¡Ö¡Ø±Ç²è ¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤· ¶õ¤Î²¦¹ñ¤È¤Õ¤¿¤ê¤Î¥³¡Ù¡ß½ñÅ¹º×¡×¤ò9·î1Æü¤è¤êÁ´¹ñÌó800½ñÅ¹¤Ç³«ºÅ¡ª
¡¡ÆüËÜ½ÐÈÇÈÎÇä³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÉÙ³ß ·ú¡¢Î¬¾Î¡§ÆüÈÎ¡Ë¤Ï¡¢½ñÅ¹¤ËÍèÅ¹¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õº×¤È¤·¤ÆËèÇ¯¹±Îã¤Î½ñÅ¹Å¹Æ¬¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ö½ñÅ¹º×¡×¤ò¡¢2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢Á´¹ñ¤ÎÌó800½ñÅ¹¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö½ñÅ¹º×¡×¤Ï¡¢2012Ç¯¤è¤ê·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë½ñÅ¹¸þ¤±ÈÎÂ¥´ë²è¤Ç¡¢½ñÅ¹¤ËÍèÅ¹¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿Âç·¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤Ê¤É¤òÅ¹Æ¬¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½ñÅ¹¤ÎÇä¾å¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¡Ø±Ç²è ¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤· ¶õ¤Î²¦¹ñ¤È¤Õ¤¿¤ê¤Î¥³¡Ù¡ß½ñÅ¹º×¡×¤ÈÂê¤·¡¢Áí³Û125Ëü±ß¤Î¿Þ½ñ¥«ー¥É¥Í¥Ã¥È¥®¥Õ¥È¤¬ÃêÁª¤Ç¤¢¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¤Û¤«¡¢2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î±Ç²è¸ø³«¤ËÀè¶î¤±¡¢¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿Å¹Æ¬¥Õ¥§¥¢¡¢SNSÏ¢Æ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö½ñÅ¹º×¡×³«ºÅ³µÍ×
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë～2025Ç¯9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë
ÆâÍÆ¡§£±.Áí³Û125Ëü±ß¤Î¿Þ½ñ¥«ー¥É¥Í¥Ã¥È¥®¥Õ¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡¡¡¡¡¡£².¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡×Å¹Æ¬¥Õ¥§¥¢¾¦ÉÊ¹ØÆþ¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¡¡¡¡¡£³.¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡×¿Þ½ñ¥«ー¥É¤¬Åö¤¿¤ë¡ªX¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡ÚÆâÍÆ¾ÜºÙ¡Û¡¡
£±.Áí³Û125Ëü±ß¤Î¿Þ½ñ¥«ー¥É¥Í¥Ã¥È¥®¥Õ¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡¡´ü´ÖÃæ¡¢¡Ö½ñÅ¹º×¡×¼Â»Ü½ñÅ¹¤Ç2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢1,000±ßÊ¬¤Î¿Þ½ñ¥«ー¥É¥Í¥Ã¥È¥®¥Õ¥È¤òÃêÁª¤Ç1,250Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë～2025Ç¯9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¡¦ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§ËÜ¡¦Ê¸¶ñ¡¦»¨²ß¤Ê¤ÉÅ¹Æâ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¿Þ½ñ¥«ー¥É¤ò´Þ¤à¶â·ôÎàÅù¡¢°ìÉôÂÐ¾Ý³°¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë
¡¦±þÊçÊýË¡¡§
¡¡¡¡STEP1¡¡LINE¤Ç¡Ö¤Û¤ó¤é¤Ö¥¥ã¥ó¥Úー¥ó»öÌ³¶É¡×¤òÍ§¤À¤ÁÄÉ²Ã
¡¡¡¡STEP2¡¡¥Èー¥¯²èÌÌ¤Ç¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¥ì¥·ー¥È²èÁü¤òÁ÷¿®
¡¡¡¡STEP3¡¡±þÊç´°Î»
¡¡¡¡¡¡¢¨2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤´¤È¤Ë1¸ý±þÊç¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡Îã¡§¥ì¥·ー¥È¤ÎÍøÍÑ¶â³Û¤¬10,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Î¾ì¹ç¤Ï5¸ý¤´±þÊç²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¢¨¥ì¥·ー¥È¤Î¹ç»»¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¡¡¡¡¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ²¿¸ý¤Ç¤â¤´±þÊç²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦¾ÞÉÊ¡§¿Þ½ñ¥«ー¥É¥Í¥Ã¥È¥®¥Õ¥È¡Ê1,000±ßÊ¬¡Ë¡¡1,250Ì¾ÍÍ
¡¡¡¡¡¡¢¨ÅöÁª¼Ô¤ÎÈ¯É½¤ÏLINE¤Ç¤ÎÅöÁªÄÌÃÎ¤ò¤â¤Ã¤ÆÂå¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
£².¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡×Å¹Æ¬¥Õ¥§¥¢¾¦ÉÊ¹ØÆþ¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¡¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡×Å¹Æ¬¥Õ¥§¥¢¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡×¥·¥êー¥º14ºîÉÊ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ò¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ø¡¢1ºý¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤1Ëç¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤· ¥·¥Í¥Þ¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ÷¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡×¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë～2025Ç¯9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡¦ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡¡¢¨¤¹¤Ù¤Æ¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò´©
