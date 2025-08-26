韓国の若手プロデューサーJINex、2ndアルバム『ETERNAL』をリリース！

株式会社STARBASE「ETERNAL」アートワーク

JINex（ジネックス）のセカンド・フルアルバム『ETERNAL』は、愛と喪失、記憶と癒しを織り込んだ感情の叙事詩であり、韓国R&B／ソウルの系譜を受け継ぐ音楽的挑戦でもある。前作『Butterfly』の発表後、深い喪失の時を経て完成した今作は、去っていった存在への想いを音楽として記憶し、記録しようとする真摯な気持ちから生まれた。

本作には、イ・キチャン、Ra.D（ラディ）BUMKEY（バンキー）といった世代を代表するアーティストに加え、Summer Soul、Nody Cika、The Deepなど次世代のシンガーソングライターたちも参加。時間や世代を超えた感情のレイヤーを丁寧に描き出している。単なる客演にとどまらず、一つの物語として綿密に構成されたアルバム全体の流れも大きな魅力だ。

全体は3つのパート「愛の始まり」、「喪失」、そして「再び愛を記憶する時間」で構成されており、静かに物語が進んでいく。各楽曲単体でも十分に輝きを放ちながらも、アルバムを通して聴くことで、プロデューサー・JINexが伝えたかった物語をより深く感じることができるだろう。

タイトル曲「ETERNAL」は、韓国R&Bシーンを代表するアーティストBUMKEY（バンキー）を迎えた楽曲。

愛した存在との別れを経たあとも、なお心の中に息づく感情と、その尊さを歌い上げている。

明るく温かなサウンドに重ねられた、純粋でどこか切ない郷愁が印象的な一曲。時間が経っても色褪せない感情の余韻を描いた本楽曲は、まさに本アルバムのテーマを最も凝縮して表現した核となるトラックだ。

【各種配信サービス】https://lnk.to/JINex_ETERNAL

●楽曲作品概要

【アーティスト】JINex

【タイトル】ETERNAL

【楽曲リスト】

01_This is love (feat. Ra.D)

02_Lemonade (feat. g0nny)

03_Love (feat. Horim)

04_Too late (feat. Blesssing)

05_Bye Bye Bye (feat. Nody Cika)

06_Anxious (feat. The Deep)

07_Light (feat. Summer Soul)

08_Eternal (feat. BUMKEY)

09_Melody (feat. RuRu)

10_Just the way you were (feat. Lee ki chan)

11_Love again (feat. Shammah)

12_Eternal (feat. umzi) [Original Demo]

●JINex（ジネックス）プロフィール

90’s R&Bを現代的に再解釈し、多様な世代間で共感を得られているJINex。

プロデューサーとしても活動し、KIRIN, CHAI, Summer Soul, Jhnovr, MRSHLLなど数多くのアーティストに楽曲を提供している。2023年には、90年代韓国R&Bの情緒を現代的に再解釈した初のフルアルバム『Butterfly』を発表し、高い評価を受けた。同作はアナログレコードとしても制作され、ソウル・レコードフェアにて初披露された。

-SNS-

-Instagram : https://www.instagram.com/jinex_____/?hl=ja

-YouTube: https://www.youtube.com/@JINex_