【東証S上場】あなぶき興産運営の不動産クラウドファンディング[Jointo α]　9月16日より新規ファンドの募集開始

穴吹興産株式会社

2025年8月26日

あなぶきグループの穴吹興産株式会社（本社：香川県高松市、代表取締役社長：穴吹忠嗣、証券コード：8928）は、不動産投資クラウドファンディングプラットフォーム『ジョイントアルファ［Jointo α］』にて、第42号ファンドとなる『エリア分散型アルファアセットファンド第十四弾』の募集要項を公開いたしました。

募集期間は2025年9月16日（火）12：00～2025年9月18日（木）17：59までの3日間となります。募集は先着順となります。

【ファンド概要】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/63936/table/45_1_408f9faeab592e9ddf7a978bf601f72c.jpg?v=202508270926 ]

ファンド詳細はこちら(https://join-to.jp/investment/investment_entry.html?fund_id=46&command=new)

【商品特徴】

首都圏・関西・九州に点在する区分所有マンション9物件

『エリア分散型アルファアセットファンド第十四弾』は、穴吹興産が全国で保有する物件の中から厳選した、首都圏・関西・九州に点在する優良物件9物件が投資対象です。賃料収入を原資として投資家の皆様へ配当を行う「インカム型」ファンドとなります。

局地的な災害リスクなどに強い

穴吹興産が取得した約1,000戸の区分マンションから、物件を厳選しています。物件が全国に点在しているため、経済情勢の変化や、局地的な災害リスクを分散できます。

収益が安定

投資対象物件が9物件あることから、マンションの賃借人退去に伴う賃料減少リスクが抑えられ、安定した投資案件となっています。

「インカム型」ファンド

キャピタルゲインが含まれるファンドでは、運用終了までに物件の売却ができなかった場合の償還遅延や、売却損が発生した場合の元本割れが発生するリスクがあります。

今回の商品は賃料収入のみを配当原資にしているインカム型ファンドのため、キャピタルゲイン型のリスクを回避しています。

【運営会社の強み】

１.累計投資額85億円突破

当社が提供する不動産クラウドファンディングサービス「Jointo α」は、累計投資額が85億円を突破いたしました。多くの投資家の皆様からご支持をいただいており、着実に実績を積み重ねています。

２.元本割れ・配当遅延過去なし

サービス開始から約５年間で合計41件のさまざまファンドを扱ってきましたが、これまで一度も元本割れや配当遅延がなく、投資家の皆様からご評価をいただいております。

※本サービスは元本保証をするものではございません。投資リスクについては各ファンドの商品詳細をご確認ください。

３.創立60周年 不動産の実績豊富

本サービスを運営する「穴吹興産株式会社」は、1964年5月25日に創立し、60周年を迎えた歴時ある企業です。不動産事業においても確かな実績があり、2023年の売上・事業主別販売戸数ランキングでは全国第７位にランクインしております。さらに、区分マンション投資事業や事業再生、海外事業など、幅広い分野に事業を拡大し、企業としても着実に成長を続けています。

【投資特典キャンペーン】

本ファンド投資額に応じて、最大50,000円分のAmazonギフト券をプレゼントいたします。詳しくは公式サイトをご覧ください。

【ジョイントアルファ［Jointo α］サービス概要】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/63936/table/45_2_4e5d10128ec3b443ccfe303371239f4b.jpg?v=202508270926 ]

※「ジョイントアルファ」で投資を行うためには、会員登録等が必要となります。

会員仮登録後、本登録が必要となりますので、必ず会員本登録まで完了してください。

※詳細はURLにてご確認ください。

＜営業者会社概要＞（2024年6月30日現在）

商号 ：穴吹興産株式会社

代表者 ：穴吹 忠嗣

所在地 ：香川県高松市鍛冶屋町7-12

資本金 ：755百万円

従業員 ：470名(単体)、3,155名(連結)

URL ：https://www.anabuki.ne.jp/

[事業内容]

分譲マンション事業、不動産仲介事業、中古マンション買取再販事業、不動産販売事業、アセットマネジメント事業、建設業、パーキング事業、不動産開発事業

[免許]

宅地建物取引業免許 国土交通大臣免許（10）第3300号

特定建設業許可 香川県知事許可（特-1）第5547号

一級建築士事務所登録 香川県知事登録第1847号

一般不動産投資顧問業登録 国土交通大臣登録 一般-第378号

第二種金融商品取引業登録 四国財務局長登録（金商）第12号

不動産特定共同事業許可 金融庁⾧官・国土交通大臣第124