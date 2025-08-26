10月6日、トレッサ横浜ミュージックセンター移転オープン

株式会社有隣堂リニューアルオープン後のイメージ

株式会社有隣堂(本社：神奈川県横浜市 代表取締役 社長執行役員：松信健太郎)は、2025年10月6日（月）、商業施設「トレッサ横浜」 (神奈川県横浜市) 南棟2Fに「トレッサ横浜ミュージックセンター」をリニューアルオープンいたします。

本リニューアルにより、地域の皆さまの暮らしにさらに寄り添い、新しい音楽文化の発信拠点となることを目指します。より広く快適になったレッスンルームで、人気のグループレッスンを拡充するとともに、初心者から経験者まで幅広い層が気軽に音楽を楽しめる機会を提供してまいります。

リニューアル後の変更点

1.ボーカルコース新設

新たに「ボーカルコース」を開設します。正しい姿勢や呼吸法、発声練習から始め、憧れの楽曲を思い通りに歌えることを目指します。小学生の方からご入会いただけます。経験者の方は表現力をさらに磨き、レパートリーの幅を広げることができます。

2.グループレッスンの拡大

「仲間と音楽を楽しみたい」という声に応え、人気のグループレッスンをさらに拡充します。より広くなったレッスンルームで、仲間と励まし合いながら楽しく上達を目指せる環境を整えました。初心者の方でも安心して参加いただけます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/135515/table/86_1_af015bfef8d52bf97e8f2fe8dc037133.jpg?v=202508270756 ]

移転の経緯

トレッサ横浜は、2025年度のリニューアル計画において、ファミリー層向けのテナント構成を見直しました。その一環として、南棟2階にスクールテナントエリアを新設することとなり、今回の移転が決定いたしました。当ミュージックセンターは、トレッサ横浜の核店舗の一つであることから、さらなるサービス向上と地域貢献を見据え、このたび南棟2階に店舗面積を拡大し、移転することとなりました。今回の移転により、より多くの皆さまに音楽に触れる機会を提供してまいります。

移転スケジュール

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/135515/table/86_2_616e400fb649dc23882f35745dcb6b6f.jpg?v=202508270756 ]

リニューアルオープン記念イベント

1.“踊る”ガールズブラスバンド『THE RED CATS』パフォーマンス

ラテン、サンバ、ポップスを駆使し、全曲に振り付けを取り入れたバンドパフォーマンスです。見て、聴いて、心躍るステージをお届けします。

- 日時：9月23日(火) 10:30～／13:00～／15:30～- 場所：南棟イベント広場『THE RED CATS』2.楽器体験会

『THE RED CATS』が演奏する楽器を実際に体験できます。トランペット、サックス、ドラムなどに触れて音楽の楽しさを感じていただけます。

オープニングキャンペーン

- 日時：9月23日(火) 11:00～17:00 ※パフォーマンス中は一時中断します- 参加費：無料- 場所：南棟イベント広場

リニューアルオープンを記念し、期間限定でキャンペーンを実施します。

- 内容: 体験レッスン当日のご入会で、入会金が全額免除となります。- 期間: 2025年10月6日（月）～11月30日（日）

有隣堂の音楽事業について

当社は、ヤマハ音楽教室・英語教室の特約店として、横浜市を中心に神奈川県内全域で音楽教室16店舗、ミュージックショップ1店舗を展開しています。お子さまから大人まで幅広い層へ音楽の楽しさを伝える多彩なコースを提供しています。また、楽器の販売も手がけ、音楽を始める方をサポートしています。さらに、美術、運動、語学、手工芸、書道などのカルチャースクールも運営し、地域の皆さまの暮らしを豊かにする学びの場を提供しています。

HP：https://www.ms-yurindo.jp/

株式会社有隣堂について

創業115年の神奈川、東京、千葉、兵庫、大阪に44店舗を展開する書店。複合型店舗では、カフェや居酒屋、アパレルショップなどの運営も行っています。また、楽器・音楽教室、図書館・地区センターの運営受託、ビジネスソリューションサービスおよびOA機器の販売、出版事業など、多様な事業展開を通して地域社会に貢献しています。

HP：https://www.yurindo.co.jp/