乃木坂46 川崎桜、菅原咲月、ファッション誌『bis』登場！ 裏表紙＆筒井あやめと３ショット共演！

『bis』秋号 9 月1 日発売

株式会社光文社『bis』 秋号裏表紙（左・川崎 桜、右・菅原咲月）

乃木坂46 5期生の川崎 桜さん、菅原咲月さんが『bis』秋号に登場。ペアで裏表紙を飾ります！

秋号の表紙を飾る筒井あやめさんとの３ショットの撮影やトークに加え、ふたりのスタイリングから

ヘアメイクまでを筒井さんがプロデュースするファッション企画にも登場しています。

筒井さんを敬愛してやまないふたりは、今回の３人での撮影をとても楽しみにしていたそう。

「あやめしゃんプロデュースのコーナーがあるとか、いろいろ考えてくれてるというのも聞いて、撮影が楽しみで仕方なかったです」（川崎）

「夢かと思いました。ちょうどそのとき隣にメンバーの井上和がいて、思わず肩をバシバシ叩きながら『ちょっと聞いてー！』って（笑）。誰かにこの喜びを伝えたくなるくらい、うれしかったです」（菅原）

筒井さんプロデュースでは、ふたりの"新しい輝き"にフォーカス。

川崎さんは、全身ブラックにリムレスメガネで強い女の子感をイメージ。菅原さんは、ダボッとしたパーカーにシャツとプリーツミニを重ねて、海外のスクールガール風に変身しています。

「ふわふわしたさくたんも好きなんですけど、ダークな雰囲気のさくたんも見てもらいたいと思って考えました。華奢な咲月にはオーバーサイズのパーカに短めのボトムスを合わせて、スクールガール風にしてみました」（筒井）

３人でのトークでは、筒井さんから見た川崎さん、菅原さんの魅力や、川崎さん、菅原さんだけが知っている筒井さんの秘密など和気あいあいとしたエピソードが満載！

初めての３人のファッション誌共演、是非ともお見逃しなく。

雑誌『bis』

2017 年10 月に光文社より創刊、同時にbisweb を開設。ガーリーな心を持ち続ける人のためのファッションカルチャーマガジンとして、「甘すぎない可愛さ」を雑誌とweb、X、インスタグラム、YouTube、TikTok、Threads で発信。コアターゲットは、自分らしさを大事にする女性。独創的でアートな誌

面も評判。人気の女優やアイドルも多数モデルとして登場している。

bis Channel●https://www.youtube.com/channel/UC03MdgLiv5djOqUsv9QwEGw

bisweb●https://bisweb.jp/