たけびしグループ、インドビジネスのさらなる成長を目指しインドに新たな現地法人を設立
株式会社たけびし（本社：京都市右京区、以下「当社」）の連結子会社であるLe Champ （South East Asia） Pte. Ltd.（本社：シンガポール）は、インドにおける既存支店を現地法人化し、「LECHAMP INDIA PRIVATE LIMITED」を設立いたしましたので、お知らせいたします。
１. 設立の目的
当社グループでは、2026年度を最終年度とする中期経営計画「T-Link1369」において、 海外ビジネスの強化を重点施策の一つとして掲げております。インドは今後の需要拡大が期待される重要な成長市場であり、当社グループはこれまでにもインドにおいて電子部品・電子機器の販売を 通じた営業活動に取り組んでまいりました。
今回の現地法人設立に伴い、既存のバンガロール拠点を本社とし、その他3拠点（ニューデリー、 チェンナイ、プネー）を支店とする体制で運営を開始いたします。これにより、現地ニーズの更なる 獲得やビジネスチャンスの創出を通じて、インドにおける事業基盤を強化いたします。
なお、当社グループのインド事業における売上高は、2024年度実績60億円から、今後2028年度までに100億円への拡大を目指します。
２. 法人の概要
（１）社名：LECHAMP INDIA PRIVATE LIMITED
（２）所在地 インド カルナータカ州 バンガロール
（３）設立日 2025年7月28日
（４）資本金 1百万ルピー
Le Champ （South East Asia） Pte. Ltd.（シンガポール） 99％出資
Le Champ Technology SDN. BHD.（マレーシア） １％出資
（５）事業内容 電子部品・電子機器の販売
