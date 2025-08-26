“黒×高機能”アパレル「Macqlo」、9/2(火)より新宿フラッグスに期間限定オープン!!

株式会社オアシスライフスタイルグループ

スーツに見える作業着「WWS/ダブリューダブリューエス」や“黒×高機能”アパレル「Macqlo/マックロ」を展開する株式会社オアシスライフスタイルグループ (所在地：東京都千代田区)は、2025年9月2日(火)より、 “黒×高機能”をコンセプトにこだわりぬいたアイテムを販売する「Macqlo」の期間限定ストアを新宿フラッグスで開催いたします。

｜Macqloオンラインストア：https://macqlo.jp

昨年3月にローンチした、“黒×高機能”のみの衣類を展開する「Macqlo」は、『ファッションの悩みなんて、すべて真っ黒に塗りつぶせ。』をコンセプトに、“服選びは面倒だけど、こだわりはある”という30～40代の男性の悩みを解決するアイテムを展開しています。30~40代の男性1000名を対象とした自社アンケートでは８割以上が衣類購入時に黒いアイテムを選ぶ傾向が高いことが明らかになり、普段から黒い服を愛用する方を中心にご支持いただき、初年度売上は2億円を突破し、今年度の第一四半期売上は前年同期比200％を達成しました。(2025年3月～2025年5月)

この度、9月2日(火)から9月15日(月)の間、新宿フラッグス 2階にてMacqloポップアップストアを開催いたします。会場では、独自開発素材「ultimex/アルティメックス」を使用し、ストレッチや撥水・速乾・耐久性に優れたオリジナルブランド「Macqlo」に加え、様々なブランドの黒のセレクトアイテムを取り扱います。

■Macqlo 新宿フラッグス 詳細

期間：2025年9月2日(火) ～ 9月15日(月・祝)

営業時間：11:00～21:00

住所：東京都新宿区新宿3-37-1 新宿フラッグス 2F POP-UP SPACE

■展開商品一部抜粋（全て税込表記）

商品：ultimex zip tee

サイズ：S/M/L/LL/XXL

価格：\12,500

特徴：独自の新素材「ultimex」を使用した、サイドジップデザインが特徴的なTシャツ。重厚感のあるメタリックファスナーを搭載し、ファスナーを開閉することでアレンジが可能。

商品ページ：https://macqlo.jp/products/55-1258mq-m

商品：ultimex knit tee

サイズ：XS/S/M/L/LL/XXL

価格：\10,450

特徴：タフで高機能な特殊ニット糸を使用したTシャツ。絶妙な光沢とハリ感に加えて、驚きの伸縮性と柔らかな肌触りで、抜群の着心地を実現。

商品ページ：https://macqlo.jp/products/54-2061mq-m

商品：ultimex long sleeve pocket tee

サイズ：S/M/L/LL/XXL

価格：\13,200

特徴：独自の新素材「ultimex」を使用した長袖Tシャツ。体のラインを拾いにくい、リラックス感のあるボックスシルエット。着脱を楽にする肩口ファスナーと、スマホがすっぽり入る胸ポケット付き。

商品ページ：https://macqlo.jp/products/54-1230mq-m

商品：ultimex zip half pants

サイズ：S/M/L/LL/XXL

価格：\12,000

特徴：独自の新素材「ultimex」を使用した、ジップデザインが特徴的なハーフパンツ。メタリックファスナーにすることで、カジュアル過ぎない大人の印象を与えます。

商品ページ：https://macqlo.jp/products/55-3213mq-m

商品名：ultimex one tuck tapered easy pants

サイズ：S/M/L/LL/XXL

価格：\16,500

特徴：独自の新素材「ultimex」を使用した、ワンタック入りのややゆったりシルエットのイージパンツ。ウエストの紐は内側でも外側でも結べる仕様。

商品ページ：https://macqlo.jp/products/54-3197mq-m

商品：ultimex hood shirt blouson

サイズ：S/M/L/LL/XXL

価格：\19,800

特徴：独自の新素材「ultimex」を使用した、急な天候変化にも対応できるフードブルゾン。両サイドにはポケットがついており、収納力抜群。着脱を楽にするドットボタンを使用。

商品ページ：https://macqlo.jp/products/55-1264mq-m

■Macqloとは

“黒×高機能”だけのアイテムを取り扱うアパレルブランド「Macqlo」は、男性の私服選びの悩みを解消するために誕生しました。『ファッションの悩みなんて、すべて真っ黒に塗りつぶせ。』をコンセプトに、“服選びは面倒だけど、こだわりはある”という30-40代の男性の悩みを解決するアイテムを展開しています。

公式オンラインストア：https://macqlo.jp

■*洋服に関するアンケート

調査対象：１年に１回以上洋服を購入する30～40代男性

調査方法：インターネット調査（Freeasy）

調査期間：2023年12月/有効回答数：1000人

■会社概要

会社名 株式会社オアシスライフスタイルグループ

代表者 関谷有三

所在地 東京都千代田区麹町3丁目5-17 晴花ビル3F