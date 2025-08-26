〔イル ビゾンテ〕日本限定「55th COMBI BUTTON COLLECTION 発売のお知らせ」

株式会社ルックホールディングス(C)IL BISONTE

株式会社ルックが展開するイタリア・フィレンツェ発バッグ・革製品ブランド「IL BISONTE（イル ビゾンテ）」は、2025年9月１日(月)より、 “55th COMBI BUTTON COLLECTION（55th コンビ ボタン コレクション）”を発売いたします。

創業55周年を記念した日本限定コレクション。「55」を刻印したデザインのボタンを、バイカラープロダクトのアクセントに。ヴィンテージ加工を施したレザーの独特のツヤ感と味のあるシワ感に加え、イル ビゾンテらしいヌメ革のエイジングもお楽しみいただけます。

カラーは、このコレクションで日本初登場のオリーブを思わせる「BOSCO（ボスコ）」をはじめ、「SEPIA（セピア）」、漆黒の「NERO（ネロ）」。

さらに、あべのハルカスPOP UP SHOP限定「Testa di Moro(ダークブラウン)」、公式オンラインストア限定「Midnight Blue(ミッドナイトブルー)」も登場。限定販売の2カラーを含めた全5色は、今シーズンでしか手に入らない特別なカラーバリエーションに。

アイテムはショルダーバッグのほか、多彩なスモールレザーグッズをご用意しました。

イル ビゾンテならではの伝統と革新が息づく最新コレクションをご覧ください。

Crossbody Bag[54252307411]\57,200(C)IL BISONTELong Wallet[54252309540]\58,300(C)IL BISONTEMedium Wallet[54252311441]\50,600(C)IL BISONTEWallet[54252311541]\33,000(C)IL BISONTEWallet[54252310941]\35,200(C)IL BISONTECoin Purse[54252309742]\15,400(C)IL BISONTEKey Case Wallet[54252311341]\29,700(C)IL BISONTEKey Case[54252310150]\14,300(C)IL BISONTE

〔55th COMBI BUTTON COLLECTION 詳細〕

発売日：2025年9月１日(月)

取扱い店舗：イル ビゾンテ全国ストア、イル ビゾンテ公式オンラインストア

取扱い内容： 13 型（バッグ 1 型・財布 7 型・その他スモールレザーグッズ 5 型）

※店舗によって取扱い内容が異なります。

※あべのハルカスPOP UP SHOP限定カラーは、9月10日(水)～9月16日(火)までの限定販売となります。

価格帯：バッグ57,200円

ウォレット33,000～58,300円

その他スモールレザーグッズ14,300～29,700円

公式サイト： https://www.ilbisonte.jp/collection/new/list/55th-combi-button-collection

【ABOUT IL BISONTE】

レザーを中心としたバッグやアクセサリーを展開するイル ビゾンテは、クラフトマンシップ溢れるイタリアブランド。1970年、創業者 Wanny di Fillipo(ワニー・ディ・フィリッポ)が、その妻とフィレンツェでスタートさせてから、現在はヨーロッパのみならず、ニューヨーク、パリ、日本などにオンリーショップを展開しています。

イタリアの良質なナチュラルレザーは、タンニン鞣しを施し、上品な表情でありながらタフ、そして使い込むほどにエイジングが楽しめます。持つ人の個性を反映するぬくもりのある製品は、世界中の本物志向のファンに愛され続けています。

公式オンラインサイト：https://www.ilbisonte.jp/