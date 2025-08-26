ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」にて、2025年8月15日(金)より柱状や球形などさまざまな形態を持ち、独特の見た目が特徴的な多肉植物「サボテン」とミッフィーをデザインした新商品が販売中
※画像はイメージです
ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武) の運営する、オランダの人気絵本ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」では、柱状や球形などさまざまな形態を持ち、独特の見た目が特徴的な多肉植物「サボテン」とミッフィーをデザインした新商品を2025年8月15日(金)より販売中です。新商品の発売に合わせて、全国のフラワーミッフィーとフラワーミッフィーオンラインショップで商品を2,200円(税込)以上お買い上げいただいたお客様へ、「フラワーミッフィー オリジナルポストカード」をプレゼントするノベルティキャンペーンを実施いたします。
■新商品について
フラワーミッフィーでは2025年8月15日(金)より、サボテンとミッフィーをデザインした新商品「Flower Miffy ミニグラス サボテン」を、8月16日(土)より「Flower Miffy バンダナハンカチ サボテン」を販売中です。
柱状や球体などさまざまな形態を持つサボテンと元気いっぱいに動いているようなミッフィーをデザインした「Flower Miffy ミニグラス サボテン」は、夏にぴったりなカラーリングで「柱サボテン」「ウチワサボテン」「球サボテン」の3つのデザインをご用意いたしました。食器としてだけでなく、エアプランツや花器としても使用しやすい小ぶりなサイズです。
また、「Flower Miffy バンダナハンカチ サボテン」は、サボテンといっしょにメキシコ原産といわれるダリアやマリーゴールド、プルメリアなどのお花をあしらい、華やかなデザインに仕上げました。ランチボックスやちょっとしたプレゼントを包んだり、夏のファッションのアクセントとして首元やお手持ちのバッグへ巻いたりするのもおすすめです。
あざやかなカラーで彩られた元気いっぱいのミッフィーといっしょに、この夏を満喫してくださいね。
■お買い上げ特典について
※画像はイメージです
内 容 ：「フラワーミッフィー オリジナルポストカード(非売品)」をプレゼント
対 象 ：1会計2,200円(税込)以上お買い上げのお客様
期 間 ：2025年8月15日(金)～ なくなり次第終了
全国のフラワーミッフィー、フラワーミッフィーオンラインショップ(https://www.benelic-flower.com/)
備 考 ：1会計につき1枚のお渡しです。
■商品詳細
「柱サボテン」
「ウチワサボテン」
「球サボテン」
商品名 ：Flower Miffy ミニグラス サボテン
「柱サボテン」／「ウチワサボテン」／「球サボテン」
価 格 ：各1,540円(税込)
サイズ ：φ54×H73mm
容 量 ：90ml
素 材 ：ガラス
備 考 ：フラワーミッフィーオンラインショップでは、グラス3点とアートフラワーとセットでの販売（5,060円/税込）です。
販売店舗：全国のフラワーミッフィー、フラワーミッフィーオンラインショップ
発売日：2025年8月15日(金)
「スカイブルー」
「サニーイエロー」
使用イメージ
商品名 ：Flower Miffy バンダナハンカチ サボテン 「スカイブルー」／「サニーイエロー」
価 格 ：各2,860円(税込)
サイズ ：W450×H450mm
素 材 ：ポリエステル
備 考 ：フラワーミッフィーオンラインショップでは、アートフラワーとセットでの販売（3,300円/税込）です。
販売店舗：全国のフラワーミッフィー、フラワーミッフィーオンラインショップ
発売日：2025年8月16日(土)
■フラワーミッフィーについて
オランダの人気絵本シリーズミッフィーのお花屋さん。女子心が弾むかわいいフラワーアレンジメントや、ここでしか買えないグッズなどを取り揃えています。ミッフィーのかわいらしいオリジナルドリンクをお楽しみいただける「フラワーミッフィー ジュースガーデン」も池袋・サンシャインシティアルパと、併設店として浅草店、大阪・天王寺ミオ店で展開しています。
公式サイト：https://benelic.com/flowermiffy/
X(旧Twitter)：https://x.com/FlowerMiffy
Instagram：https://www.instagram.com/flower_miffy_official/
フラワーミッフィー オンラインショップ：https://www.benelic-flower.com/
■店舗情報
店名：フラワーミッフィー サンシャインシティアルパ店
住所：東京都豊島区東池袋3-1 サンシャインシティアルパ1Ｆ
店名：フラワーミッフィー 浅草店
住所：東京都台東区雷門2-19-7 相磯ビル1F
※フラワーミッフィー ジュースガーデン併設
店名：フラワーミッフィー 天王寺ミオ店
住所：大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺ミオ 本館6F
※フラワーミッフィー ジュースガーデン併設
店名：フラワーミッフィー ルクア大阪店
住所：大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア大阪 8F
Illustrations Dick Bruna (C) copyright Mercis bv,1953-2025 www.miffy.com