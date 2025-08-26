＜News＞レトロゲーム配信サービス『プロジェクトEGG』にて2025年8月26日に『怨霊戦記（PC-9801・Windows11対応版）』をリリース

株式会社Ｄ４エンタープライズ

2025年8月26日、レトロゲーム関連の復刻・配信ビジネスなどを行なっている株式会社Ｄ４エンタープライズ（本社・東京都中央区 代表取締役・鈴木直人）は、同社が運営するレトロゲーム配信サービス『プロジェクトEGG』において、新規コンテンツ『怨霊戦記（PC-9801・Windows11対応版）』のリリースを開始しました。

ゲーム画面１ゲーム画面２ゲーム画面３ゲーム画面４ゲーム画面５

奇怪な事件が次々と発生する宮寺市を舞台に、推理力を駆使して怨霊と戦え！

異色のホラーアドベンチャーゲーム！

タイトル ： 怨霊戦記（PC-9801・Windows11対応版）

ジャンル ： アドベンチャーゲーム

メーカー ： スタジオＷＩＮＧ

オリジナル版発売年：1989年

配信サイトURL ： https://www.amusement-center.com/project/egg/game/?product_id=1984

紹介動画URL ： https://youtu.be/IZvbfKbAxYo

発 売 日 ： 2025年8月26日

価 格 ： 990円

権利表記 ：

(C)STUDIO WING

(C)2025 D4Enterprise Co.,Ltd. / (C)2025 MSX Licensing Corporation.



この世に、怨みの無い方はございません。人の命が短いばかりに、人の情も、事の善悪も、欲望の限りも、悟りの道が遥かなため、人の怨み、この世を怨み、旅立つのでございます。



その旅立ちすら無念がゆえに、この世に残した怨みがつのり、死する事も、生きる事も、できない姿で、のたうちまわり、死霊が怨霊と化して、この世の中に満ち溢れている事でございます……。



本作は1989年にリリースされた、アドベンチャーゲームです。プレイヤーは怪現象に遭遇したことで霊能力を身に付けた北原弘行となり、奇怪な事件が次々と発生する宮寺市を舞台に、推理力を駆使して怨霊と戦うストーリーが展開されます。



ゲームシステムはコマンド選択式を採用しているため、誰でも直感的に楽しむことができます。独特なグラフィックスとサウンドが織りなす世界観は、プレイヤーを怨霊との戦いの世界へといざなってくれることでしょう。



当時のアドベンチャーゲーム界では探偵ものが主流でしたが、この作品は怨霊との戦いと推理を組み合わせたユニークな設定で注目を集めました。独特のビジュアルとサウンドデザインをお楽しみください。





※ 『プロジェクトEGG』とは

PC-9801、FM-7、X1など様々なプラットフォームが存在していた1980年代。この時期に発売されたPCゲームは、今のエンタテインメントに大きな影響を与えました。しかし記録メディアの劣化やプラットフォームなどの変化により、それらは次第に遊べなくなっています。

D4エンタープライズではレトロゲームを文化遺産のひとつと捉え、『プロジェクトEGG』を発足。ゲームコンテンツ、ハードウェア、開発者、そしてレトロゲームを愛する皆さまへのリスペクトを忘れず、いつまでもレトロゲームが楽しめるよう、真摯に取り組んでまいります。

