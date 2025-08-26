9月10日限定 うな重全品200円引きの大創業祭を開催いたします

フランチャイズビジネスインキュベーション株式会社

フランチャイズ本部や加盟店への支援を行うフランチャイズビジネスインキュベーション株式会社（本社：滋賀県高島市、代表取締役社長：山本昌弘）がオーナー制に基づき運営する「うまい鰻を腹いっぱい!」をコンセプトにした鰻専門店「鰻の成瀬」は2025年9月10日（水）に3周年の大創業祭を実施いたします。

「鰻の成瀬」では味・価格・安全性の3つの理想に到達した鰻のみを使用。また、オペレーションをシステム化し、提供時間、人件費を抑え「安くて、早くて、うまい！」を実現いたしました。

大創業祭は全国全ての鰻の成瀬で開催！うな重全品200円引き

うな重＜上＞松

鰻の成瀬はみなさまのお力添えのおかげで3周年を迎えることができました。感謝の気持ちを込めて、全国全ての鰻の成瀬でうな重全品200円引きの大創業祭を開催いたします。

※ 鰻の数には限りがございます。売り切れ次第終了となりますのでご了承ください。

※ 店舗によって取扱いメニューが異なる場合がありますので、あらかじめご確認ください。

【キャンペーン詳細】

●キャンペーン期間

2025年9月10日（水）

●キャンペーン内容

うな重全品200円割引

※イートイン、テイクアウトが対象

※テイクアウト事前決済も対象

＜鰻の成瀬とは＞

忙しいビジネスパーソンからご高齢の方まで「気軽に食べられる鰻専門店」

日本人が昔から親しんできたうな重をもっと気軽にお腹いっぱい食べてほしいという思いから『鰻の成瀬 横浜店』を2022年9月10日にオープン。2023年2月より多店舗経営を始め、今月末には398店舗を超えます。

SNS上では「コスパ最強！」「値段の割に本格的」などのお声も頂戴し、テレビでも多数ご紹介いただいております。鰻の成瀬で提供している鰻は、エサや生育環境にこだわったことで実現した良質な脂がのっていることが特徴です。焼き方は“蒸して焼く”関東風ながら、しっかり焼き上げる関西風の良さも残しております。香ばしい香りと、やわらかな食感をお楽しみください。

https://www.unagi-naruse.com/

＜鰻の成瀬 特徴＞

1 厳選された水・環境で育ったウナギを使用

その時期でもっとも美味しい鰻を提供するためにISOに準拠し、HACCPに則った養鰻場から仕入れています。エサにもこだわり、現代の日本人の口に合う鰻を厳選しています。

2 職人の技術を完全再現かつ提供までの時間を大幅に短縮

老舗店では提供まで20～30分かかっていましたが、待ち時間を10分程度にまで短縮。店内飲食だけでなく気軽にテイクアウトすることができます。

3 ボリューム満点なのにリーズナブル

価格は老舗鰻専門店の半額程度、量は 1.5 倍＊(g 数比較)を実現！一人でも多くの方々に美味しく鰻を召し上がって頂けるよう目指しています。 ＊弊社調べ

＜主なメニュー＞

うな重 ＜並＞1,600円～

＜上＞1,900円～

＜特上＞3,400円～

★店舗へのご取材をご希望の場合は、広報（下記連絡先）までご連絡ください。

＜会社概要＞

会 社 名 フランチャイズビジネスインキュベーション株式会社

代 表 山本昌弘

本 社 滋賀県高島市今津町桜町2-1-3

東京本社 東京都港区芝浦３丁目１４－１８ キャナルスクエア芝浦3階

設 立 2020年9月20日

社 員 100名（アルバイト含む）

H P https://fbi-consulting.jp/

事業内容 フランチャイズ本部運営、FCブランド立ち上げアドバイスなど