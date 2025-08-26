¸Å²ÈÀµµü¤¬MC¤Î¥Èー¥¯¥·¥çー¤Ê¤É³«ºÅ¥¢¥¸¥¢²»³Ú¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥¿¥ï¥ì¥³½ÂÃ«¸ÂÄê´ë²è
¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É½ÂÃ«Å¹¤Ï¡¢°ÜÅ¾30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡Ö¥¢¥¸¥¢²»³Ú¤ÎÆÃÀß¥³ー¥Êー¡×¤òÂçÉý¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¡¢¡ÖKNOW MUSIC KNOW ASIA ~¥¢¥¸¥¢²»³ÚÎ¹~¡×¤È¤·¤ÆÅ¸³«¡£¸Å²ÈÀµµü¤Ê¤É¤ÎÃøÌ¾¿Í¤ò¾·¤¤¤¿¥Èー¥¯¥·¥çー¤Ê¤É¡¢½ÂÃ«Å¹¸ÂÄê´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡½ÂÃ«Å¹¤¬¿ÀÆî¤Ë°ÜÅ¾¤·¤Æ¤«¤é30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡Ö¥¢¥¸¥¢²»³Ú¤ÎÆÃÀß¥³ー¥Êー¡×¤ò8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÂçÉý¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¡¢¡ÖKNOW MUSIC KNOW ASIA ~¥¢¥¸¥¢²»³ÚÎ¹~¡×¤È¤·¤Æ¥ê¥Öー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¥é¥Ã¥¯¿ô¤Ï3ÇÜ¡¢¤µ¤é¤Ëºß¸Ë¿ô2,000Ëç°Ê¾å¤ò¿·µ¬¤Ç¼è¤ê°·¤¤³«»Ï¤È¡¢ÆüËÜºÇÂç¤Î¥¢¥¸¥¢²»³ÚÀìÌç¥Õ¥í¥¢¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤êÊØÍø¤Ç²÷Å¬¤Ê¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ä¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥¨¥ê¥¢¡¢ÆâÁõ¤âºþ¿·Í½Äê¡£¥¢¥¸¥¢²»³Ú¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¶õ´Ö¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿3·î¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤¿³Æ¼ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÂè2ÃÆ¤â¼Â»Ü·èÄê¡£¸Å²ÈÀµµü¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤¿¥Èー¥¯¥·¥çー¤ä¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ª¤è¤Ó¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤ÎÂç¼ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àmahocast¤È¶¨ÎÏ¤·¤¿¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥º¡¦¥Ð¥ó¥É¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¡¢½ÂÃ«Å¹¸ÂÄê¤Î¾¦ÉÊÈÎÇä¤Ê¤É¤Ç¥¢¥¸¥¢²»³Ú¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖKNOW MUSIC KNOW ASIA ~¥¢¥¸¥¢²»³ÚÎ¹~¡×¤Ï¡¢¡Ö²»³Ú¤Ç¥¢¥¸¥¢¤òÃÎ¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¹ñ¤ä¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¡¢¥ê¥º¥à¤ä¥á¥í¥Ç¥£¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë·Ê¿§¤ò¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¶Ê¤¬¼¡¤ÎÎ¹Àè¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò¤á¤¯¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¿·¤·¤¤³¹¡¢¿·¤·¤¤À¼¡¢¿·¤·¤¤Êª¸ì¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë――¤½¤ó¤Ê¡È²»³Ú¤ÇÎ¹¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢ÂÎ¸³¡É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó
£±.KNOW MUSIC KNOW ASIA ¥Èー¥¯¥·¥çー³«ºÅ
¥¢¥¸¥¢²»³Ú¤ËÀºÄÌ¤¹¤ëÀìÌç²È¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¤ª·Þ¤¨¤·¡¢º£¥Û¥Ã¥È¤Ê¥·ー¥ó¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¥Èー¥¯¥·¥çー¤òÉÔÄê´ü´ë²è¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£MC¤È¤·¤Æ¡¢¿ô¡¹¤Î¥é¥¸¥ª¤äÈÖÁÈ¤ÇMC¤òÌ³¤á¤ë¸Å²ÈÀµµü¤¬ÅÐÃÅ¡£½é²ó¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥º²»³Ú¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃæ¿´Åª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¥ìー¥Ù¥ë¡Ö¥ß¥éー¥Üー¥ë¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡×¤ÎÁÏ¶È¼Ô¡¢¸½¥Ç¥£¥ªー¥·¥ç¥ó¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯ÂåÉ½¤Î¥¤¡¦¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ò¤È¡¢ABTB¥Ùー¥·¥¹¥È¤Î¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¯¥¸¥ç¤ò¤ª·Þ¤¨¤·´Ú¹ñ¤Î²»³Ú¤ò¿¼ËÙ¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ì½ê¡Û
¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É½ÂÃ«Å¹B1F CUTUP STUDIO
¡Ú³«ºÅÆü¡Û
9·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡¦½¸¹ç»þ´Ö¡§18:00
¡¦½¸¹ç¾ì½ê¡§1F³¬ÃÊÁ°
¡¦³«±é»þ´Ö¡§18:30
¡Ú½Ð±é¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë¡Û
¸Å²ÈÀµµü/¥¤¡¦¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ò/¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¯¥¸¥ç
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡Û
¥Èー¥¯¥·¥çー
¡Ú¤´»²²ÃÊýË¡¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¡¢½¸¹ç¾ì½ê¤Î1F³¬ÃÊÁ°¤Ë¤ªÊÂ¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¡¢ÀèÆ¬¤«¤é½çÈÖ¤Ë²ñ¾ìÆâ¤Ë¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª°ìÉôºÂÀÊ¤ÎÍÑ°Õ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú½Ð±é¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¡ã¸Å²ÈÀµµü¡ä
¥é¥¸¥ªDJ¡¢¥Æ¥ì¥ÓVJ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»Ê²ñ¡¢´Ú¹ñ´Ñ¸÷Ì¾ÍÀ¹ÊóÂç»È¤Û¤«
▶ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡£ËÌ³¤Æ»°åÎÅÂç³Ø´Ç¸îÊ¡»ã³ØÉô°åÎÅÊ¡»ã³Ø²ÊÎ×¾²¿´ÍýÀì¹¶Â´¶È¸å¡¢¥«¥Ê¥À¤È´Ú¹ñ¤ËÎ±³Ø¡£µ¢¹ñ¸å¡¢2000Ç¯¤è¤ê»¥ËÚ¤ÎFM¶ÉNORTHWAVE¤ÇÆüËÜ½é¤ÎK-POPÀìÌçÈÖÁÈ¡ÖBeats-Of-Korea¡×¤ÎDJ¤È¤·¤Æ¡¢K-POP¤ò¾Ò²ð¤·»Ï¤á¤ë¡£2004Ç¯¤Ë¤ÏMTV KOREA¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿J-POPÈÖÁÈ¡ÖJ-BEAT¡×¤ÇÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ëVJ¥Ç¥Ó¥åー¡£2008Ç¯¤Ë´Ú¹ñ´Ñ¸÷¸ø¼Ò¤Î´Ú¹ñ´Ñ¸÷Ì¾ÍÀ¹ÊóÂç»È¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¡¢2009Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëK-POP¤ÎÉáµÚ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜË«¾ÏÊ¸²½ÂÎ°é´Ñ¸÷ÉôÄ¹´±Ë«¾Ï¤ò¼õ¾Ï¡£Æü´Ú¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë´ÚÎ®¡¦K-POP¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎMC¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¥Ú¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë´ÚÎ®¥¹¥¿ー¤ä¡¢K-POP¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇMC¤äÄÌÌõ¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¿ôÀé²ó¡£Â¿¿ô¤Î¥é¥¸¥ª¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ä»¨»ïÏ¢ºÜ¡¢ÃøºîÊª¡¢SNS¡¢YouTube¤òÄÌ¤·¤Æ´Ú¹ñÂç½°Ê¸²½¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ¥¨¥ó¥¿¥á¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°ìÅÙ¤ÏÌ¾Á°¡¢´é¤ò´Ñ¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¯¥¸¥ç¡ÊJang Hyuck Joe¡Ë¡ä
²»³ÚÎ®ÄÌ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¢ABTB¥Ùー¥·¥¹¥È¡¢´Ú¹ñÂç½°²»³Ú¾Þ3²ó¼õ¾Þ¼Ô
▶¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¯¥¸¥ç¤Ï²»¸»¤È¥ì¥³ー¥É¤ÎÎ®ÄÌ¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È - ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÀïÎ¬¤ËÆÃ²½¤·¤¿²»³ÚÎ®ÄÌ¤È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´ë²è¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¹¡£2016Ç¯¥ß¥éー¥Üー¥ë¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò³«»Ï¡£³¤³°Î®ÄÌ¥Áー¥à¤Î¥Áー¥àÄ¹¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¹ñÆâ¥¤¥ó¥Ç¥£ー²»³Ú¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¿Ê½Ð¤ò¼çÆ³¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Ê¸å2024Ç¯¤«¤é¤Ï¥Ç¥£¥ªー¥·¥ã¥ó¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯Íý»ö¤È¤·¤Æºß¿¦¤·¡¢Spotify¡¢Apple Music¡¢YouTube