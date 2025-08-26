「自動車業界のCEとCN」と題して、株式会社ローランド・ベルガー パートナー エキスパート 山本 和一氏によるセミナーを2025年9月29日(月)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

自動車業界のサーキュラーエコノミーとカーボンニュートラル

～欧州の静脈サプライチェーン動向～

株式会社ローランド・ベルガー パートナー エキスパート

山本 和一 氏

２０２５年９月２９日（月） 午後４時～６時

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

自動車業界においてEVの話題は事欠かない。EV化の進展や推進はカーボンニュートラル（CN）の実現が大きな目的である。一方で、CN実現とEV進展はサーキュラーエコノミー（CE）実現と不可分のトピックである。

本講演においては、CEとCNの全体像を示したうえで、欧州ですすむCEのメカニズムや静脈サプライチェーンを論じると共に、EVや充電インフラの広がりについて消費者目線を交えながら論じる。

１．自動車業界・EVにおけるCEとCNの全体像

２．欧州におけるCE実現に向けたメカニズム

３．EVと充電インフラの広がり（グローバルの中の日本の特徴）

４．質疑応答／名刺交換

