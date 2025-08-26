8/29、アンカー神戸で「第36回 OPEN INNOVATION cafe」　日本有数のバイオメディカルクラスター、神戸医療産業都市推進機構主催　業界・分野を超えたカジュアルな交流を創出、参加者募集

株式会社 神戸新聞社

株式会社神戸新聞社が運営するビジネス交流拠点「ANCHOR KOBE（アンカー神戸、以下アンカー）」で、神戸医療産業都市への進出・未進出を問わずご参加いただける、企業および医療・研究機関向けのネットワーキングイベント「第36回 OPEN INNOVATION cafe」が開催されます。業界・分野を超えたカジュアルな対話を通じて、人脈形成や新たな協業・共同研究のきっかけをご提供します。今回は、健康維持、予防医療、ヘルスケアなどの分野における最先端の取り組みを紹介。企業や研究機関による技術や成果の発表に加え、神戸市民サポーターと連携した実証プロジェクトなど、社会実装を見据えた実践的な知見が共有されます。

日時：2025年8月29日(金)15:00～17:30

会場: ANCHOR KOBE(神戸市中央区)

定員: 70名(事前申込制/先着順)

参加費: 無料

■詳細及び参加申込URLはコチラ■

https://www.fbri-kobe.org/kbic/event/detail.php?event_id=844

※お申し込みは、お一人ずつお願いいたします。

※定員に達し次第、締切となります。

●○●○● プログラム ●○●○●

15:00-15:05 開会の挨拶

15:05-16:05 プログラム1:「脳体力」がひらくデジタルヘルスの未来

～エビデンス構築と社会実装のリアル～

株式会社トータルブレインケア 河越眞介 氏

16:05-16:15 プログラム2:「市民サポータ制度」の紹介

神戸医療産業都市推進機構 クラスター推進センター

16:15-16:25 10分休憩

16:25-16:50 ミニプログラム: 5分企業紹介

・株式会社Planetary Wellness

・テュフズードジャパン株式会社

・テルモBCT株式会社

・株式会社キメラ

・ヘルマンミューラージャパン株式会社

16:50-17:30 交流会

●○●○● 企業紹介シート(モニター掲示)募集 ●○●○●

会場内モニターにてループ再生される「企業紹介シート」も同時募集いたします。

企業・製品紹介、共同研究の募集など、自由なPRが可能です。

営業活動を目的としない内容に限ります。

【作成方法】

１. 関連資料に記載の「【作成フォーム】企業紹介シート.pptx」をダウンロード

２. 2ページ以内で作成(フォントサイズ・レイアウト等は調整可)

【スライド提出】

提出先:liaison@fbri.org

申込締切: 2025年8月27日(水)正午

※1企業・団体につき1部のみ。

※提出がない場合は辞退扱いとなります。



主 催 : 公益財団法人神戸医療産業都市推進機構

共 催 : 神戸市、ANCHOR KOBE

後 援 : 特定非営利活動法人近畿バイオインダストリー振興会議、バイオコミュニティ関西

【アンカー神戸】

2021年４月26日オープン

開設、施設整備：神戸市

運営：株式会社神戸新聞社、有限責任監査法人トーマツ共同事業体

会員：法人（特別会員、正会員、スタートアップ会員）、個人（正会員、学生会員、朝活会員、夜間・土曜祝日会員）の７種類。

月額会費：5,500円～165,000円（別途入会金あり。入会金は退会時にも返金しません）

法人正会員は27,500円（経済団体割引あり）、個人正会員は16,500円（金額はいずれも税込）

イベントスペース、会議室（いずれも有料）は会員以外でもご利用可能です。

アクセス、眺望抜群のスペースを是非ご活用ください。

■アンカー公式サイト

https://anchorkobe.com/

〒650-0001 神戸市中央区加納町４丁目２－１ 神戸三宮阪急ビル 15階

TEL (078) 325 - 1414 EMAIL: contact@anchorkobe.com