ニコニコ夏休みアニメ企画第2弾　テレビアニメ『AIR』全12話が8／25～、プレミアム会員限定見放題に！

株式会社ドワンゴは、動画配信サービス「ニコニコチャンネル」にて、2025年8月25日（月）12時より、夏にちなんだイベントや体験が登場する人気アニメ作品を配信する企画の第2弾として、テレビアニメ『AIR』の全12話をニコニコプレミアム会員（月額790円・税込）限定で見放題配信します。さらに、9月1日（月）21時00分からは、『AIR』の1～3話をライブ配信サービス「ニコニコ生放送」で無料配信します。

ニコニコでは、「あの日、あの夏、忘れられない作品がここにある――。ニコニコで、きらめく夏の物語をもう一度。」をテーマに、アニメ作品をセレクトした特別企画を展開中です。第1弾では、アニメ『ゆるゆり なちゅやちゅみ！』『ゆるゆり なちゅやちゅみ！+』『劇場版 のんのんびより ばけーしょん』をプレミアム会員限定の見放題作品として配信しています。

※プレミアム限定見放題作品一覧：https://anime.nicovideo.jp/special/premium-video/

本企画の第2弾として配信するテレビアニメ『AIR』は、2000年代を代表する感動作として知られ、ニコニコでも非常に人気の高い作品です。初めて本作に触れる人も、ファンの人も、『AIR』の心に残る物語を、ニコニコならではのコメント機能を通じて、他の視聴者と語り合いながら、自宅や外出先で楽しめます。

┃ニコニコプレミアム会員限定見放題作品概要

■『AIR』

・配信開始日：2025年8月25日（月）12時00分～

・作品URL：https://ch.nicovideo.jp/air_anime

・作品イントロダクション：

大ヒットを記録した人気ゲーム「AIR」｡その素晴らしいストーリーと音楽のハーモニーが織りなす世界観はそのままに､ゲーム版では創造しえなかった独自の演出を加えてアニメ化!

※本リリース記載の見放題作品は、配信が予告なく終了となる場合がございます。

┃『AIR』1～3話 ニコニコ生放送 無料上映会 概要

・放送日時：9月1日（月）21 時00分～

・視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348513568

※本リリースに関連するクレジット・権利表記

(C)VisualArt's/Key/翼人伝承会

