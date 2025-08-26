「ふるなび 自治体カンファレンス2025」を開催しました。【イベントレポート】

株式会社アイモバイル

株式会社アイモバイル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：野口哲也、東証プライム市場）が運営するふるさと納税サイト「ふるなび」（ https://furunavi.jp/ ）は、2025年8月7日（木）に「ふるなび 自治体カンファレンス2025」を実施しました。

当日は、「ふるなび」よりふるさと納税市場の最新動向をご紹介するとともに、自治体様同士によるグループディスカッションを実施しました。自治体様同士が活発に意見を交わし、交流を深めることで、ふるさと納税の取り組みをさらに発展させるきっかけとなる有意義な時間となりました。

カンファレンス当日の様子■「ふるなび 自治体カンファレンス2025」について

開催目的

1.今後のふるさと納税の取り組みをより活性化する

市場を理解し、より効果的な施策を検討するための情報の提供

2.ふるなびの動向・寄附額向上策をより深く知る

ユーザー層やトレンドを理解し、寄附額を向上させるための具体策の検討

3.自治体様同士の情報交換・交流の場の創出

ふるなびと自治体が協力し、共に課題解決の糸口を見つけるための交流の場の提供

今年で6回目の開催となる「ふるなび 自治体カンファレンス」。

当日は、全国各地から約120自治体・総勢約200名の皆様にご参加いただき、過去最大規模の交流の場となりました。

今年は新たな試みとして、自治体や地場産品の魅力発信方法をテーマに、茨城県境町・山梨県富士吉田市・愛知県幸田町・京都府京丹波町の職員様にご登壇いただき、パネルディスカッションを実施しました。各自治体の具体的な取り組み事例や課題解決への工夫を共有いただき、ご参加の皆様にとっては、新たな視点やアイデアを得るとともに、今後の施策や連携の可能性を広げる貴重な機会となりました。

「ふるなび」では引き続き、地域の発展と交流を促進する様々なイベントを企画していく所存です。

■当日プログラム

1 ふるなびセミナー「市場動向・ふるなび動向について」

2 質疑応答

3 ディスカッション１.「2026年度の制度改正に伴う考え・対応について」

4 ディスカッション２.「自治体や地域のPRについて」

5 自治体職員様ご登壇によるパネルディスカッション「自治体や地域のPRについて」

パネルディスカッションの様子集合写真

■ふるさと納税サイト「ふるなび」について

「ふるなび」では、ふるさと納税を通じて全国の市町村に寄附金を集めることで地域活性化を支援しています。

寄附者へのふるさと納税の認知啓蒙およびサービス利用満足度の向上を目的として提供している、寄附額に応じてもらえる「ふるなびコイン」は交換先を拡充し、AmazonギフトカードやPayPay残高※1、dポイント※2、楽天ポイント※3に交換可能になりました。

2024年10月、ユーザーの利便性向上を目的とし、スマートフォンアプリ「ふるなびアプリ」をリリースいたしました。

また、ふるさと納税先にあるホテルや飲食店などで無期限にご利用可能なポイント型返礼品「ふるなびトラベル」は提携店が8,000施設を突破し、より多くの地域の魅力を現地でお楽しみいただけるようになりました。

引き続き、ふるさと納税者及び契約自治体の、「ふるなび」サービス利用満足度の向上を目指してまいります。

※1 PayPayマネーライトが付与されます。PayPayマネーライトの出金はできません。

※2 dポイントの有効期限は獲得月から起算して48か月後となります。

※3 交換できる「楽天ポイント」は通常ポイントとなります。

■「ふるなび」サービス一覧

・ふるさと納税コンシェルジュサービス「ふるなびプレミアム」（ https://furunavi.jp/premium/ ）

・あとからゆっくり選べるポイント制ふるさと納税「ふるなびカタログ」（ https://furunavi.jp/catalog ）

・ふるさと納税で旅行に行ける「ふるなびトラベル」（ https://tp.furunavi.jp/ ）

・クラウドファンディング型ふるさと納税サイト「ふるなびクラウドファンディング」 （ https://fcf.furunavi.jp/ ）

【アイモバイルについて】

アイモバイルは、『“ひとの未来”に貢献する事業を創造し続ける』というビジョンを実現するために、ふるさと納税をはじめとした「コンシューマ事業」と、テクノロジーを駆使した「インターネット広告事業」の2つの領域で成長しているマーケティングカンパニーです。

【株式会社アイモバイル 会社概要】

社名 ： 株式会社アイモバイル

所在地： 東京都渋谷区渋谷三丁目26番20号 関電不動産渋谷ビル 8階

代表者： 代表取締役社長 野口 哲也

設立 ： 2007年8月17日

URL ： https://www.i-mobile.co.jp/

