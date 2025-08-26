「沖縄各地に“おめでとう“の心　祝花を届けます」　県外からの注文もOK！　タイムスアドネクスト　沖縄タイムス

株式会社沖縄タイムス社

沖縄タイムス社（瑞慶山秀彦社長、那覇市）の子会社・タイムスアドネクスト（石川達也社長、那覇市）が、スタンド花や胡蝶蘭などの祝花の沖縄本島内での配送を開始しました。

沖縄県外からの注文にも対応しており、法人様、個人様のいずれでも、ご注文が可能です。

祝花の一例です。開店を華々しく彩るお花をご用意しています。

◎お届け先に近い提携フラワーショップから、お花をお届けします。

◎花束やアレンジメントのデザインやお花の配色は、季節や仕入れ状況による異なるため、お任せとなります。あらかじめご了承の上、ご注文くださいますようお願いいたします。

◎ご注文いただく時間や場所、気象状況（台風など）によっては、一部お届け対象外の地域がございますので、ご注意ください。

パンフレット表面パンフレット裏面

《祝花配達シーン》

・開店祝い

・移転祝い

・周年事業記念

・竣工や落成祝い

・就任や昇進祝い

・表彰や受賞祝い

・展示会やイベント開催祝い

・コンサートや発表会祝い

・誕生祝い

など

花束や盛花は3,300円から、ご用意しております。

《花の種類》

・スタンド花 1段11,000円～

・デザインスタンド 1段16,500円～

・胡蝶蘭 3本だち16,500円～

・観葉植物 11,000円～

・花束、盛花 3,300円～

スタンド花は1段11,000円から、デザインスタンドは１段16,500円からの御案内となります。

＊立札無料・送料込みです

＊表示価格はすべて税込みです

＊地域により価格が変動する場合がございます

本サービスは法人に限らず、個人のお客様からのご注文も承っております。

※タイムスアドネクストでは、県内各地での、ご葬儀への供花手配も行っています。

詳細については以下の連絡先まで、お問い合わせください。

法事・法要の盛花の一例。3,300円からのお取り扱いとなります。



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社 タイムスアドネクスト 営業２部

TEL：098-941-5126

mail: hanasaku@times-adnext.co.jp

祝花サイト(https://times-adnext.co.jp/hanasaku/)：https://times-adnext.co.jp/hanasaku/

供花サイト(https://times-adnext.co.jp/kyouka/)：https://times-adnext.co.jp/kyouka/