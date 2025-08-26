TVアニメ『BLEACH』家庭用ゲーム「BLEACH Rebirth of Souls」DLC第2弾 「卯ノ花 烈」 配信開始！配信を記念したプレゼントキャンペーンも実施！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、 PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Xbox Series

X|S/STEAM(R)で発売中のTVアニメ 『BLEACH』家庭用ゲーム「BLEACH Rebirth of Souls」につきまして、追加DLC第2弾 「卯ノ花 烈」 を本日8月26日（火）から配信開始したことをお知らせいたします。

また、追加DLC第2弾配信を記念して、オリジナルノベルティセットが当たるキャンペーンも実施中！

新キャラクターの実装でよりお楽しみいただけるようになった本作を、

この機会に是非プレイしてみてください！

詳細はコチラ↓

▶公式サイト：https://bleach-ros.bn-ent.net

▶公式X：https://twitter.com/BLEACH_game_jp

追加DLC第2弾 卯ノ花 烈 配信中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=HFdPTy0_aiM ]

覚醒することにより、「卯ノ花 烈」→「卯ノ花 八千流」へとキャラクターが変化！

卯ノ花 烈

護廷十三隊・四番隊隊長、そして初代「剣八」。

かつては尸魂界史上空前絶後の大悪人であったが、山本元柳斎重國に才を見出され、

史上最強と言われる「初代護廷十三隊」で現在の十一番隊の礎を築いた。

あらゆる流派、あらゆる刃の流れは我が手にありとし自らを“八千流”と名付けた。



キャラクターの己有技や霊圧技、覚醒といった

アクションの特長を紹介した映像も公開中！

https://www.youtube.com/watch?v=aUmZtILYfRo(https://www.youtube.com/watch?v=aUmZtILYfRo)

シーズンパスで手に入る新規プレイアブルキャラクター（４体）はアニメ「BLEACH 千年血戦篇」

から参戦！残る2キャラクターの情報は今後公開予定となりますので、お楽しみに！

配信記念キャンペーン実施中！

本作の公式Xをフォロー＆該当の投稿をリポストすると抽選で３名様に「オリジナルノベルティセット」が当たるキャンぺーンを実施中！

期間：9月2日（火）23：59まで

▶『BLEACH Rebirth of Souls』 公式X

https://twitter.com/BLEACH_game_jp(https://twitter.com/BLEACH_game_jp)

▶キャンペーン詳細ページはコチラ

https://bleach-ros.bn-ent.net/special/cp_dlc.php(https://bleach-ros.bn-ent.net/special/cp_dlc.php)

『BLEACH Rebirth of Souls』とは

魂(ソウル)を震わせる、逆転(リバース)体験。

『BLEACH』家庭用ゲーム最新作！ プレイアブルキャラクター全員が”覚醒”し、極限の状況をひっくり返し”逆転”しあう、 ”一撃必殺”ドラマティック対戦アクションが登場。

大迫力でドラマティックな“一撃必殺アクション”

“覚醒”で大幅パワーアップ＆“逆転体験”

黒崎一護の軌跡をたどる物語

本作のゲームシステム、アクションのポイントや

収録モードなどを紹介した「System Overview Trailer」も公開中！

https://youtu.be/AlHNI1dLMpE(https://youtu.be/AlHNI1dLMpE)

『BLEACH』とは

『BLEACH』は、集英社が発行する少年漫画雑誌「週刊少年ジャンプ」で2016年 38号まで連載していた、超人気剣戟バトルアクションコミックです。2001年の連載より絶大な支持を集め、コミックスは全74巻で全世界シリーズ累計1億3000万部を超えています。TVアニメーションは2004年から2012年

3月まで放送され、これまでに劇場版も計4作が公開されました。

前シリーズの放送からキャラクターデザインも一新し、パワーアップした最終章『千年血戦篇』のアニメは、2022年10月から放送が開始され、昨年10月に第3クールとなる『BLEACH 千年血戦篇ｰ相剋譚ｰ』が放送されました。そして2026年にはいよいよ最終クールとなる『BLEACH 千年血戦篇ｰ禍進譚ｰ』の放送が予定されています。

日本だけでなく世界的に熱烈な支持を受けており、その人気はまだまだ広がり続けています。

製品基本情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/1815_1_3eee827740ad119c12134e138363ce01.jpg?v=202508270826 ]