宝島社の玩具ブランド「宝島社トイズ」が本格始動 ～2025年８月開催「東京おもちゃショー」に初出展～

株式会社 宝島社

ファッション雑誌販売部数トップシェア(※)の株式会社宝島社(本社:東京都千代田区、代表取締役社⾧:関川誠）は、自社玩具ブランド「宝島社トイズ」を立ち上げ、2025年8月より新商品を発売しました。

※日本ABC協会雑誌発行社レポート2024上半期（1～6月）より

宝島社は、⾧年培ってきた編集力とブランド構築力を活かし、出版に留まらずコンテンツメーカー

として、書籍・雑誌の枠を超えた「マルチメディア商品」の開発に注力してまいりました。この度、

子どもたちに楽しんでもらえるコンテンツを作りたいという想いから、⾧年の経験とノウハウを生かし、玩具に特化した新ブランド「宝島社トイズ」を立ち上げました。商品は全国の書店を始め、コンビ

ニ・家電量販店・玩具店などお子様連れの方が足を運びやすい場所でお買い求めいただけます。

◇「東京おもちゃショー」へ宝島社トイズが初出展！

この度「宝島社トイズ」として、2025年8月28日（木）より東京ビッグサイトで開催される、国内最大級の玩具業界見本市「東京おもちゃショー」にて商品を出展します。会場では、柔らかい触感が人気の『ぷにゅっとのびる! わくわくハッピーうんちーず』の新作をはじめ、にぎって楽しめる新幹線のマスコットや女子に大人気の「エスターバニー」グッズなどを出展。新商品を展示・体験いただけるブースを設置し、実際に触感をお楽しみいただけます。

【宝島社トイズ】ブランドコンセプト

「いつもドキドキワクワク!楽しく元気に!」をテーマに、ブラインドパックトイを主力商品として展開します。

〈商品展開〉

オリジナルキャラクターの開発や人気コンテンツとのコラボレーションを通じて、常に新しい企画を投入していきます。コレクション性を重視したシリーズ展開で、集める楽しさも提供します。

〈製品の特徴〉

安心・安全性とを第一に考えながら、子どもたちの想像力を育む商品設計を追求しました。楽しさと安心の両立を目指し他製品づくりを心がけています。

＜東京おもちゃショー＞ 「宝島社トイズ」出展内容

●ブランドを手がける編集局⾧コメント

「宝島社トイズ」は、社会に驚きと楽しさをたくさん提供してきた出版社の宝島社が始めた新しいチャレンジです。小さなお子様にもドキドキワクワクを体験してもらいたい!いつでも『ファンファン』（FINE＆FUN）でいてもらいたい!という気持ちから、元気になる、楽しめる驚きグッズの開発を始め、「宝島社トイズ」という玩具ブランドが誕生しました。メインの玩具は、カプセルトイやくじのように、パッケージを開けるまで中身がわからないブラインド商品ですが、とにかく「宝島社トイズ」の商品は「アタリ」が出る確率が圧倒的に高いです。「アタリ」が出る確率、衝撃の71％超え!の玩具も発売されます。今後も常に驚きを提供したいと思っています。これからも期待していてください。

宝島社 開発局 編集局⾧ 清水弘一

「東京おもちゃショー2025」概要

【日時】

■商談見本市（ビジネスデー）

2025年8月28日（木）10:00～17:30

2025年8月29日（金） 9:30～17:00

■一般公開（パブリックデー）

2025年8月30日（土）10:00～17:00

2025年8月31日（日）10:00～16:00

【会場】東京ビッグサイト西1・2・3・4ホール（東京都江東区有明3-11-1）

【ブース番号】3-57

【公式HP】https://www.tokyotoyshow.com/event/8682