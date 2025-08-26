DMM GAMESオトナの女性向け恋愛ゲーム「夢幻楼と眠れぬ蝶」笑顔の妖魔たちの新作グッズが販売スタート！
DMM GAMESを運営する合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：村中 悠介、URL：https://games.dmm.com/）は、女性向け恋愛ゲームブランドRomanteen18がおくる「夢幻楼と眠れぬ蝶」の新作グッズがBEYONITYを展開している株式会社ムラカミより販売されたことをお知らせいたします。
■グッズ一覧
・缶バッジ（全7種）：440円（税込）
・アクリルキーホルダー（全7種）：990円（税込）
・アクリルスタンド（全7種）：1,650円（税込）
■販売先
BEYONITY ONLINE SHOP http://www.beyonity.shop/
ほか各一般流通店舗
■グッズ詳細
▼缶バッジ（全7種）
▼アクリルキーホルダー（全7種）
▼アクリルスタンド（全7種）
※商品画像はイメージです。実際の商品とはデザイン仕様が変更になる場合がございます。
【夢幻楼と眠れぬ蝶】
ジャンル： 恋愛シミュレーションゲーム
プラットフォーム：スマートフォン（ブラウザ版） / DMM GAMESストア / App Store / Google Play
販売価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金制）
公式サイト：https://mugenro.jp/
公式X：https://x.com/roman_mugenro
▼出演キャスト
テトラポット登/恋津田蓮也/犬神帝/井伊筋肉
あさぎ夕/四ツ谷サイダー/オベリスク=絽綺/あんのもなか
【Romanteen18シリーズとは】
一日の終わりに幸せな夢を。
「Romanteen18（ロマンティーン）」は、DMM GAMES を運営するEXNOAと、多くの女性向けタイトルを生み出してきたサイバードがタッグを組んだオトナの女性向け恋愛ゲームブランドです。
自由度の高い表現を最大限に生かし、より深く繊細な恋愛体験をご提供。
感情豊かなストーリーテリングはもちろん、その細部へのこだわりが極上の体験を実現します。
「Romanteen18」の第一弾タイトルとして「夢幻楼と眠れぬ蝶」の通常版/オトナ版をリリース。
通常版でも十分ゲームの魅力を楽しむことができますが、オトナ版ではより深い愛の物語を体験できます。
権利表記：(C)2024 EXNOA LLC
Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。