世界のデジタル造船所市場 規模、成長、洞察、市場シェア、競合情勢、動向分析レポート：タイプ別、技術別、能力別、デジタル化レベル別 - 2032年までの世界の機会分析と産業予測
世界のデジタル造船所市場は、2023年から2032年まで15億米ドルから76億米ドルまでの収益増加が見込まれ、2024年から2032年の予測期間にかけて年平均成長率（CAGR）が 19.8％で成長すると予測されています。
「デジタル造船所」とは、船舶や潜水艦の建造、設計、保守にインダストリー4.0の機能を採用することを指す用語です。この技術を活用して、関連するインフラを保守及び監視を行います。サイバーフィジカルシステム（CPS）を通じて配備されたセンサーや監視システムは、IoTデバイスからの大量データの通信を可能にします。これにより、将来のメンテナンスを予測し計画する能力が向上します。
AIとIoTが生み出すリアルタイムの造船監視と制御
デジタル造船所の中核を担っているのが、AIとIoTを融合させたリアルタイムのモニタリングシステムです。これにより、船体構造、配管、電装といった複雑な作業がリアルタイムで可視化され、進行状況の正確な把握が可能になります。AIによる自動最適化アルゴリズムが、作業のボトルネックや予期せぬ遅延を事前に予測し、生産スケジュールの精密な調整を実現。さらに、IoTセンサーから得られるデータにより、部材の品質管理や作業員の安全確保といった運用上の課題も効果的に解決されています。
日本市場における導入拡大と地域産業へのインパクト
日本国内でも、三菱重工業や今治造船などの主要プレイヤーが、積極的にデジタル造船所へのシフトを進めています。特に、労働力不足や高齢化といった国内特有の課題を解決する手段として、スマート造船所構想が注目されています。製造からメンテナンス、運航までのライフサイクル全体をデジタルで管理することで、国内の造船業における国際競争力を再強化する動きが加速しています。国土交通省によるスマートシップ支援制度なども、導入拡大を後押ししています。
主要な企業:
● KRANENDONK Production Systems BV
● Damen Shipyards Group
● AVEVA GROUP PLC
● SSI
● Accenture
● Kreyon Systems Pvt Ltd
● Hexagon AB
● iBase-t
● Dassault Systemes
● BAE Systems
● PROSTEP AG
● Aras
● SAP
● Altair Engineering Inc
● Wartsila
● Pemamek
● Inmarsat Global Limited
● Siemens
サプライチェーン最適化によるコスト削減と納期短縮
従来、造船プロジェクトは納期の遅延や予算超過が頻繁に発生していましたが、デジタル造船所の普及によりその構造が変わりつつあります。BIM（Building Information Modeling）やクラウドベースの管理プラットフォームを活用することで、材料調達、在庫管理、外部パートナーとの連携までを統合的に管理できるようになり、工程の無駄が大幅に削減されています。結果として、建造期間の短縮とコスト最適化が同時に達成され、より競争力のある価格での受注が可能となります。
仮想現実（VR）とARが造船トレーニングと設計レビューを革新
造船における技術教育や設計レビューには、高度な空間認識能力が求められます。そこで活用されているのが、VRとARを活用した設計確認および教育訓練です。例えば、3Dモデルを使った仮想空間内での設計レビューにより、構造上の不具合や干渉を事前に検出し、建造開始前の段階で設計修正が可能になります。また、作業員の教育にもARを導入することで、安全指導や作業手順の習得が視覚的かつ実践的に行えるようになり、現場対応力の向上につながっています。
