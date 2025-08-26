Night Tempoと土岐麻子が贈る一夜限りのスペシャルプログラムをオンエア！　丸山礼がスタジオゲストとして登場＆高畑充希もコメント出演

株式会社J-WAVENight Tempo、土岐麻子、丸山礼、高畑充希

ラジオ局J-WAVE(81.3FM)では、『J-WAVE SELECTION NIKASO NIGHT INSPIRATION』を8月31日（日）22時より放送いたします。

本番組はNight Tempoと土岐麻子がナビゲートする、大人のための音楽対話番組。

ナビゲーター・Night Tempoがパートナーに土岐麻子を迎え、ふたりの出会いやこれまでのコラボレーション、音楽制作における価値観などについて語り合います。また、9月からスタートするNight Tempoの全国ツアー「Night Tempo presents ザ・昭和グルーヴ・ツアー 100 supported by ニカソー」についても、見どころや意気込みを交えてご紹介します。

土岐麻子

番組の後半には、YouTubeでのブレイクを皮切りに、テレビ、映画、CMと活躍の場を広げるタレント・丸山礼をスタジオゲストに迎え、80年代・90年代の音楽やカルチャー、当時の空気感などをテーマににぎやかなトークを展開します。

丸山礼

また、高畑充希がコメントゲストとして登場！ Night Tempoと土岐麻子とのコラボレーションによって生まれた新曲「Over You」についてのメッセージをお届けします。

高畑充希

Night Tempoならではの視点で、過去と現在をつなぐ音楽の魅力を再発見していく、一夜限りのスペシャルプログラム。どうぞお聴き逃しなく。

▼radiko URL

https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20250831220000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20250831220000)

【番組概要】

放送局：J-WAVE(81.3FM)

番組名：J-WAVE SELECTION NIKASO NIGHT INSPIRATION

放送日時：8月31日（日）22:00～22:54

ナビゲーター：Night Tempo、土岐麻子

スタジオゲスト：丸山礼

コメントゲスト：高畑充希

番組サイト：https://blog.j-wave.co.jp/original/jwaveplus/

提供：二階堂酒造