“角打ち”ならぬ“丸打ち”！？ 「Marunouchi Happ.STORE」がクラフトビール定額プランを開始。

good mornings株式会社

good mornings株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：水代 優）と三菱地所プロパティマネジメント株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：久保 人司）が運営する、東京都・丸の内のローカルデイリーストア「Marunouchi Happ.STORE（マルノウチ ハップストア）」では、2月額制のクラフトビール定額プラン「丸打ちサブスクプラン」を本格的にスタートしました。

同店は、「コーヒー・本・クラフトビール」を軸に、街の人々の日常に寄り添う“拠点”となることを目指して運営されており、今回のクラフトビールサブスクを通じて、夕方以降の時間帯を中心に、仕事帰りにふらっと立ち寄れる“第三の居場所”として、気軽にビールを楽しめる環境を目指します。

“角打ち”ならぬ“丸打ち”を合言葉に、デイリーストアならではの気軽さと、クラフトビールの多様性を掛け合わせた新たな日常生活をお楽しみ下さい。

“角打ち”ならぬ“丸打ち”を、丸の内で。

Happ.STOREは、お弁当やお菓子を販売している日常使いのデイリーストア。日中の「デイリーストア」から一転、夕方以降は、丸の内で“角打ち気分”を楽しめる“丸打ち”スポットへと変化します。

サブスクプランは、1日1杯から～毎日でも楽しめる設計です。

「1杯だけ飲みたい」「次の予定まで、ちょっとだけ時間がある」「誰かと少し話したい」

──そんな小さなきっかけに応えるのが、Happ.STOREの“丸打ち”です。

■ 『クラフトビールサブスクサービス』概要

内容：下記の３つからお好きなプランに月額加入

料金：全て月額プラン

期間：加入日から1ヶ月

支払：LINEより、オンライン購入

■ サブスクプランは3種。毎日の「気軽な一杯」を習慣に。

１.【3,000円】お試しライトプラン

内容：：対象コーナーから、月５本までクラフトビールを楽しめる、お手頃な入門プラン。

２.【5,000円】スタンダードプラン

内容：対象のコーナーから、月10本までクラフトビールを選んで飲める。週1～2回利用にぴったり。

３.【10,000円】プレミアムプラン

内容：対象のコーナーから、月２０本まで利用可能 毎日の仕事終わりにふらっと寄れる内容。

■ LINEでデジタル会員証

LINEで配布される「デジタル会員証」を提示するだけで、対象ビールの利用が可能。

加入：https://lin.ee/nqmzvoD

■ イートインスペースやおつまみも充実。

・おつまみ（カレー・お茶漬け、フライドチキンやポテト、スナックなど）

・店内イートイン、作業スペース（カウンター席・テーブル席）

・店内の書籍読み放題（購入可）

■注意事項

※店内利用限定・持ち帰り不可。

※ご本人様のみ、ご利用となります。（シェア不可）

※飲みきれる分でのご利用をお願いします。

※ビールやおつまみのラインナップ、ルールは随時変更があります。

※Wi-Fiや充電器・コンセントの貸出は行っていません。

■Happ.STOREについて

「Marunouchi Happ.STORE」は、「コーヒー（ドリップバッグ）・クラフトビール・本」を主軸に、就業者の日常の拠りどころになるような商品や、エリアで開催されるイベントと連動したグッズ、オリジナルの丸の内土産等を企画販売する丸の内発のローカルデイリーストア。

日中はお買い物・作業利用が可能な「デイリーストア」として、夕方以降は“丸打ち”気分で立ち寄れるクラフトビールスタンドとして、“日常の中のささやかな変化”を提供していきます。

■店舗情報

店名：Marunouchi Happ.STORE（マルノウチ ハップストア）

住所：東京都千代田区2-5-2 三菱ビル1F（オフィスビル内）

アクセス：東京駅より徒歩3分、二重橋前駅より徒歩3分

営業時間：（平日）11:00～20:00 / （土曜）12:00～18:30

定休日：日祝

Instagram：@marunouchi_happ

店舗企画：三菱地所株式会社、三菱地所プロパティマネジメント株式会社

店舗運営：good mornings株式会社

問い合わせ先：marunouchihapp_store@goodmornings.co.jp / 03-6373-6593

【会社概要】

社名：good mornings株式会社

本社所在地：東京都中央区日本橋浜町3-10-6

代表取締役：水代 優

事業内容：・各種イベント、セミナー、ワークショップの企画運営事業

・カフェ、レストランの企画運営事業

・店舗に於ける立ち上げ/コンサルティング事業

・ギャラリーにおける企画運営事業

・グラフィックデザイン、エディトリアルデザイン事業

・広告の企画制作及びアートディレクション事業

・オリジナル商品の企画、制作、販売事業

・食料品の製造、販売、卸売り、開発事業

設立：2012年1月6日

HP：https://goodmornings.co.jp/