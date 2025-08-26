「超ときめき(ハート)宣伝部」デビュー10周年記念！歴代CDジャケットをデザインしたピンズカプセルトイvol.1/vol.2が、本日2025年8月26日(火)より順次発売開始！

株式会社ローソンエンタテインメント

スターダストプロモーション所属の6人組アイドルユニット「超ときめき(ハート)宣伝部」。

このたび、「超ときめき(ハート)宣伝部」のデビュー10周年を記念し、ピンズカプセルトイを本日2025年8月26日(火)より順次発売することが決定いたしました。

今回発売するピンズカプセルトイは、「超ときめき(ハート)宣伝部」の歴代CDジャケットがデザインされたピンバッジ（ピンズ）が専用台紙と共にカプセル内に収納されており、コレクションにも最適！

vol.1（5種類）と vol.2（6種類）の全11種類が、全国の HMV（16店舗）、gashacoco（ガシャココ）ほか、カプセルトイコーナーにて販売されます。

さらに、今回のカプセルトイ発売を記念し、2025年8月26日(火)・27日(水)に一部gashacoco（ガシャココ）店舗のPOP UPスペースにて、ポスターやパネル展示・MV放映などの限定展開を実施いたします。

ぜひ、この機会にお買い求めください！

「超ときめき(ハート)宣伝部」 カプセルトイ vol.1 /vol.2 概要

■販売開始日：2025年8月26日(火)より順次販売

■商品：ピンバッジ（ピンズ）

■サイズ：約25×25mm

■材質：エポキシ樹脂・白鉄・鉄

■価格：1回 500円（税込）

■企画／制作：株式会社ローソンエンタテインメント

■「超ときめき(ハート)宣伝部」カプセルトイ vol.1（全5種）

・「トゥモロー最強説!!」2020.8.26

・「ときめきがすべて」2020.12.23

・「すきすきすきすきすきすきっ！」2021.9.29

・「ハートギュッと！」2022.6.22

・「STAR」2022.11.9

■「超ときめき(ハート)宣伝部」カプセルトイ vol.2（全６種）

・「LOVE イヤイヤ期」2023.5.10

・「かわいいメモリアル」2023.9.27

・「ときめく恋と青春」2024.1.24

・「最上級にかわいいの！」2024.5.29

・「ときめきルールブック」2024.12.4

・「世界でいちばんアイドル/ひみつのふふふ」2025.4.30

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※自動販売機の性質上、同じ商品が続けて出てくることがありますが、ご了承ください。

【取り扱い店舗】

・HMV（16店舗）

・gashacoco（ガシャココ）

・その他カプセルトイコーナー

▶gashacoco（ガシャココ）では取り扱いのない店舗もございます。

取り扱い店舗の詳細は以下よりご確認ください。[2025年8月26日(火)現在の情報]

https://prtimes.jp/a/?f=d34304-586-8af9ad041acc442cdd4a71279f949034.pdf

※販売店舗は予告なく変更する場合があります。

※販売開始日は店舗によって異なります。

※掲載されている店舗におきましても商品が品切れとなる可能性がございます。

品切れや再入荷に関するお問い合わせには回答いたしかねますのでご了承ください。

【「超ときめき(ハート)宣伝部」カプセルトイ発売記念 限定展開 】

今回のカプセルトイ発売を記念し、一部gashacoco（ガシャココ）店舗のPOP UPスペースにて、ポスターやパネル展示・MV放映などの限定展開を実施いたします。

・実施期間：2025年8月26日(火)・27日(水)

※期間終了後も、商品の在庫がある限り販売を継続いたします。

＜展開店舗＞

gashacoco 池袋

住所：東京都豊島区東池袋1-41-6池袋菊邑ビル 1F・B1F

gashacoco 大久保

東京都新宿区百人町1-17-2

gashacoco 名古屋ゼロゲート

愛知県名古屋市中区栄3-28-11名古屋ゼロゲート 1F

gashacocoなんば戎橋筋

大阪府大阪市中央区難波3-5-1なんば一番ビル 1F

「超ときめき(ハート)宣伝部」

きみのハートにロックオンっ！

スターダストプロモーション所属の辻野かなみ、杏ジュリア、坂井仁香、小泉遥香、菅田愛貴、吉川ひよりの6人組アイドルユニット「超ときめき(ハート)宣伝部」

「ときめく恋と青春」をテーマに世界中のみんなにときめきを宣伝(お届け)しています(ハート)

楽曲「すきっ！～超ver～」がTikTokや各音楽配信サイトで日本のみならず、海外でも1位を獲得しています(ハート)

2025年8月27日(水)にはニューシングル『ハートな胸の内(ハート)/超最強』も発売いたします！

▶ニューシングル『ハートな胸の内(ハート)/超最強』商品情報・購入はこちら

https://www.hmv.co.jp/news/article/250603159/

▶「超ときめき(ハート)宣伝部」公式サイト：https://toki-sen.com/