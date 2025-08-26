メカアクションゲーム最新作『DAEMON X MACHINA TITANIC SCION』数多の敵やギミックが待ち受けるランダムダンジョン「統制局特別施設」を詳しく紹介する最新映像公開！

株式会社マーベラス

株式会社マーベラスは、9月5日発売のNintendo Switch(TM) 2 /PlayStation(R)5/Xbox Series X|S /Steam(R)向けメカアクションゲーム『DAEMON X MACHINA TITANIC SCION（デモンエクスマキナタイタニックサイオン）』にて、紹介映像「統制局特別施設編」を公開しました。

カードキーによって構造が変化するダンジョン。数多のイモータルとギミックが待ち受ける施設内では、多くのアイテムや装備を入手することができます。カードキーのレアリティが高いほど、強力な装備が手に入ることも…

そんなやりこみ要素満載な「統制局特別施設」を紹介する最新映像をぜひご覧ください。

8月27日、28日には、その他やりこみ要素に関する紹介映像を公開予定ですので、お見逃しなく！

ランダムダンジョンに挑みレア装備やアイテムを獲得！「統制局特別施設」

最新映像を見る :https://youtu.be/EHQheIG2N8E

「統制局特別施設」は、多くの敵とギミックが待ち受けるダンジョンです。

複数階構造で入り組んでいる施設では、多くの装備やアイテムを獲得することができます。手に入れたものは、最下層まで踏破すると拠点に持ち帰ることができます。

この施設には、フィールドの宝箱などで獲得できる「カードキー」を使うことで挑むことができます。カードキーの種類によって施設の構造は変化し、カードキーのレアリティが高いほどレアな装備を獲得できる確率が上がります。

オンラインプレイ時、カードキーは他プレイヤーと共有が可能。

カードキーを共有しあうことでカードキーを集めなくても様々なダンジョンへ挑むことができます。もちろん協力プレイも可能ですので、仲間と共に強敵やギミックがひしめく「統制局特別施設」にチャレンジしてみましょう。

無料体験版配信開始中

『DAEMON X MACHINA TITANIC SCION』の序盤をまるごとプレイできる無料体験版が、各ストアにて配信中です！

この体験版では、製品版の序盤にあたるストーリーやミッションをプレイ可能。

オンラインマルチプレイにも対応しており、仲間と協力して戦場を駆け巡ったり、単独でオーダーを遂行したり、自分のスタイルで楽しめます。

もちろん、体験版のセーブデータは製品版へ引き継ぎ可能。お気に入りの装備を収集して、発売日からスムーズにスタートダッシュを決めましょう。

スクリーンショットコンテスト「アーセナルコンテスト」も実施中ですので、体験版をプレイしたいる方はぜひご参加ください。

『DAEMON X MACHINA TITANIC SCION』とは

体験版の詳細はこちら :https://jp.daemonxmachina.com/titanicscion/news/article/32418アーセナルコンテストの詳細はこちら :https://jp.daemonxmachina.com/titanicscion/news/article/32627

多様な装備を組み替えて作るアーセナルを身に纏い銃声と咆哮が響き渡る戦場に身を投じるメカアクションゲームです。

自分好みにカスタマイズした機体で、地上、空中に広がるフィールドをシームレスに駆け巡る解放感。そして、多彩な兵装を駆使して敵を撃破していく爽快感が楽しめます。

他プレイヤーと共に、ストーリーやボスバトルなど多彩な協力プレイが楽しめるオンラインモードにも対応。前作を遊んだプレイヤーも、今作から始めるプレイヤーも、自分のスタイルで戦える「DAEMON X MACHINA」シリーズ最新作です。

＜製品スペック＞

タイトル：DAEMON X MACHINA TITANIC SCION

(デモンエクスマキナタイタニックサイオン)

ジャンル：メカアクション

対応機種：Nintendo Switch 2 /PlayStation(R)5/Xbox Series X|S /Steam(R)

プレイ人数：1人（通信プレイ時2~3人）

発売日：2025年9月5日

価格：

通常版8,800円（税込）（パッケージ/ダウンロード）

デジタルデラックスエディション 12,000円 (税込)（ダウンロード）

プレミアムデジタルデラックスエディション 14,000円 (税込) （ダウンロード）

レーティング：CERO C

権利表記： (C)2025 Marvelous Inc.

※Xbox Series X|S /Steam(R)はダウンロード専売です。

※Steam版はMarvelous USAより発売。

※実際の販売価格は各小売店の店頭または各ストアの購入ページにてご確認ください。

パッケージ版/ダウンロード版予約受付中！

Nintendo Switch(TM) 2 /PlayStation(R)5/Xbox Series X|S/Steam(R) にて予約受付中です。価格は、通常版8,800円（税込）/デジタルデラックスエディション 12,000円 (税込)/プレミアムデジタルデラックスエディション 14,000円 (税込) です。

特典などの詳細を見る :https://jp.daemonxmachina.com/titanicscion/product/