Music¤Ê¤É¼çÍ×DSP¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¿·Êó¥ê¥êー¥¹ÀïÎ¬¤ÎºöÄê¡¢¥¨¥Ç¥£¥È¥ê¥¢¥ë¥¥å¥ìー¥·¥ç¥óÄó°Æ¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ë²è¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³¤òÁí³ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²»³Ú¿Í¤È¤·¤Æ¤â³èÈ¯¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉABTB¤Î¥Ùー¥·¥¹¥È¤È¤·¤Æ2020Ç¯¡ÖºÇÍ¥½¨¥í¥Ã¥¯¥¢¥ë¥Ð¥à¡×2022Ç¯¡ÖºÇÍ¥½¨¥í¥Ã¥¯¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¡¢ºÇÍ¥½¨¥í¥Ã¥¯¥·¥ó¥°ÉôÌç¤Ç´Ú¹ñÂç½°²»³Ú¾Þ¤ò·×3²ó¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥Ï¥ó¡¦¥¦¥ó¥Ñ¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ3Ëç¤ÎÀµµ¬¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÈ¯Çä¤·¡¢·î¸÷ÍÅÀºµÕÅ¾ËþÎÝ¥Ûー¥à¥é¥ó¡¢¥Ï¥Ã¥¯¥ë¥Ù¥êー¥Ô¥ó¤Ê¤É¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥·ー¥ó¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó±éÁÕ¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤âÀ¼Í¥¥¤¥¶¥é¥à¤È¶¦¤ËÁÏºî¥Ñ¥ó¥½¥ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»ÍÀî³¹¡¢¡Ç²¯¼Ü²È(Ukchuk-ga)¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¥èー¥í¥Ã¥ÑµÚ¤ÓÆîÊÆ¥Ä¥¢ー¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÁÅý¤È¸½Âå¤Î¶³¦¤ò±Û¤¨¤ëÆÈÁÏÅª¤Ê¸ø±é¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¤¡¦¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ò¡ä
²»³ÚÎ®ÄÌÀìÌç²È¡¢¥Ç¥£¥ªー¥·¥ç¥ó¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯ÂåÉ½¡¢¥ß¥éー¥Üー¥ë¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯ÁÏ¶È¼Ô
▶¥¤¡¦¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ò¤Ï²»³Ú¤ÈÊ¸²½¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤¬·ò¹¯¤Ç¹¬Ê¡¤Ê¿Í´Ö¶¦Æ±ÂÎ¤ÎÁÃ¤Ç¤¢¤ë¤È¿®¤¸¡¢¸½ºß¤ò¼Â¸³¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌ¤Íè¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯²»³ÚÎ®ÄÌµÚ¤Ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´ë²è¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¹¡£1999Ç¯¥¦¥ó¥¸¥ó¥á¥Ç¥£¥¢²»³Ú»ö¶ÈÉô¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¸å¡¢Mnet Media¡Ê¸½CJ E&M¡Ë¡¢¥¥ê¥ó¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ñ¥Ö¥ê¥·¥ó¥°¤Ê¤É²»³Ú»º¶È¤Î¼çÍ×ÁÈ¿¥¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê¼ÂÌ³·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¡¢2009Ç¯´Ú¹ñ¥¤¥ó¥Ç¥£ー²»³ÚÎ®ÄÌ¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ë¡¢¥ß¥éー¥Üー¥ë¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Ê¸å¡¢2013Ç¯¤Ë¥Ç¥£¥ªー¥·¥ç¥ó¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤òÀßÎ©¤·¡¢²»³ÚÀ©ºî¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÈ¯·¡¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à³ÈÄ¥¤Ê¤É²»³Ú»º¶È¤ÎÁ´ÈÌ¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥éー¥Üー¥ë¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤Ï¡¢´Ú¹ñÆâ¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥º²»³Ú¤òÃæ¿´¤ËÌó4Ëü5Àé¶Ê¤òÎ®ÄÌ¤·¡¢K-Indie¥Á¥ãー¥È¤ÎÈ¯´©¡¢¥é¥¤¥Ö´ë²è¡ÊMirrorball Show,V-Show,Ball Ta Show¤Ê¤É¡Ë32Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¤òÍ¤¹¤ëÎ®ÄÌ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î±¿±Ä¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥º²»³Ú¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ãæ¿´Åª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¥°¥ëー¥×NEW¤Î»Ò²ñ¼Ò¡Ö¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯&NEW¡×¤È¤ÎM&A¤òÀ®¸ùÎ¢¤ËÆ³¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¡¢¸Ð¸¶Âç³Ø¹»¡¢¹°±×Âç³Ø¹»¡¢ÇòºÑÂç³Ø¹»¤Ê¤É¤Ç¼ÂÌ³·Ð¸³¤È²»³Ú»º¶È¤ÎÃÎ¼±¤ò³ØÀ¸Ã£¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¹ñ¤ÎÂç³Ø¤ä²»³Ú´ØÏ¢¤Î¾ì¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤ÎÆÃ¹Ö¤ò¼Â»Ü¡£¤Þ¤¿¡¢Ì±¼çÅÞÊ¸²½·Ý½Ñ°Ñ°÷²ñ Éû°Ñ°÷Ä¹¡¢¿Íºà°Ñ°÷²ñ10¿Í¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µーÁªÄê¡¢´Ú¹ñÂç½°²»³Ú¥Ñ¥ïー100ÁªÄê¡Ê77°Ì¡Ë¤Ê¤É¸ø¶¦À¯ºöÊ¬Ìî¤Ç¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£².TOWER RECORDS SHIBUYA ¡ß mahocast
¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¤È´Ú¹ñ²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¤Ä¤Ê¤°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àmahocast¤¬¶¨ÎÏ¤·¡¢¼ÂÎÏ¤¢¤ë´Ú¹ñ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤ÎINDIE¥Ð¥ó¥É¡ÖShin In Ryu¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡¢½ÂÃ«Å¹¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ì½ê¡Û
¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É½ÂÃ«Å¹B1F CUTUP STUDIO
¡Ú³«ºÅÆü¡Û
10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦1Éô½¸¹ç»þ´Ö¡¡15:30/2Éô½¸¹ç»þ´Ö¡¡18:30
¡¦½¸¹ç¾ì½ê¡§1F³¬ÃÊÁ°
¡¦1Éô³«±é»þ´Ö¡¡16:00/2Éô³«±é»þ´Ö¡¡19:00
¡Ú½Ð±é¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë¡Û
Shin In Ryu
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡Û
¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡õ¥µ¥¤¥ó²ñ
¡ÚÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡Û
¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¡§Shin In Ryu
¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¡§Shining Strike¡ÊKOR¡Ë<¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ>
¢¨6·î2Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¤Î¾¦ÉÊ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¡Ú»²²ÃÊýË¡¡Û
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊÆþ²Ù»þ¤è¤ê¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É½ÂÃ«Å¹7F¤Ë¤ÆÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤ËÀèÃå¤Ç¡ÖÀ°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤Æþ¾ì·ô¡×¤ò¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1²ñ·×1Ëç¡¢¡Ö¥µ¥¤¥ó²ñ»²²Ã·ô¡×¤ò¤´¹ØÆþËç¿ôÊ¬¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¥µ¥¤¥óÆþ¤ì¤Ï¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿CD¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢·è¤Þ¤ê¼¡Âè¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É½ÂÃ«Å¹¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Êhttps://towershibuya.jp/¡Ë¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
Shin In Ryu¤Ï¥·¥ó‧¥ª¥ó¥æ¡¢¥à¥ó‧¥¸¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¡¢¥Ï‧¥Ò¥ç¥ó¥ª¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡£Âç³Ø»þÂå¤«¤é¿Æ¸ò¤Î¤¢¤Ã¤¿Èà¤é¤Ï¸ß¤¤¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¶¦´¶¤·¡¢¥°¥ëー¥×¤ò·ëÀ®¡£2018Ç¯9·î¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖYour Word¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¡£Ã¯¤â¤¬·Ð¸³¤¹¤ë´îÅÜ°¥³Ú¤Î´¶¾ð¤È·Ð¸³¡¢¤½¤·¤Æ²º¤ä¤«¤ÊÇÈ¤Î¤è¤¦¤ËÈá¤·¤ß¤òÌþ¤¹²Î»ì¤È¥Ñ¥¹¥Æ¥ëÄ´¤Î³Ú¶Ê¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥åー¤ÈÆ±»þ¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿Shin In Ryu ¤Ï¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë·×2Ëç¤ÎEP¤ÈÂ¿¿ô¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤òÈ¯É½¤·¡¢¥·ー¥ó¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤ª¤È¤®ÏÃÅª¤Ê¥àー¥É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À2ËçÌÜ¤ÎEP¡ØWE WISH.docs¡Ù¤È¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖFairry Castor¡×¤Ï¥Ð¥ó¥É¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ò¥Ã¥Èºî¤È¤·¤Æ¡¢²»¸»¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢¤É¤Á¤é¤â¶¯¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
£³.½ÂÃ«¸ÂÄê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥é¥¤¥¹
½ÂÃ«¸ÂÄê¤Ç¡¢°ìÉô¾¦ÉÊ¤ò¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¤·¤ÆÈÎÇä¡£¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ò¤ªÆÀ¤Ë¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
£´.TOWER RECORDS SHIBUYA ¥ì¥³¥á¥ó¥É
¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É½ÂÃ«Å¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ëCD¤ò¡¢Å¹Æ¬¤Ç¥Ñ¥ïー¥×¥Ã¥·¥å¤¹¤ë´ë²è¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï½ÂÃ«Å¹¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤µ®½Å¤ÊCD¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²¼µ¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤¬ÌÜ°õ¤Ç¤¹¡£
£µ.BIG ROMANTIC RECORDS¡¡½ÂÃ«¸ÂÄêÈÎÇä³«»Ï
Åìµþ¤ÈÂæËÌ¤òµòÅÀ¤ËÀ¤³¦¤ÎÏ²Ì¡°î¤ì¤ë²»³Ú¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥ìー¥Ù¥ë¡ÖBIG ROMANTIC RECORDS¡×¤Î°ìÉô¥¿¥¤¥È¥ë¤ò½ÂÃ«¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¡£º£¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤Ù¤ÂæÏÑ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò³Æ¼ï¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤¹¡£
£¶.¥í¥´¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ
7·î¤è¤ê³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿´Ú¹ñ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È5ÁÈ¤Î¥í¥´¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÂè2ÃÆ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥í¥´¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÂè1ÃÆ¤Ï¤³¤Á(https://towershibuya.jp/news/2025/7/4/215826)
¡ÚÂè2ÃÆÂÐ¾Ý¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Û
¡¦Broccoli, you too?
¡¦no reply
¡¦KIK
¡¦TOUCHED
¡¦SURL
¡ÚÆÃÅµ¡Û
¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥í¥´¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡ÊÁ´5¼ï¡Ë
¡ÚÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡Û
¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É½ÂÃ«Å¹¤Ë¤ÆÂÐ¾Ý¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î²»³ÚºîÉÊ¡ÊCD/LP¡Ë¤ò¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤Ë¡¢ÀèÃå¤Ç¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥í¥´¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇÛÉÛ´ü´Ö¡Û
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊÆþ²Ù»þ～Í½Äê¿ôÎÌ¤ËÃ£¤·¼¡ÂèÇÛÉÛ½ªÎ»
¢¨ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ1Ëç¤Î¤´¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤¡¢ÆÃÅµ¤ò£±Ëçº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¢¨¤´¹ØÆþ¾¦ÉÊ¤ÈÆ±¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥í¥´¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£¢¨ÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢Í½Äê¿ô¤ËÃ£¤·¼¡ÂèÇÛÉÛ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£·.µÇ°¸ÂÄêCD¡§Andr¡Øshhh, it's under my bed¡ÙÈÎÇä
ÂæÏÑ¤ÎÍÌ¾¤Ê²»³Ú¾Þ¤Ç¤¢¤ë Golden Melody Awards¡Ê¶â¶Ê¾©¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¡ÖBest Newcomer¡ÊºÇÍ¥½¨¿·¿Í¡Ë¡×ÉôÌç¤Ë¤â¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿¼ÂÎÏ¤ò»ý¤Ä¡¢ÂæÏÑ¤Î¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ーAndr¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øshhh, it's under my bed¡Ù¤òÆüËÜ¤Ç½éÎ®ÄÌ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É½ÂÃ«Å¹30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¸ÂÄê¤ÎÂÓÉÕ¤CD¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥êー¥¹¤Ï9·îÃæ½ÜÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
£¸.¥Õ¥êー¥µ¥ó¥×¥éーÊç½¸
