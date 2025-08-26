Te chichi ×『MARILYN MONROE』
株式会社キャン（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部将士）が展開するレディースブランド「Te chichi （テチチ）」は、1950年代にアメリカだけでなく世界中で人気を博したハリウッド俳優、マリリン・モンローのプリントTシャツを全国のTe chichi店舗および「CAN ONLINE SHOP」にて発売いたします。
特集ページはこちら：https://www.canshop.jp/ap/s/v?sort=fsdt+desc&fq=-stnum:0&fq=kw:tec_20250826_marilynmonroe*&pi3=627286(https://www.canshop.jp/ap/s/v?sort=fsdt+desc&fq=-stnum:0&fq=kw:tec_20250826_marilynmonroe*&pi3=627286)
数々の映画作品に出演し、普段から自分の思いを言葉にしていたマリリンだからこそ、インタビューを通じて生まれた数々の名言。印象的なビジュアルに合わせて心に届く名言をプリントにしました。ぜひチェックしてみてください。
■【Te chichi】MARILYN MONROE 販売概要
発売日：8月26日（火）12時 ※店舗は先行発売中
販売場所：全国のTe chich店舗および、
「Te chichi/Lugnoncure」LaLaテラス武蔵小杉店、アルカキット錦糸町店、セントラルパーク店、さっぽろ地下街オーロラタウン店
「SM2 olohuone」ルミネ立川店、相鉄ジョイナス店、大船ルミネウイング店
自社ECサイト「CAN ONLINE SHOP」（ https://www.canshop.jp/ap/s/v?sort=fsdt+desc&fq=-stnum:0&fq=kw:tec_20250826_marilynmonroe*&pi3=627286(https://www.canshop.jp/ap/s/v?sort=fsdt+desc&fq=-stnum:0&fq=kw:tec_20250826_marilynmonroe*&pi3=627286) ）
販売アイテム：トップス全3型
■【Te chichi】MARILYN MONROE 商品詳細
※すべて税込価格、フリーサイズ
マリリン・モンロー チェアフォトTシャツ
カラー：OffWhite/Charcoal
価格：\4,400
「いつも笑顔で。
人生は素晴らしいわ。
ほほ笑まずにはいられないことがたくさんある。」
マリリン・モンロー ミラーフォトTシャツ
カラー：OffWhite/Charcoal
価格：\4,400
「勇気は今ここにある生きた財産であり、喜びをもって育てていくべきもの。
1人になれた時、自分を取り戻せる。」
マリリン・モンロー シネマフォトTシャツ
カラー：OffWhite/Charcoal
価格：\4,400
「いつでも自分らしくありなさい。
個性を保ちなさい。」
※株式会社キャンは、株式会社ストライプインターナショナルのグループ会社です。