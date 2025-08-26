友禅柄の器と鞠の縁起モチーフが魅力。和の趣を楽しみながら日本の薬味を育てる栽培キットが新登場。

聖新陶芸株式会社ベースの白に和柄が入った雅な雰囲気の陶器です。

聖新陶芸株式会社（本社：愛知県瀬戸市上松山町1-71、代表取締役：伊勢谷智起）は2025年8月25日、友禅染の晴れ着を思わせる、華やかな和柄で彩られた陶製の器に、日本の食卓に欠かせない薬味の種をセットした栽培キット「和心薬味」を発売します。当栽培キットは、全国の販売店・専門店および、聖新陶芸公式オンラインショップ SEISHIN PLUS+ [ https://seishin-plus.ocnk.net/ ] にて購入可能です。

01 しそ 爽やかなカラーリングがおしゃれです。和の薬味の代表「しそ」

白い陶器に青を基調とした帯状の友禅柄をあしらい、黄色のラインとやさしいピンク、水色を効かせた華やかなデザイン。そんな器で育てるのは、日本の食卓に欠かせない薬味「しそ」です。

しそは、さわやかな香りとほのかな苦みが特長で、刺身の薬味や天ぷら、冷ややっこ、漬物など、食卓の名脇役として親しまれています。紫蘇（しそ）という字の通り、昔から薬効も意識されてきた食材で、香りや彩りとともに、食事に清涼感をもたらしてくれます。

02 とうがらし 凛とした佇まいのカラーです。ピリッとしたアクセント「とうがらし」

白い陶器に、黒を基調とした帯状の友禅柄をあしらい、赤、水色、グリーンがスタイリッシュな印象のデザイン。そんな器で育てるのは、日本の食文化に欠かせない薬味「唐辛子」です。

唐辛子は、鮮烈な辛みと風味が特長で、一味や七味、漬物などの和の調味料として幅広く親しまれています。古くは薬草としても用いられ、「冷えの予防」や「食欲増進」などの効能があるとされ、昔から暮らしに寄り添ってきた存在です。

美しい器とともに、ピリッとした刺激と彩りを育てる、贈り物にもおすすめの栽培キットです。

03 みつ葉 暖色でまろやかなカラーがかわいい。さわやかな香り「みつ葉」

白い陶器に、オレンジを基調とした帯状の友禅柄をあしらい、黄色のラインとやさしいピンク、黄緑の差し色が明るくやわらかな雰囲気を演出。そんな器で育てるのは、日本の料理にさりげなく香りと彩りを添える「ミツバ」です。

ミツバ（三つ葉）は、ほどよい苦みとさわやかな香りが特長で、吸い物やおひたし、茶碗蒸し、和え物などに広く使われてきた香味野菜。昔から縁起のよい「三つの葉」とされ、和の料理に欠かせない存在です。

器の美しさと、やさしい香りに包まれる時間を楽しめる、心に残る贈り物にもぴったりの栽培キットです。

03 みつ葉のセット内容セット内容

商品名：和心薬味

品 番：GD - 1049

サイズ：H8 × φ7cm

内 容：陶器の器/培養土/インナーカップ/種/鉢底シート/説明書

販売日：2025年 8月 25日

価 格：1320円（税込）

会社概要

聖新陶芸株式会社は日本では数少ない栽培キットメーカーです。

1960年創業、聖母マリア像の製造をスタート。

1999年に陶器を使った、たまご型の栽培キットが誕生。

現在では多くの栽培キットを国内外に販売しています。

「植物を育てる」とともに「心も育む」モノづくりを続けていきます。

社名：聖新陶芸株式会社

住所：〒489-0068 愛知県瀬戸市上松山町1-71

業務内容：栽培キットの企画、製造、販売／栽培キットの輸出／栽培キットのOEM作製

コーポレートサイトURL：https://seishin-tougei.com/

問い合わせ先：info@seishin-tougei.com