご利用いただけます。

■今後の展開

今回の生成AI解説機能は、レポート解説機能はサイトレポートの「今月の進捗」での導入となりますが、サイトレポート以外の各種機能にも段階的に適用を広げていく予定です。

また、Web戦略の立案や運用サポートを行う「コンサルティング支援プラン」への適用も計画しており、プロフェッショナルの支援に加えて生成AIが補完的な提案を行うことで、より高精度かつ効率的な支援体制の構築を進めてまいります。

WACULでは、今後も生成AIを中核としたプロダクト強化に取り組み、分析・施策検討にかかる“思考の負担”を軽減するための支援機能を順次拡大していきます。

■WACULについて

WACULへのお問い合わせ :https://wacul.co.jp/contact/

WACULは、ビッグデータとナレッジで、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を実現するマーケティングDXカンパニーです。

2010年にデジタルマーケティングのコンサルティング事業を開始し、人工知能等を活用したデータアナリティクスの先進テクノロジーとコンサルティングを通じて蓄えた知見とを融合し、2015年から「AIアナリスト・シリーズ」を提供。さらに組織設計から戦略立案を行うWACUL DXコンサルティング、フリーランスのデジタル人材のマッチングなどを加え、マーケティング&セールスのDXを通じて、クライアントの売上最大化を効率的に実現します。

＜会社概要＞

会社名：株式会社WACUL（読み:ワカル）

Webサイト ：https://wacul.co.jp/

本社所在地 ：東京都千代田区神田小川町3-26-8 2F

代表者 ：代表取締役社長 大淵 亮平／代表取締役 垣内 勇威

事業内容 ：デジタルマーケティングのPDCA自動化を行う「AIアナリスト」、実装・実行を行う「AIアナリストAD」「AIアナリストSEO」、戦略立案など上流から戦術・施策設計まで行う「DXコンサルティング」、デジタルマーケティング人材のマッチングサービス「MarketerAgent」など、マーケティングDXの支援サービスを展開

X（旧：Twitter） ：https://twitter.com/wacul_jp

Facebook ：https://www.facebook.com/wacul.co.jp/

＜主要サービス＞

・デジタルマーケティングのPDCAを支援する自動データ分析・改善提案ツール「AIアナリスト」

データ分析を自動的に行い、改善提案から実行施策の成果測定まで、マーケティングのPDCAサイクルを自動化するマーケティングツール。マーケターは、データ分析作業や施策管理、施策の効果検証などの煩雑な作業ではなく、本来行うべき戦略的なタスクに集中できる

サービスのご紹介・資料請求はこちら：https://wacul-ai.com/

・「コンテンツ作成×外部対策×内部対策×CVR改善」をワンストップで支援する、オールインワンSEOサービス「AIアナリストSEO」

SEO対策の上流から下流までを網羅的に支援し、自然検索のCV数を最大化します。

サービスのご紹介・資料請求はこちら：https://wacul-ai.com/seo/lp/seo-consulting/

・Webサイトと一体運用で成果を出す広告運用サービス「AIアナリスト AD」

AIアナリストのノウハウを活用してCV獲得に効果的な広告媒体を選定、効率的な広告運用を代行する

サービスのご紹介・資料請求はこちら：https://wacul-ai.com/ad/

・フリーランスのマーケター人材紹介サービス「Marketer Agent」

専門ノウハウを有するフリーランス等のマーケティングDX人材と企業をマッチングし、企業の体制構築・成果創出を支援します。

1,000社超の企業支援を通じWACULが培った「課題特定力」と40,000サイトの分析に基づく成果を出すための「方法論」で、市場に存在する最適な人材で企業の課題を解決します。

企業の方はこちら：

https://wacul.co.jp/lp/marketer-agent-for-enterprises/

マーケターはこちら：

https://wacul.co.jp/lp/marketer-agent/