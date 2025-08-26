「自動車業界のCEとCN」と題して、株式会社ローランド・ベルガー パートナー エキスパート 山本 和一氏によるセミナーを2025年9月29日(月)に開催!!

株式会社　新社会システム総合研究所

自動車業界のサーキュラーエコノミーとカーボンニュートラル


～欧州の静脈サプライチェーン動向～


[セミナー詳細]


https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_25417



[講　師]


株式会社ローランド・ベルガー　パートナー　エキスパート


山本　和一　氏



[日　時]


２０２５年９月２９日（月）　午後４時～６時



[受講方法]


■会場受講


　ＳＳＫ セミナールーム　


　東京都港区西新橋２-６-２　ザイマックス西新橋ビル４Ｆ


■ライブ配信 (Zoomウェビナー)


■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）



[重点講義内容]


自動車業界においてEVの話題は事欠かない。EV化の進展や推進はカーボンニュートラル（CN）の実現が大きな目的である。一方で、CN実現とEV進展はサーキュラーエコノミー（CE）実現と不可分のトピックである。


本講演においては、CEとCNの全体像を示したうえで、欧州ですすむCEのメカニズムや静脈サプライチェーンを論じると共に、EVや充電インフラの広がりについて消費者目線を交えながら論じる。



１．自動車業界・EVにおけるCEとCNの全体像


２．欧州におけるCE実現に向けたメカニズム


３．EVと充電インフラの広がり（グローバルの中の日本の特徴）


４．質疑応答／名刺交換





【お問い合わせ先】


新社会システム総合研究所


東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ


Email: info@ssk21.co.jp


TEL: 03-5532-8850


FAX: 03-5532-8851


URL: https://www.ssk21.co.jp



