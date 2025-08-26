松井珠理奈10年ぶりの写真集 表紙決定！

株式会社 宝島社

ファッション雑誌販売部数トップシェア（※）の株式会社宝島社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：関川誠）が2025年９月９日(火)に発売する元SKE48の松井珠理奈さんの2nd写真集『アイヲシル』の表紙が決定しました。

（※）日本ABC協会雑誌発行社レポート2024年下半期（7～12月）

本書は、松井珠理奈さんの地元・東海地方で全編撮影。地元を愛し、今もなお拠点として活動する彼女ならではの、飾らない自然体の魅力が詰まっています。

さらに、今回の写真集では、大人の魅力が詰まったランジェリーカットにも初挑戦。ほかにも、水着カットやソロ曲「赤いピンヒールとプロフェッサー」を彷彿とさせるカット、そして愛犬との癒やしの

ショットなど、彼女のこれまでと今、そしてこれからを感じさせる内容が満載。10年という時を経て、さらに魅力を増した松井珠理奈の“今”を詰め込んだ一冊となっています。

撮影／鈴木ゴータ

■松井珠理奈さんコメント

この度1st写真集発売から10周年記念になる9月9日に2nd写真集を発売できるなんて、とても幸せです！ありがとうございます！

1st写真集の撮影時は10代だったのですが、松井珠理奈今年で28歳になりました！

この10年は、本当にいろんなことがありました。

グループを卒業してから自分を見つめ直す時間も増え、地元愛知はもちろん、おとなりの岐阜の山に癒やされ三重の海に癒やされ、今の自分が一番自然体だなぁと感じます。

皆さまにもそんな素敵な場所をお届けしたいと思い全て東海地方で撮影しました！

あの頃から成長したところ変化したところ、逆に変わらないところも。

今の松井珠理奈を見ていただける一冊になっていると思います。

もしかしたら写真集を撮影するのは、最後になるかもしれないなぁという気持ちで撮影に挑みました。

是非お手に取っていただけたら嬉しいです！

【ネット書店特典】

楽天ブックス：A2ポスター（四つ折り）※ランダムで50名様にサイン入りポスターが当たります

https://books.rakuten.co.jp/rb/18311699/

セブンネットショッピング：ポストカード

https://7net.omni7.jp/detail/1107628033

【イベント開催決定！】

9/13（土）東京・SHIBUYATSUTAYA13:00～

https://shibuyatsutaya.tsite.jp/article/1181.html

9/14（日）愛知・星野書店14:00～

https://hoshinoshoten.jp/event/matsuijurinaevent/

9/21（日）大阪・梅田蔦屋書店13:00～

https://store.tsite.jp/umeda/event/shop/48381-1255160705.html

★当日券販売予定。詳細は決まり次第、各サイトにて発表いたします。

【松井珠理奈（まつい・じゅりな）プロフィール】

1997年3月8日、愛知県生まれ。28歳。2008年、SKE48の1期生として劇場デビュー。同年10月、「11歳228日」の最年少でAKB48のシングル「大声ダイヤモンド」でセンターに抜てき。選抜回数はSKEで26回、AKBで42回。12～15年はAKB48チームKを兼任。選抜総選挙は第1回（09年）から出場し、18年には1位を獲得。21年4月にグループを卒業。24年に独立し、個人での芸能活動を開始。テレビ出演やイベント出演、SNSを通じて地元東海地方から全国、世界へ向けての活動を始める。

松井珠理奈写真集『アイヲシル』

発売日:2025年9月9日（火）

定価:3,850円（税込）