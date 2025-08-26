上品な甘さと奥深いマロンの余韻が織りなす、至福のひととき。大人気のネコシェフバーガーより期間限定味「マスカルポーネ＆マロン」が登場！「ネコシェフ」から届く、秋の味わいをどうぞ。

株式会社シュクレイ

株式会社シュクレイ（代表取締役社長︓阪本良一）は、チーズと森の果実が奏でるハーモニーがコンセプトのスイーツブランド「ネコシェフ」より、「ネコシェフバーガー（マスカルポーネ＆マロン）」 を9月1日(月)から期間限定で発売いたします。

定番人気商品の「ネコシェフバーガー」から、秋の味わいを楽しめる期間限定味が今年も登場します。クリームチーズを練り込んだしっとり生地。コクのあるなめらかなクリームは、北海道生乳100％使用のマスカルポーネを混ぜ込み、マロングラッセを加えました。上品な甘さと奥深いマロンの余韻をお楽しみください。（※チーズ中マスカルポーネ70％以上使用）

秋のみ味合うことができる上品な甘さと奥深いマロンの余韻をぜひお楽しみください。期間限定・数量限定商品のためこの機会をお見逃しなく。

◆商品概要

【商品名】 ネコシェフバーガー（マスカルポーネ＆マロン）

【価 格】 1,188円（税込）

【内 容】 2個入

【発売日】 2025年9月1日(月) ～

※期間限定につき、無くなり次第終了となります。

商品情報

フィナンシェ イチジク

カマンベールを混ぜ込んだフィナンシェに、イチジクを加えて焼き上げました。 芳醇なカマンベールの風味とイチジクのやさしい甘さ、プチプチ弾ける食感が楽しいフィナンシェです。（チーズパウダー中のカマンベール75%以上使用）

5個入 1,404円（税込)

※期間限定につき、なくなり次第終了となります

フィナンシェ

カマンベールを練り込んだ薫り豊かなフィナンシェに、レモンピールを加え爽やかに仕上げた自慢の一品。

ひっくり返せば、なんと！ネコシェフ印の肉球型！？(チーズパウダー中カマンベール47％以上使用)

5個入 1,296円（税込)

クッキー（カマンベール＆レーズン）

濃厚な味わいのカマンベールクッキーに、甘みあるレーズンの食感が楽しい一品です。(チーズパウダー中カマンベール47%以上使用)

5個入 1,026円（税込)

クッキー（チェダー＆クランベリー）

コクのあるチェダーチーズクッキーに、クランベリーの酸味が相性のよい一品です。(チーズパウダー中チェダー41%以上使用)

5個入 1,026円（税込)

ブランドロゴ&ストーリー

「ネコシェフ」

ぼくの名前はネコシェフである。

まいにちお菓子づくりに明け暮れる

ちょっと変わったネコなのさ。

ここは自然ゆたかなチーズ工房。

ぼくの住みか。なぜかって？

ご主人自慢のチーズと森の果実が奏でる

そのお菓子のハーモニーが絶品だから。

お口を拝借。ひとくち食べたら

みんな笑顔でもうとまらない。

◆店舗情報

ネコシェフ 東京ギフトパレット店

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅八重洲北口「東京ギフトパレット」内

（JR東京駅八重洲北口改札を出てすぐ）

営業時間︓(平日)9:30～20:30 (土・日・祝日)9:00～20:30

東京ギフトパレット公式HP：https://www.tokyoeki-1bangai.co.jp/tokyogiftpalette/

◆公式サイト

ホームページ：https://sucreyshopping.jp/nekochef

Instagram ：https://www.instagram.com/nekochef_official/

X(旧Twitter)：https://x.com/nekochef_PR

◆会社概要

＜株式会社シュクレイ＞

設立 ：2011 年 12 月 15 日

本社所在地 ：東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、

オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by

バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、

レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、

キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、

フィオラッテ、ドローリー、ミスターメープル by ザ・メープルマニア

ザ・ドロス 、バニ、ウーフィ