株式会社TwoGate、YouTubeメンバーシップ限定の先行・コンテンツ販売機能をリリース～2BRO.、ホロライブ 星街すいせい等が先行利用し、クリエイターのファンエンゲージメントと収益向上に貢献～

株式会社TwoGate

インターネットサービス開発を手がける株式会社TwoGate（本社：東京都世田谷区、代表取締役：小林輝紀、以下 TwoGate）は、本日、YouTubeクリエイターが自身のチャンネルのメンバーシップ加入者に対し、イベントチケットや限定グッズなどを先行販売および限定販売できる新機能をリリースいたしました。

本機能は、クリエイターが熱心なファン層であるYouTubeのチャンネルメンバーとのエンゲージメントを一層深めるとともに、新たな収益機会を創出することを目的としています。

先行導入事例と成果：

正式リリースに先立ち、複数の人気YouTubeクリエイターに本機能をご利用いただきました。(五十音順)

- Suisei Channel様： VTuberグループ「ホロライブ」所属の星街すいせい様は、Shopifyで構築された「hololive production OFFICIAL SHOP」の中で、本機能を通じてメンバーシップ加入者限定のオリジナルカレンダーを販売しました。これにより、限定グッズという形でファンへの特別な価値提供を実現しました。（ファンの皆様に発表されているシーンはこちら(https://www.youtube.com/watch?v=K-O4Xi6ipnk&t=3557s)）

ご参考：「Youtubeチャンネルメンバーシップ限定商品の販売開始に関するご案内(https://shop.hololivepro.com/blogs/news/20250519_membershipexclusivesales_start)」（カバー株式会社）

- 2BRO.様： 人気ゲーム実況者の2BRO.様が出演した、ABEMA主催のイベント「2BRO. RADIO: THE STAGE」のチケット販売において、既存プレイガイドで販売されたチケットの一部を、本機能を利用してYouTubeチャンネルメンバー限定で先行抽選を実施しました。これにより、YouTubeのメンバーシップ加入者は一般抽選に先駆けてチケット抽選に参加できる機会を提供することができました。

（発表いただいているシーンはこちら(https://www.youtube.com/live/hScp8FkhzTY?si=w3R-BBUJW_Po5jyz&t=559)をご確認ください）

これらの先行事例において、本機能はクリエイターのYouTubeチャンネルにおけるメンバーシップ登録者数の増加に貢献し、ファンコミュニティの活性化にも寄与しました。

TwoGateでは上記事例以外にも複数の活用事例があり、メンバーシップの人数が倍以上になるケースもございました。

TwoGateの今後の展望：

TwoGateは、今後もYouTubeを中心に活躍している皆様の他、海外でのファンクラブ・サブスクサービスを展開をご検討の方々に対しYouTubeメンバーシップの活用をサポートいたします。

また、YouTube以外でも、エンタメ事業者向けにShopifyを利用したEC、チケットシステム、ファンクラブアプリ、イベント会場の物販アプリ、オンラインくじシステムなど、エンタメ事業者の皆様に向けたサービスを多数展開しております。今後もクリエイターやアーティストの皆様に向けた多様な収益システムを開発し、クリエイターエコノミーの成長を支援することをミッションとして、コンテンツホルダーの皆様が、より創造的な活動に集中し、ファンとの繋がりを深められるような革新的な機能開発を積極的に進めてまいります。

本機能のご利用にご興味のあるクリエイター・企業様へ：

本機能の導入にご関心をお持ちのYouTubeクリエイター様、関連企業様は、下記お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。担当者より詳細をご案内させていただきます。

お問い合わせフォーム：https://form.run/@twogate-contactよりご連絡をお願いいたします。

■株式会社TwoGateについて

TwoGate社は、エンターテインメントに特化したソフトウェアソリューションの開発・提供を行うエンジニアリングカンパニーです。Shopifyソリューションを含む20のプロダクトを展開し、初期開発費用ゼロ・月額固定費ゼロを原則とした導入しやすいサービスを提供しております。これまでに400以上のアーティスト、キャラクター、クリエイターを支援し、600以上のアプリケーションおよびWebソリューションを提供してまいりました。エンターテインメント業界に特化した専門性と先進的な技術力により、多くのビジネスパートナーとともに業界を支えています。

代表者：代表取締役 小林輝紀

本社所在地：東京都世田谷区代田 5-13-8 代田フラット101

事業内容：iOS,Androidアプリの開発、提供。ECサイト構築・運用支援。EC/SaaS領域での共創事業立ち上げ。

URL：https://twogate.com

株式会社TwoGate 広報担当 ：井上

お問い合わせ窓口：https://form.run/@twogate-contact