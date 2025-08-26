『タワー オブ アイオン』「【第2弾】レッドブルを飲んでタワー オブ アイオンを遊び倒そう！」開催！天族・魔族がレッドブルを挟んだオリジナルカートゥーンイラストも公開！
PC向けオンラインゲーム『The Tower of AION(以下、タワー オブ アイオン)』をサービス、運営しているエヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、「レッドブル・エナジードリンク」とのコラボレーション企画第2弾開催をお知らせします。
■コラボイベント「【第2弾】レッドブルを飲んでタワー オブ アイオンを遊び倒そう！」開催
【概要】
8月20日(水)に新規サーバー「X」、新規大型フィールド「ティアマランタ メサ」、新規クラス「ルミネス ウイング」が一気に実装された今回のリニューアルを、プレイヤーの皆さまがより楽しみ、またゲーム内をより飛び回ってもらえるよう、「レッドブル・エナジードリンク」とのコラボ企画第2弾を実施します。
≪企画１.：天族と魔族がレッドブル・エナジードリンクを持つオリジナルカートゥーンイラスト公開≫
【概要】
今回のコラボを記念し、「タワー オブ アイオン」の天族と魔族が「レッドブル・エナジードリンク」を持つ限定カートゥーンイラストを公開しました。
さらに、本イベント終了以降に、「タワー オブ アイオン」のゲーム終了画面に期間限定でカートゥーンイラストが登場する予定なので、ぜひゲームをインストールしてお楽しみください。
「レッドブル・エナジードリンク」を飲んで、リニューアルで盛り上がる「タワー オブ アイオン」のゲーム内をどんどん飛び回ろう！
≪企画２.：Wフォロー＆リポストキャンペーン≫
【開催期間】
2025年8月26日(火) ～ 2025年9月1日(月) 23時59分まで
【賞品】
タワー オブ アイオンゲーム内アイテム「レッドカーペット ウイングフェザー」 10名様(抽選)
レッドブル・エナジードリンク 250ml x 24本 10名様(抽選)
Amazonギフトカード(デジタルタイプ)5,000円分 1名様（抽選）
【概要】
「レッドブル ゲーミング」と「タワー オブ アイオン」公式XをWフォローして、タワー オブ アイオン公式Xで投稿されるキャンペーン対象ポストをリポストしてください。
リポストされた方の中から抽選で、ゲーム内で特別な翼が手に入るアイテム「レッドカーペット ウイングフェザー」を10名様に、ゲームをより集中して楽しめるレッドブル・エナジードリンク 250ml x 24本を10名様にプレゼントします。
さらにAmazonギフトカード(デジタルタイプ)5,000円分を1名様にプレゼントします。
【参加方法】
1.レッドブル ゲーミング公式X(旧Twitter)アカウント( https://x.com/RedBullGamingJP )と、タワー オブ アイオン公式Xアカウント( https://x.com/Aion_PR )をフォロー。
2. タワー オブ アイオン公式Xアカウントの該当投稿をリポスト。
対象投稿：https://x.com/Aion_PR/status/1960163934264303699
≪「【第2弾】レッドブルを飲んでタワー オブ アイオンを遊び倒そう！」 の詳細はこちら≫
https://aion.ncsoft.jp/news/news/aion/news/f25/20250826-redbullcollaborationcp
【ゲーム概要】
2009年7月に正式サービスの始まったMMORPG（※）でアジア、北米、ヨーロッパなど全世界60の国と地域で楽しまれています。
天族と魔族そして龍族、3つの種族が「飛行」によって、「縦×横」だけでなく、「高さ」の要素が加わった、360°の空間で飛翔を体感できます。醍醐味の一つである「要塞戦」は、天族と魔族の種族間で陣地をめぐった戦争であり、地上だけではなく空中でも繰り広げられます。プレイヤーが空を飛行しながら敵と戦う光景は、他のオンラインゲームでは決して体験することができません。
※Massively Multiplayer Online Role-Playing Gameの略称で大勢の人が同時に参加できる。
タイトル The Tower of AION（タワー オブ アイオン）
ジャンル MMORPG
タワー オブ アイオン公式サイト https://aion.ncsoft.jp/
公式X(旧Twitter) https://x.com/Aion_PR
NCJapan公式YouTube https://www.youtube.com/user/NCsoftJP
公式Facebook https://www.facebook.com/NCSOFT.Japan
(C) NCSOFT Corporation. Licensed to NC Japan K.K. All Rights Reserved.
※当プレスリリースの内容は2025年8月26日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます