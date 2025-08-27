宮城県初出店！外反母趾・足の痛み専門【整足院 仙台店】9月2日オープン
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327951&id=bodyimage1】
外反母趾・足の痛みの専門施術所『整足院』を運営する株式会社 整足院（本社：東京都大田区田園調布、代表取締役：柏倉 清孝）は、2025年9月2日（火）に直営21店舗目となる「整足院 仙台店」を宮城県に初出店いたします。
仙台駅から徒歩6分の好立地にて、特許取得の「整足テーピング」を用いた専門施術を提供し、地域の皆さまの足の健康をサポートしてまいります。
オープンを記念して、期間限定で「整足テーピング」を体感いただけるオープニングキャンペーンを実施いたします。
【店舗詳細】
・グランドオープン：2025年9月2日（火）
・営業時間：10:00～20:00 （定休日なし／完全予約制）
・電話番号：022-738-8997
・所在地：〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-7-30 角川（つのかわ）ビル108
・アクセス：JR「仙台駅」西口 徒歩6分／JR「あおば通駅」 徒歩2分／地下鉄南北線「広瀬通駅」 徒歩4分
・店舗サイト：https://seisokuin.jp/sendai/
【主なサービス内容】
施術
・完全予約制による、外反母趾や足の痛みに特化した専門施術
・特許取得「整足テーピング」によるオンリーワンのアプローチ
商品販売
・足指やアーチ補整を目的とした「整足インナーサポーター」や「整足院トーストレッチソックス」
・施術効果を高める「整足インソール」や各種オリジナルサポーター
・スイスの人気スポーツブランド「On（オン）」シューズ
【整足院（せいそくいん）について】
「整足院」は、外反母趾や足の痛みに特化した専門施術所として2017年3月に東京都・田園調布で開業しました。独自のノウハウと特許を取得した「整足テーピング」による管理型施術で、足本来の機能回復を目指します。
「どこに行っても改善されなかった」と悩む多くの患者さまから信頼を集め、2020年からはフランチャイズ展開を開始。直営店・加盟店をあわせ全国に店舗を拡大しており、今回の仙台店で75店舗目となります。今後も複数の新規出店を予定しています。
【会社概要】
・会社名：株式会社 整足院（SEISOKUIN Inc.）
・所在地：〒145-0071 東京都大田区田園調布2-50-12
・設立：2019年1月16日
・代表者：代表取締役 柏倉 清孝（Kiyotaka Kashiwagura）
・事業内容：外反母趾・足の痛みに特化した専門施術所「整足院」の運営（直営及びフランチャイズ）
・公式サイト：https://seisokuin.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327951&id=bodyimage2】
配信元企業：株式会社整足院
外反母趾・足の痛みの専門施術所『整足院』を運営する株式会社 整足院（本社：東京都大田区田園調布、代表取締役：柏倉 清孝）は、2025年9月2日（火）に直営21店舗目となる「整足院 仙台店」を宮城県に初出店いたします。
仙台駅から徒歩6分の好立地にて、特許取得の「整足テーピング」を用いた専門施術を提供し、地域の皆さまの足の健康をサポートしてまいります。
オープンを記念して、期間限定で「整足テーピング」を体感いただけるオープニングキャンペーンを実施いたします。
【店舗詳細】
・グランドオープン：2025年9月2日（火）
・営業時間：10:00～20:00 （定休日なし／完全予約制）
・電話番号：022-738-8997
・所在地：〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-7-30 角川（つのかわ）ビル108
・アクセス：JR「仙台駅」西口 徒歩6分／JR「あおば通駅」 徒歩2分／地下鉄南北線「広瀬通駅」 徒歩4分
・店舗サイト：https://seisokuin.jp/sendai/
【主なサービス内容】
施術
・完全予約制による、外反母趾や足の痛みに特化した専門施術
・特許取得「整足テーピング」によるオンリーワンのアプローチ
商品販売
・足指やアーチ補整を目的とした「整足インナーサポーター」や「整足院トーストレッチソックス」
・施術効果を高める「整足インソール」や各種オリジナルサポーター
・スイスの人気スポーツブランド「On（オン）」シューズ
【整足院（せいそくいん）について】
「整足院」は、外反母趾や足の痛みに特化した専門施術所として2017年3月に東京都・田園調布で開業しました。独自のノウハウと特許を取得した「整足テーピング」による管理型施術で、足本来の機能回復を目指します。
「どこに行っても改善されなかった」と悩む多くの患者さまから信頼を集め、2020年からはフランチャイズ展開を開始。直営店・加盟店をあわせ全国に店舗を拡大しており、今回の仙台店で75店舗目となります。今後も複数の新規出店を予定しています。
【会社概要】
・会社名：株式会社 整足院（SEISOKUIN Inc.）
・所在地：〒145-0071 東京都大田区田園調布2-50-12
・設立：2019年1月16日
・代表者：代表取締役 柏倉 清孝（Kiyotaka Kashiwagura）
・事業内容：外反母趾・足の痛みに特化した専門施術所「整足院」の運営（直営及びフランチャイズ）
・公式サイト：https://seisokuin.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327951&id=bodyimage2】
配信元企業：株式会社整足院
プレスリリース詳細へ