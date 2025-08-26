「SKE48」と宅配ピザチェーン店「アオキーズ・ピザ」がコラボ！9月14日(日)からチーム対抗オリジナルピザ対決が開催！

テレビ愛知株式会社は、名古屋・栄を拠点に活躍するアイドルグループＳＫＥ４８と、東海三県を中心に展開する宅配ピザチェーン「アオキーズ・ピザ（株式会社アオキーズ・コーポレーション 本社/名古屋市）」がコラボをしたオリジナルピザの販売数を競う「チーム対抗オリジナルピザ対決」を実施いたします。


販売するのはＳＫＥ４８メンバーがチームごとにアイデアを出し合い考案した３種類のオリジナルピザ。優勝賞品の「アオキーズ・ピザ年間無料券」をかけて、販売数で競います。



＜販売商品＞


Ｔｅａｍ　Ｓ　「ＳＳＳピザ」　


【トッピング】


スモークサーモン・ベイクドポテト・チェダーチーズ・プレミアムチーズブレンド・アヒージョソース・マヨネーズ



とろける口どけ！サーモン×ポテトのＳ級コラボ、あなたの心を溶かしちゃう！まさにＳ級の美味しさ！風味豊かなスモークサーモンとホクホクのベイクドポテトが夢の共演！濃厚なチェダーチーズとプレミアムブレンドチーズに、アヒージョソースとマヨネーズがとろけ合う。一口食べれば、もう止まらない！素材の旨みをギュッと詰め込んだ、贅沢でリッチな味わいをどうぞ。




Ｔｅａｍ　ＫII　「カリうまおつまみピザ」　


【トッピング】


炭焼きカルビ・柿の種・細ネギ・プレミアムチーズブレンド・エキストラチーズ・ピザソース



カリッ！ジュワ～！炭焼きカルビ×柿の種、衝撃のKIIハーモニー爆誕！まさかの組み合わせに驚くなかれ！チームＫIIピザは、一口食べたら忘れられない衝撃の体験！香ばしい炭焼きカルビに、最大の秘密兵器―カリッと香ばしい「柿の種」。食べれば食べるほどクセになる美味しさ！これはもう、チームKIIだからこそ生み出せた、唯一無二の刺激的なピザだ！




Ｔｅａｍ　Ｅ　「グリＥＥＥンピザ」　


【トッピング】


特製チキン・枝豆・プレミアムチーズブレンド・エキストラチーズ・バジルソース・マヨネーズ



グリーンEナジー！特製チキン＆枝豆のバジル祭りで気分もアガる！見た目も華やか、食べたらもっとハッピーに！チームEピザは、元気をもらえるとっておきの1枚！旨みギュッ！の特製チキンに、彩り鮮やかな枝豆をたっぷり。爽やかなバジルソースとまろやかなマヨが絡み合い、口いっぱいに夢心地のハーモニー！E気分全開で、みんなでワイワイ楽しもう！




※コラボピザは「ふんわりクラシック」の生地限定・追加トッピング不可・ハーフ＆ハーフ、4in1 UFO対象外



◆サイズ・価格


配達・お持ち帰り


Ｓサイズ：２５００円（税込）



＜限定ビジュアルカード＞


購入特典として、各チームのオリジナルピザを注文した方にそのチームに応じた限定のビジュアルカードをランダムで２枚配布。（全３６種類）


さらに、メンバー直筆のサイン入りもレアカードとして配布予定です。




◆配布期間


　第１弾：９月１４日～１０月５日


　第２弾：１０月６日～１０月３１日


　※店舗により数に限りがございます。配布終了の際はご了承ください。



◆ビジュアルカード 対象メンバー


【Ｔｅａｍ Ｓ】


相川暖花、石黒友月、伊藤虹々美、入内嶋涼、熊崎晴香、倉島杏実、坂本真凛、杉本りいな、鈴木恋奈、野村実代、原優寧、松川みゆ、山村さくら


【Ｔｅａｍ ＫII】


荒野姫楓、池田楓、伊藤実希、井上瑠夏、奥野心羽、鎌田菜月、北川愛乃、佐藤佳穂、篠原京香、松本慈子


【Ｔｅａｍ Ｅ】


青木莉樺、赤堀君江、浅井裕華、井田玲音名、太田彩夏、大村杏、河村優愛、鈴木愛菜、中坂美祐、仲村和泉、西井美桜、長谷川雅、森本くるみ



＜開催概要＞


◆日程


９月１４日（日）～１０月３１日（金）



◆販売店舗


名古屋市


池下店、蟹江店、栄店、土古店、中村公園店


愛知県


一宮川島店、一宮西店、稲沢店、大治店、大府店、加木屋店、柏森店、北名古屋店、小牧店、東海店、西尾店、東刈谷安城店


岐阜県


羽島柳津店


三重県


伊勢店、亀山店、桑名店、菰野店、鈴鹿白子店、名張店、久居店、松阪店、四日市北店、四日市南店


※店舗情報はアオキーズ・ピザ公式HPをご確認ください(https://www.aokispizza.co.jp/)



◆お問い合わせ


テレビ愛知 ske48event@tv-aichi.co.jp




