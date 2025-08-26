奈良出身芸人や独自に活躍する芸人が一夜限りの集結!?奈良醸造のビール片手にお笑いを楽しめるイベント『会う、飲む、笑う、 Batch #2』開催決定！

株式会社ポニーキャニオン

奈良を拠点とするクラフトビールの醸造所「奈良醸造」とポニーキャニオンが、ビールとさまざまなカルチャーの出会いを演出するプロジェクト『会う、飲む、笑う、』の第2弾イベントが決定。今回はお笑いライブイベントを10月13日（月・祝）にLOFT9 Shibuyaで開催する。

「奈良醸造」は2018年から醸造開始したクラフトビールのブルワリーで、これまで150種類以上のビールを展開してきた。他の醸造所や日本酒の酒蔵などとのコラボレーションも行う他、2021年には奈良を拠点とするロックバンド LOSTAGEと、東京のブルワリーCRAFTROCK BREWINGとコラボしたビール「NEVERLAND」を、2024年には∀ガンダムのデザインでも知られるインダストリアルデザイナー シド・ミードとのコラボビール「ARRIVAL」を、2025年には「森、道、市場」のEATBEAT!エリアとコラボしたビール「ECHOES」をリリースするなどビールやお酒以外のジャンルとのコラボレーションも精力的に行ってきた。

『会う、飲む、笑う、』は、奈良醸造がポニーキャニオンと共同制作で展開する、奈良醸造のビールが様々なカルチャーと接続し、ユーザにとって好奇心がくすぐられるような新たな出会いの場を創出していくプロジェクト。第1弾イベントとして7月に音楽ライブイベントが開催され、川辺素、Mom、野口文という独自のクリエイティブを発揮するアーティストによるライブが繰り広げられた。

第2弾となる今回のイベントはお笑いとの出会いをテーマにしており、ガクヅケ、ジグザグジギー、鈴木ジェロニモ、ヒロ・オクムラ、南翔太といった恐らく他ではなかなか見られない組み合わせの芸人が出演する。

ガクヅケ

ジグザグジギー

鈴木ジェロニモ

ヒロ・オクムラ

南翔太

今回ビール業界の中でインディペンデントに活動の幅を拡げている奈良醸造がシンパシーを感じる方、および奈良やビールとゆかりのある方という目線でラインナップが実現しており、1部はガクヅケ、ジグザグジギー、鈴木ジェロニモ、ヒロ・オクムラらによるネタライブ、2部はジグザグジギー池田がMCをつとめガクヅケ木田、ヒロ・オクムラ、南翔太らといった奈良出身の芸人が集まったトークコーナー「奈良県人飲み会」が繰り広げられる。

会場チケットおよび配信チケットも販売が開始しており、当日はもちろん会場で奈良醸造のビールも販売されるほか、配信チケットの購入者には奈良醸造のオンラインストアの10％OFFクーポンが付与される。

ぜひ会場でも配信でも奈良醸造のビールとともに最高のライブを楽しんでいただきたい。

＜奈良醸造について＞

2018年に奈良で醸造開始したクラフトビールの醸造所。「ビールを選ぶ楽しみを！」をモットーに、これまでに出したビールの種類は150種類以上。ビールが好きな人も、あまり飲まないという人にも楽しんでもらえるような、多彩なビール造りを心がけています。また、一杯のビールを通してその世界観を存分に楽しんで貰えるよう、ラベルのデザインやネーミングひとつひとつも、こだわりを持って制作しています。これまでに日本酒の酒蔵や奈良の茶農家、またイラストレーターやバンドなどのアーティストとのコラボレーションも積極的に行ってきました。

https://narabrewing.com/

https://www.instagram.com/narabrewingco/

■プロジェクト概要

『会う、飲む、笑う、』

音楽や映画、文学、お笑い、そしてビール。どれも私たちの生活に欠かせないカルチャーです。大切な時間をビールと一緒に過ごすことで、いつもより歌声が胸に響いたり、心のバリアが消えて大きな声で笑えたり、感情を揺さぶるような瞬間があるはず。心躍るような体験に会って、飲んで、笑って……、その次はいったい何が待ってるのだろう。

WEB https://narabrewing.com/anw02

Instagram https://www.instagram.com/anw.narabrewingco/

■イベント情報

『会う、飲む、笑う、 Batch #2』

日時： 2025年10月13日（月・祝）

会場： LOFT9 Shibuya

開場／開演： 18:30 開場／19:30 開演

出演：

【1部】ガクヅケ ジグザグジギー 鈴木ジェロニモ ヒロ・オクムラ ほか

【2部】ガクヅケ木田 ヒロ・オクムラ 南翔太 ジグザグジギー池田（MC）

協力：ワラパー

企画協力：ヒロエトオル

チケット料金： [会場チケット] \3,500 ※飲食代別・要1ドリンク ／ [配信チケット] \1,500

・会場チケット購入URL https://eplus.jp/batch2/

※イープラスプレオーダー受付（抽選）： 受付期間 8月26日(火) 12:00 ～ 9月8日(日) 23:59

・配信チケット購入URL https://ponycanyon.zaiko.io/e/anw02

※配信チケット購入者特典：奈良醸造オンラインストア10％OFFクーポン

※Batch（バッチ）‥ ビールの醸造において、1回分の仕込みで作られたビールの単位を指す。