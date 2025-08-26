オプション２０２５年１０月号発売！特集は「フェアレディＺTUNING SPIRITS -改造魂-」

株式会社 三栄

オプション２０２５年１０月号

特集：『フェアレディＺTUNING SPIRITS -改造魂-』

発売日：２０２５年８月２６日発売

本誌カラー１４４ページ

定価１２００円（税込）

https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g0022212510/(https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g0022212510/)

株式会社三栄（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木賢志）は、２０２５年８月２６日より『ＯＰＴＩＯＮ（オプション） ２０２５年１０月号』を発売いたします。

日本を代表するスポーツカーの１台、日産フェアレディＺ。初代モデルＳ３０型から最新の７代目ＲＺ３４に至るまで、全てのモデルが現在進行形でチューニング人気が高く、オーナーもチューナーも拘りを注ぎ込んで進化をさせている。今回のフェアレディＺ特集でも、国内の最先端の動向はもちろん、北米の流行も紹介。急激な盛り上がりを見せてきたＲＺ３４情報も満載でお届けしていこう。

進化するＯＬＤ ＦＡＩＲＬＡＤＹ Ｚ

いまだチューニングシーンの最前線を走る、Ｓ３０やＳ１３０といったＬ型エンジン搭載車。現在、開発が急がれているＰＡＭＳのＬ型用ツインカムヘッド『ＬＺ６』の最新情報を開発者インタビューとともにお届け。また、アルミビレット製ブロック搭載で公認車検を取得したＳ３０の公道試乗記も要チェックだ。

Ｚマニアのこだわり愛機

フェアレディＺを愛するオーナーチューンドを紹介する企画。「直６編」と「Ｖ６編」の２部構成で、オーナーのこだわりたっぷりなＺの数々を、見て読んで楽しんでくれ。

ＵＳカスタムシーンはＶ８スワップが熱い

毎号、Ｚ特集ではアメリカの流行をお届けしているが、今回は「Ｖ８スワップ」に注目して紹介。Ｚ３２×Ｖ８ＮＡ、Ｚ３３×Ｖ８スーパーチャージャー、Ｓ３０×Ｖ８ターボチャージャーと、迫力満点の３台だ。

達人のＺ

プロショップのチューナーやパーツメーカー勤務など、一般オーナーとはまた違う立ち位置にいる、フェアレディＺを愛する男たち。その愛車スペックへの執着ぶりを、じっくりと読み解いて欲しい。

ＲＺ３４チューニング最前線

デリバリーが急速に進んだことを受けて、チューニングシーンでも存在感を強めてきたＲＺ３４。ショップの動向はもちろん、注目のエアロパーツ、そして積極的に選びたいマフラーなど、ＲＺ３４チューンの最先端を盛り込んだ内容だ。

■株式会社三栄について

三栄は70年以上の歴史の中で自動車、レース関連の雑誌を中心に刊行を続け、その活動のなかで蓄えられた様々なリソースや業界内外との多様なネットワーク、専門性の高い知識とアーカイブを武器に、スポーツ、ファッション、アウトドアなど様々なジャンルに裾野を広げてきました。雑誌やイベント等を通じて、ブランド力を高め、ウェブや映像でもコンテンツを大きく展開しています。



代表取締役：鈴木賢志

創業：昭和22年10月

設立：昭和27年9月17日

資本金：9,800万円

従業員：141名



〒163-1126

東京都新宿区西新宿6-22-1

新宿スクエアタワー26Ｆ



三栄公式ウェブ：https://san-ei-corp.co.jp/





2025年8月26日

株式会社三栄