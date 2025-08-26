株式会社マーサリー

本記事では、2025年7月に行った「ED治療」に関するアンケートの調査結果をご紹介いたします。

調査：調査会社に委託

調査方法：インターネットによるアンケート調査

調査期間：2025年7月28日 ～ 2025年7月30日

調査母集団：30人

アンケート回答者の詳細データ：末尾に記載

【2025年7月度・アンケートサマリー】

年齢層は25～59歳で、30代と40代で約7割を占めた。

EDを自覚した年齢は35～39歳が20％と、最も多くいることがわかった。

ED治療を受診した医療機関・方法については、「ED専門クリニック（対面）」が約4割で最も多かったが、「オンライン診療」という回答も約3割となり多くみられた。

ED治療にかかった総費用は、「1万～3万円未満」との回答が3割で最も多かった。

EDを自覚した年齢と受診のポイントについて

EDを自覚した年齢と受診のポイントについての調査結果を紹介する。

EDを自覚した年齢はいつ頃ですか？

EDを自覚した年齢は「35歳～39歳」が20.0%で最も多く、次いで「25歳～29歳」「40歳～44歳」「45歳～49歳」が共に16.7%となり、EDが気になり始める年齢は20代後半から40代と幅広いことがわかった。

ED治療を受診する際、決め手になったポイントは何でしたか？（あてはまるものすべて）

ED治療を受診する際、決め手になったポイントとして、「インターネット・SNSの情報」と回答した人が半数を超えた。

そのほか、「自己判断（健康・将来の不安）」や「症状が悪化した」ことなどの回答も多かった。

ED治療の現状について

ED治療の現状についての調査結果を紹介する。

ED治療を受診した医療機関・方法を教えてください。（複数選択可）

ED治療を受診した医療機関・方法について最も多かった回答は「ED専門クリニック（対面）」（43.3%）だった。

また、「オンライン診療」という回答が33.3%で二番目に多かった。

これまでに試したED治療法をすべて選んでください。（複数選択可）

これまでに試したED治療法について、「シルデナフィル」が70.0%と最も多く、「タダラフィル」（40.0%）「サプリメント・漢方」（30.0%）と続いた。

これまでに試したED治療法のうち、実際に最も効果を感じた治療法はどれですか？

これまでに試したED治療法のうち、実際に最も効果を感じた治療法についても、「シルデナフィル」が56.7%と圧倒的に多かった。

そのほか、「タダラフィル」や「バルデナフィル」などの回答もみられた。

ED治療にかかった総費用（おおよそ）を教えてください。

ED治療にかかった総費用は、「1万～3万円未満」と回答した人が33.3%で最も多く、「1万未満」「3万～5万円未満」が共に20.0%と並んだ。

現在もED治療を続けていますか？

「現在もED治療を続けている人」は53.3%となり、「いいえ」と回答した「現在はED治療を続けていない人」を上回った。

どのくらいの期間、ED治療を続けていますか？

ED治療を続けている期間について、「3～6か月」「6か月～1年」「2年以上」と回答した人が共に25.0％で最も多く、反対に「1か月未満」と回答した人はいなかった。

利用したことがあるクリニックをすべてお選びください。

利用したことがあるクリニックについて、「DMMオンラインクリニック」が3割を占める結果となった。

そのほか、「イースト駅前クリニック」「レバクリ」「クリニックフォア」などの回答も多くみられた。

オンライン診療でED治療を受けたいと思いますか？

オンライン診療でED治療を受けたいと思うかについて、「どちらかといえば受けたい」と回答した人が最も多く33.3％となり、「ぜひ受けたい」と回答した人も26.7%と多かった。

反対に「受けたくない」と回答した人はいなかった。

アンケート回答者の詳細データ

性別

年齢

【調査結果詳細】

ED治療に関するアンケート調査（2025年7月）

