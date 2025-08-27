RANE新製品「ONE MKII」のリリース、発売のお知らせ
RANE新製品「ONE MKII」の発売が以下の通り決定いたしましたのでご案内いたします。
発売日：2025年8月27日（水）
価格：オープンプライス
市場想定売価：234,000円 （税込）
RANE ONE MKIIは、プロフェッショナルDJがクリエイティブなパフォーマンスを自由自在に表現できるように設計されたモーター駆動プラッター搭載DJコントローラーです。
柔軟に様々なワークフローに適応できるONE MKIIは、高トルクモーター駆動のプラッターを備え、プロフェッショナルDJに必要な触覚とフィードバックを提供しつつ、デジタルコントロールによる技術的な精度も維持します。Fader FX機能が搭載され、ボリュームフェーダーをPitch、Filter、Roll、およびRing Modulator FXのコントロールとして活用でき、4種類の異なるトーンジェネレーターも搭載されています。
ONE MKIIは29種類の内蔵エフェクトと専用ディスプレイを備え、クラブ、バー、ライブイベントでスムーズなトランジションとダイナミックなミックスを実現し、無限のクリエイティブな可能性を提供します。プロフェッショナルグレードの音質と多様な接続性により、どんな環境にもシームレスに統合でき、DJはパフォーマンスに専念できます。
プロフェッショナルDJの間で幅広く採用されているRANE ONEを基に、新しいONE MKIIはStemsコントロールを導入。パワフルなソフトウェアSerato DJ Proを解放し、Stems機能をパフォーマンスに取り入れることで創造性を広げます。アカペラやインストゥルメントの分離や除去、ボーカル、メロディ、ベース、ドラムにFXやROLLを簡単に適用することができます。
ONE MKIIのカスタマイズ可能なパッドモード、専用のSAMPLER LEVELノブ、テンション調整可能なPRECISION FEELチャンネルフェーダー、そしてMAG FOURクロスフェーダーにより、DJはコントローラーを自分のスタイルに合わせて調整でき、正確なミキシング操作を実現します。ONE MKIIはスタイリッシュなホワイトカラーに仕上げており、モダンなDJセットの中心となり、コントロールサーフェスの視認性も向上しています。
ONE MKIIの耐久性は多用途でのポータビリティ性にも優れ、すべてのプロフェッショナルDJに力を与え、インスピレーションをもたらす究極のパフォーマンスツールです。
RANEについて
RANEはDJ及び業務用オーディオ機器のイノベーターであり、サイエンスとコストエフェクティブ/パフォーマンスに重点を置いた設計を行なっています。設計はすべて米国で行なわれています。Raneは革新的なアナログ及び デジタルオーディオ製品を特色としており、DJ （パフォーマンス、クラブ、モバイル＆レコーディング）、ライブ音響 （FOH及びモニタリング）、業務用 （音楽、ページング、ネットワークシステム） といったカテゴリーの製品を開発/製造しています。RANEはinMusicが擁するブランドのひとつです。
配信元企業：inMusic Japan株式会社
