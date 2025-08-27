【ジュピター出版《合同会社ひふみ舎出版局》】 小山徹・著『南極で学んだ防災術 いつか来る南海トラフ・東京直下地震に備える』を発刊。 Amazon売れ筋ランキング（オンデマンド部門）にて2位を獲得。
〈こころとからだの健康〉をテーマに書籍出版を手がけるジュピター出版《合同会社ひふみ舎出版局》（本社：東京都渋谷区、代表：片山博文）は、小山徹・著『南極で学んだ防災術 いつか来る南海トラフ・東京直下地震に備える』を2025年8月5日にAmazonプリント・オン・デマンドで発刊しました。
発刊後の8月22日にはAmazon売れ筋ランキング（オンデマンド部門）にて2位を獲得しました。
【書籍概要】
書籍題名：南極で学んだ防災術 いつか来る南海トラフ・東京直下地震に備える
著者：小山徹
分野：南極観測隊・防災・備蓄食品・閉鎖空間・ストレス対策
判型：A5判並製（ペーパーバック）146ページ
本体価格：1430円（消費税込み）
発売日：2025年8月5日
ISBN: 978-4-910851-08-2
Amazon販売ページ：https://amzn.asia/d/5oWtTuN
【今作の紹介】
「もし今、大地震が起きたら、あなたは生き延びる自信がありますか？」
私たちが暮らす日本は、地震・台風・噴火・豪雨・津波など、さまざまな自然災害に見舞われる“災害大国”です。にもかかわらず、日々の生活の中で本気で備えている人は決して多くはありません。「自分は大丈夫」「備えても意味がない」といった楽観の裏には、突然の災害に対する“心の準備”の不足が隠れています。
本書『南極で学んだ防災術』は、食品メーカーで17年間開発業務に携わりながら、第62次南極地域観測隊の越冬隊員として1年以上を南極・昭和基地で過ごした著者・小山徹氏が、過酷な極地生活から得た知見をもとに、災害を生き抜くための“リアルな備え”と“心構え”を語る一冊です。
南極は、何があってもすぐに帰ることができない「究極の隔離空間」であり、「究極の防災訓練の場」とも言えます。そこでの日常は、限られた資源の中での自給自足生活であり、情報の遮断やブリザードによる外出不能など、想像を絶する困難に満ちています。著者はこの極限状態を乗り越える中で、「災害時に本当に必要な備えとは何か」「人が集団で生き残るために必要な工夫とは何か」を身をもって学びました。
第1章では、食品開発者としての知見と、南極へ渡るまでの道のりが描かれ、なぜ一民間人が南極に行くことになったのか、その背景にある偶然と情熱のストーリーが明かされます。
第2章では、南極での経験をもとに、災害時に命を守るための実践的なヒントが紹介されます。停電・断水時の工夫、正確な情報の重要性、集団生活におけるストレス対処法、そして災害時にも精神を安定させるための食事の工夫など、どれも明日使える知恵ばかり。
第3章では、南海トラフ巨大地震や首都直下型地震、富士山噴火など、今後起こる可能性が高い災害についても、わかりやすく整理。リスクの全体像を正しく知ることで、防災意識の向上を図ります。
そして第4章では、南極の知恵を活かして、家庭や職場でできる現実的な備えを紹介。備蓄すべき非常食や簡易トイレの選び方、精神的な備えの大切さ、日常生活に潜む盲点など、読後すぐに実践したくなるアイデアが詰まっています。
本書は、防災の専門家ではない“普通の会社員”が南極で得た知見だからこそ、読者にとっても身近で実践的なアドバイスとして響きます。「難しそう」「他人事だと思っていた」防災を、ぐっと自分ごとに引き寄せてくれる一書です。
これからの日本において、災害は“起きるかもしれない”ではなく“いつ起きてもおかしくない”もの。だからこそ、「備え」と「心構え」が、あなたや大切な人の命を守るカギとなります。
発刊後の8月22日にはAmazon売れ筋ランキング（オンデマンド部門）にて2位を獲得しました。
【書籍概要】
書籍題名：南極で学んだ防災術 いつか来る南海トラフ・東京直下地震に備える
著者：小山徹
分野：南極観測隊・防災・備蓄食品・閉鎖空間・ストレス対策
判型：A5判並製（ペーパーバック）146ページ
本体価格：1430円（消費税込み）
発売日：2025年8月5日
ISBN: 978-4-910851-08-2
Amazon販売ページ：https://amzn.asia/d/5oWtTuN
【今作の紹介】
「もし今、大地震が起きたら、あなたは生き延びる自信がありますか？」
私たちが暮らす日本は、地震・台風・噴火・豪雨・津波など、さまざまな自然災害に見舞われる“災害大国”です。にもかかわらず、日々の生活の中で本気で備えている人は決して多くはありません。「自分は大丈夫」「備えても意味がない」といった楽観の裏には、突然の災害に対する“心の準備”の不足が隠れています。
本書『南極で学んだ防災術』は、食品メーカーで17年間開発業務に携わりながら、第62次南極地域観測隊の越冬隊員として1年以上を南極・昭和基地で過ごした著者・小山徹氏が、過酷な極地生活から得た知見をもとに、災害を生き抜くための“リアルな備え”と“心構え”を語る一冊です。
南極は、何があってもすぐに帰ることができない「究極の隔離空間」であり、「究極の防災訓練の場」とも言えます。そこでの日常は、限られた資源の中での自給自足生活であり、情報の遮断やブリザードによる外出不能など、想像を絶する困難に満ちています。著者はこの極限状態を乗り越える中で、「災害時に本当に必要な備えとは何か」「人が集団で生き残るために必要な工夫とは何か」を身をもって学びました。
第1章では、食品開発者としての知見と、南極へ渡るまでの道のりが描かれ、なぜ一民間人が南極に行くことになったのか、その背景にある偶然と情熱のストーリーが明かされます。
第2章では、南極での経験をもとに、災害時に命を守るための実践的なヒントが紹介されます。停電・断水時の工夫、正確な情報の重要性、集団生活におけるストレス対処法、そして災害時にも精神を安定させるための食事の工夫など、どれも明日使える知恵ばかり。
第3章では、南海トラフ巨大地震や首都直下型地震、富士山噴火など、今後起こる可能性が高い災害についても、わかりやすく整理。リスクの全体像を正しく知ることで、防災意識の向上を図ります。
そして第4章では、南極の知恵を活かして、家庭や職場でできる現実的な備えを紹介。備蓄すべき非常食や簡易トイレの選び方、精神的な備えの大切さ、日常生活に潜む盲点など、読後すぐに実践したくなるアイデアが詰まっています。
本書は、防災の専門家ではない“普通の会社員”が南極で得た知見だからこそ、読者にとっても身近で実践的なアドバイスとして響きます。「難しそう」「他人事だと思っていた」防災を、ぐっと自分ごとに引き寄せてくれる一書です。
これからの日本において、災害は“起きるかもしれない”ではなく“いつ起きてもおかしくない”もの。だからこそ、「備え」と「心構え」が、あなたや大切な人の命を守るカギとなります。