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/23227/table/618_1_74193bbbd90fef514540efc77ba00fea.jpg?v=202508270856 ]
¢§¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡×¥·¥Í¥Þ¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ÷¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¢¨¼ÂºÝ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
£³.¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡×¿Þ½ñ¥«ー¥É¤¬Åö¤¿¤ë¡ªX¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡¡¡Ö¤Û¤ó¤Î¤Ò¤¤À¤·¡×X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¡¢¡Ö½ñÅ¹º×¡×³«ºÅ¹ðÃÎ¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç10Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢¡Ø±Ç²è ¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤· ¶õ¤Î²¦¹ñ¤È¤Õ¤¿¤ê¤Î¥³¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿Þ½ñ¥«ー¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë～2025Ç¯9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡¦±þÊçÊýË¡¡§
¡¡¡¡STEP1¡¡¡Ö¤Û¤ó¤Î¤Ò¤¤À¤·¡×¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Êhttps://x.com/honhikidashi¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー
¡¡¡¡STEP2¡¡¡Ö¤Û¤ó¤Î¤Ò¤¤À¤·¡×¤Î¡Ö½ñÅ¹º×¡×³«ºÅ¹ðÃÎ¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
¡¡¡¡¡¡¢¨ÅöÁª¼Ô¤ÎÈ¯É½¤Ï¸ø¼°X¤Ç¤ÎÅöÁªÄÌÃÎ¤ò¤â¤Ã¤ÆÂå¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£±Ç²è¾ðÊó
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø±Ç²è ¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤· ¶õ¤Î²¦¹ñ¤È¤Õ¤¿¤ê¤Î¥³¡Ù
¸ø³«Æü¡§2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë
¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¡§°æ¥Î¸¶²÷É§¡¡ËÜ¾å¤Þ¤Ê¤ß
¼çÂê²Î¡§ÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¡Ö·¯¤Î»±¡×¡ÊELA¡¿Victor Entertainment¡Ë
¸¶ºî¡§¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹
´ÆÆÄ¡§¥¤¥ï¥¿¥Ê¥ª¥ß
µÓËÜ¡§³ÑÅÄµ®»Ö¡Ê¥èー¥í¥Ã¥Ñ´ë²è¡Ë
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÆüÌî¹á½ôÎ¤
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥Õ¥¡¥ó¥ïー¥¯¥¹
ÇÛµë¡§¥¢¥¹¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¨ー¥¹
±Ç²è¸ø¼° HP¡§https://sumikkogurashi-movie.com/ (https://sumikkogurashi-movie.com/)
(C)2025 ÆüËÜ¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¶¨²ñ±Ç²èÉô
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¤¹¤ß¤Ã¥³¤ÎÄ®¤Ï¤³¤³¤Î¤È¤³¤í¤º¤Ã¤È±«¤Ð¤«¤ê¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¤Î¤³¤È¡¢¡ã¤¯¤â¤ê¶õ¤Î¾å¤«¤é¤È¤Ä¤¼¤ó²¿¤«¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¿¡ª¡ä
¡Ö¤À¤¤¤¸¤ç¤¦¤Ö¡©¡×¤¹¤ß¤Ã¥³¤¿¤Á¤¬¤«¤±¤è¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥³¤Ï¶õ¤Î²¦¹ñ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡ã¤ª¤¦¤¸¡ä¤È¡ã¤ª¤Ä¤¤Î¥³¡ä¤À¤Ã¤¿¡£
²¦¹ñ¤Ïº£¤·¤ó¤³¤¯¤Ê¿åÉÔÂ¤Ç¡¢¤ª¤¦¤¸¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ç²ò·è¤·¤è¤¦¤È¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤ª¤Ä¤¤Î¥³¤Ï¿´ÇÛ¤½¤¦¡£
¿åÉÔÂ¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬¡Ö¤ß¤º¤Î¤·¤ó¤Ç¤ó¡×¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¤¹¤ß¤Ã¥³¤¿¤Á¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢±À¤Î¾å¤ÎÂçËÁ¸±¤Ë¤¤¤¶¡¢½ÐÈ¯¡ª
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
ÆüËÜ½ÐÈÇÈÎÇä³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Åý³çËÜÉô´ë²è¥Áー¥à¡¡Ã´Åö¡§µÈÅÄ¡¢Æ£Åç
TEL.03-3233-4854