7F¥¢¥¸¥¢¥³ー¥Êー¤Ë¡¢¥Õ¥êー¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥³ー¥Êー¤¬ÅÐ¾ì¡£CD-R¤äQR¥³ー¥É¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ä¥é¥¤¥Ö¤Î¥Õ¥êー¥Úー¥Ñー¤Ê¤É¡¢ÀëÅÁ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤Ç¤âOK¤Ç¤¹¡£Ä¾ÀÜÅ¹Æ¬¤Ø¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¡¢³¤³°¤«¤é¤ÎÈ¯Á÷¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÀßÃÖ¼¡Âè¡¢¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É½ÂÃ«Å¹¤Î¸ø¼°X ¡Ê@TOWER_Shibuya(https://x.com/TOWER_Shibuya)¡Ë¡¢Instagram¡Ê@tower_shibuya(https://www.instagram.com/tower_shibuya/),@tower_shibuya_tc(https://www.instagram.com/tower_shibuya_tc/)¡Ë¤Ç¤âÀëÅÁ¤·¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊý¤â¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ø¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈ¯Á÷Àè¡Û
¢©150-0041 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÆî£±ÃúÌÜ£²£²－£±£´¡¡¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É½ÂÃ«Å¹7F¡¡¥¢¥¸¥¢Ã´Åö
TEL: 03-3496-3661
¡ÚÈ¯Á÷ÊýË¡¡Û
¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥¨¥ê¥¢¤ËÃÖ¤¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¡¢¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É½ÂÃ«Å¹7F°¸¤Æ¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¤ä¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¤¬Ê¬¤«¤ë¤â¤Î¤òÆ±º¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Á÷ÎÁ¤Ï¤´¼«¿È¤Î¤´ÉéÃ´¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ÃåÊ§¤¤¤Ï¤ª¼õ¤±¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¢¨¼«Í³¤ËÌµÎÁ¤Ç¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨ÅöÅ¹¤Ë¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤â¤Î¤ÏÀßÃÖ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
£¹.¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É½ÂÃ«Å¹¤ÎSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÊInstagram/Threads¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#KNOWMUSICKNOWASIA¡×¤òÉÕ¤±¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿Êý¤Ë¡¢µÇ°¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Î´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤Î³¨ÊÁ¤¬½Ð¤ë¤«¤Ï¤ª³Ú¤·¤ß¡£°ìÉôÅö¤¿¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¸ÂÄê¤ÎÂçÈ½¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡¢¥ß¥Ë¶ÒÃå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¡A KID FROM YESTERDAY¡Ê@a.kidfromyesterday(https://www.instagram.com/a.kidfromyesterday/?hl=ja)¡Ë
¡Ú»²²ÃÊýË¡¡Û
9·î1Æü¡Ê·î¡Ë°Ê¹ß¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É½ÂÃ«Å¹Instagram¡Ê@tower_shibuya(https://www.instagram.com/tower_shibuya/),@tower_shibuya_tc(https://www.instagram.com/tower_shibuya_tc/)¡Ë¤â¤·¤¯¤Ï¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É½ÂÃ«Å¹Threads¡Ê@tower_shibuya(https://www.threads.com/@tower_shibuya)¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¡¢¡Ö#KNOWMUSICKNOWASIA¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢Å¹Æâ¤ÎÍÍ»Ò¤ä¹ØÆþ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ê¤É¡¢Åê¹Æ¤·¤¿²èÌÌ¤ò7F¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¤Ç¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤¬²ó¤»¤ë¥³¥¤¥ó¤ò1Ëç¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£7F¥¢¥¸¥¢¥³ー¥ÊーÆâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤ò²ó¤¹¤È¡¢µÇ°´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤¬1¤ÄÌã¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª1¿ÍÍÍ¤ª1¤Ä¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¢¨¥³¥¤¥ó¤ÏÅöÆü¸Â¤ê¡¢7F¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀìÍÑ¤Î¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤Î¤ßÍ¸ú¤Ç¤¹¡£Â¾¤ÎãþÂÎ¤Ë¤Ï»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¢¨¥³¥¤¥ó¤Î¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤Þ¤¿¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯½ªÎ»¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£