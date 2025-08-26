実写縦型ショートドラマ『奏のララ』本日18時に第1話公開！公開に先がけ、主演 乃木坂46 小川彩さんのインタビュー動画を解禁！金髪ギャルのララに“親近感を覚えました”

株式会社Cygames

株式会社Cygames（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渡邊耕一）は、マンガ配信サービス「サイコミ」で連載中の作品『奏のララ』の実写縦型ショートドラマ第1話を、本日2025年8月26日(火)18時から公式TikTokショートドラマアカウントで配信します。第1話の配信開始に先がけ、ヒロインのララ役を演じた乃木坂46 小川彩さんのインタビュー動画をサイコミ公式YouTubeで公開しました。

また、ショートドラマ配信を記念して、期間限定で『奏のララ』の43話分をマンガ配信サービス「サイコミ」にて無料公開します。

あわせて、乃木坂46 小川彩さんの直筆サイン色紙が抽選でもらえるプレゼントキャンペーンを「サイコミ」で開催します。

『奏のララ』メインKV

■ヒロインのララ役を演じた乃木坂46 小川彩さんのインタビュー動画を公開

インタビュー動画：https://www.youtube.com/watch?v=tE_KITWzlBY[動画: https://www.youtube.com/watch?v=tE_KITWzlBY ]

今回初公開となるのは、『奏のララ』実写縦型ショートドラマでヒロインのララ役を演じた乃木坂46 小川彩さんのインタビュー動画。本作の撮影中に、金髪ギャル姿のままカメラの前で「ララ」を演じた感想などを答えてくれています。明るくポジティブな一方でどこか日常に物足りなさを感じている「ララ」の人物像に対して、「親近感を覚えた」と話す小川さんは、金髪ギャルを演じるにあたって、「外でギャルを見かけると近づいて話し方などを研究していた」といったエピソードや、乃木坂46のメンバー井上和さんに「私ギャルになるんだ！」と報告したエピソードなどを披露してくれました。

■「サイコミ」にて原作『奏のララ』の無料話拡大キャンペーンを期間限定で開催

サイコミにて『奏のララ』の無料話拡大キャンペーン

『奏のララ』の実写縦型ショートドラマ配信を記念して、期間中43話分を無料で公開します。

・無料拡大期間

2025年8月26日(火)18:00 ～ 2025年9月9日(火)23:59

■乃木坂46 小川彩さんの直筆サイン色紙が抽選でもらえるプレゼントキャンペーンも開催

直筆サイン色紙が抽選で3名の方に当たるキャンペーン

『奏のララ』の実写縦型ショートドラマ配信を記念して、乃木坂46 小川彩さんの直筆サイン色紙が抽選で3名の方に当たるキャンペーンを、「サイコミ」内で開催します。

・応募期間

2025年8月26日(火)18:00 ～ 2025年9月9日(火)23:59

・応募条件

1.「サイコミ」内で原作『奏のララ』の第1話を読む。

2.「サイコミ」内にあるフォームから応募。

詳細は「サイコミ」内のコラムページをご確認ください。

・「サイコミ」コラム

https://cycomi.com/special/183

・『奏のララ』作品ページ

https://cycomi.com/title/206

■『奏のララ』ショートドラマ概要

メイクが命の今どき女子高生・田中ララが出会ったのは、同級生の天才画家・久我奏。彼の描く絵に一瞬で心を奪われたララは、すぐさま美術部への入部を決意する。しかし、そこに立ちはだかったのは校則を重んじる真面目な委員長・篠原ゆり子。美術部への入部を賭けて、ララは人生初のコンクールに挑むことに！ 果たしてララは、自分の「好き」を貫き、無事に入部することができるのか…？

サイコミで大人気連載中の青春マンガを縦型実写ショートドラマ化！

・配信予定：2025年8月26日(火)から順次配信

・配信プラットフォーム：TikTokサイコミ公式ショートドラマアカウント(https://www.tiktok.com/@cycomishortdrama)

・話数：全10話公開

・原作：『奏のララ』 西宮瑠花

・出演：小川彩、金丸尭暉、山木雪羽那、谷田ラナ、月山鈴音、林翔太、濱田万葉、高杉亘、白石隼也

・監督：寺田悠真

・制作：CyberBuzz、CINEMA EYES

■『奏のララ』とは

『奏のララ』5巻書影西宮瑠花

流行りに乗って、友達と遊んで、恋人だって作ってさ！ でも本当はやりたいことなんて何もなかった。彼の「絵」と出会うまでは。 ギャルと天才の絵を巡る青春が今始まる！

マンガ配信サービス「サイコミ」で連載中。

■「サイコミ」とは

オリジナルのマンガタイトルが読めるマンガ配信サービスで、累計ダウンロード数は2,000万を突破しています。

■サービス概要

タイトル：サイコミ

配信開始日： 2016年5月8日

開発・運営：株式会社Cygames

ダウンロードURL：

Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cygames.cycomi

App Store https://itunes.apple.com/jp/app/id1099688273

ブラウザ版：https://cycomi.com

公式X：https://x.com/cycomi

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@cycomi_official

公式TikTokショートドラマ：https://www.tiktok.com/@cycomishortdrama

※推奨環境はこちら（ https://cycomi.com/requirements ）をご参照ください。

