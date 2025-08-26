一般社団法人 日本二輪車普及安全協会

一般社団法人 日本二輪車普及安全協会（専務理事：高橋亮）は、2026年3月20日（金・祝）～22日（日）の3日間、インテックス大阪1・2号館および屋外特設会場にて、関西最大級のバイクイベント「第42回大阪モーターサイクルショー2026」を開催いたします。

昨年度は、139の企業・団体様のご出展により、3日間で74,342名のお客様を迎え、大盛況のうちに閉幕いたしました。今年度も、大阪・東京共通のメインテーマ「いいね、バイク」を継続し、東京モーターサイクルショーとの連携をさらに強化いたします。30～50代をコアターゲットにリピーター層の来場促進を図るとともに、バイク人口の減少が懸念される若年層を重点課題として戦略ターゲットに位置づけ、大阪・東京共通のプロモーション展開を通じてさらなる認知拡大と来場者増加を目指します。

また、大阪モーターサイクルショーは開催テーマ「おいでよ、令和バイク界隈」のもと、幅広い世代の方にバイクを通じて豊かな時間を提供するとともに、モーターサイクル産業の振興や健全な文化の普及・醸成を図り、来場者に新たな発見と感動の機会をお届けしてまいります。

■出展募集（応募期間：2025年10月1日～11月15日）

出展申込書を大阪モーターサイクルショー公式HP「出展者募集ページ」よりダウンロードのうえ、募集期間内にFAXまたはメールにて運営事務局宛にご送付ください。（公式HP：https://www.motorcycleshow.jp/）

※「出展者募集ページ」は2025年9月24日（水）10：00公開予定です。

■大阪モーターサイクルショー開催テーマ「おいでよ、令和バイク界隈」

今年度の大阪モーターサイクルショーでは、開催テーマ「おいでよ、令和バイク界隈」を掲げ、世代や経験を問わず、バイク好きが集まる場として位置付けます。喫緊の課題である若年層・エントリーライダーをはじめ、長くバイクライフを楽しむライダーやリターンライダー、ファミリー層など、あらゆるバイクファンが界隈の一員として楽しめるイベントを目指します。多様な人々がバイクを通じてつながり、新たな出会いや発見、感動を共有することで、モーターサイクル文化のさらなる広がりを創出してまいります。

■本リリースに関するお問い合わせ、取材のお申込み先

＜2025年9月23日（火・祝）まで＞

一般社団法人 日本二輪車普及安全協会 近畿ブロック

TEL：06-6541-5254 FAX：06-6534-4847

e-mail：info_kinki@jmpsa.or.jp

＜2025年9月24日（水）以降＞

一般社団法人 日本二輪車普及安全協会

第42回大阪モーターサイクルショー2026 運営事務局

〒530-0044 大阪市北区東天満1丁目9-10大阪塗料ビル5F

TEL.06-6357-3175 FAX. 06-6357-3177

■開催概要

名称：第42回大阪モーターサイクルショー2026

会期：2026年3月20日（金・祝）～3月22日（日）＝3日間＝

2026年3月20日(金・祝)10：00～17：00 一般公開

2026年3月21日(土)10：00～17：00 一般公開

2026年3月22日(日)10：00～17：00 一般公開

会場：インテックス大阪 １号館（約5,000平方メートル ）２号館（約6,700平方メートル ）屋外特設会場（約2,900平方メートル ）

※インテックス大阪1・2号館＋屋外展示場（約14,600平方メートル ）

主催：一般社団法人 日本二輪車普及安全協会

昨年度出展者：139者・団体

★入場料に関しましては、９月下旬目処に、公式HP（https://www.motorcycleshow.jp/(https://www.motorcycleshow.jp/) ）上で公表します。

■出展募集概要

募集期間：2025年10月1日（水） ～11月15日（土）

申込方法：募集期間内に、出展申込書をFAXまたはメールにて運営事務局宛にご送付ください。

出展決定方法：申込受付は先着順です。予定数に達した場合は早期に締め切らせていただきます。

出展規制について：大阪モーターサイクルショーの開催趣旨、目的にそった品目で、原則二輪免許で運

転が可能な、二輪車もしくは二輪に関連したものとします。

※電動バイク及びペダル付き電動バイクの出展に関しては、出展物が道路運送車両

保安基準に適合していることが条件となります。

※当ショーはあくまでモーターサイクル（オートバイ）のショーであり、例えば、

保安部品を取り付けた状態で原動機付自転車扱いとなる電動キックボードや小型

特殊車両としてナンバー取得するATC・ATV、また、四輪自動車や四輪に準ずる

もの、その他当ショーの主旨に適さないものや、社会通念上モーターサイクルの

正しい普及に対し不必要な誤解を招くと協会が判断する出展品の展示を規制また

は禁止させていただきます。

その他、詳細につきましては出展案内をご覧ください。

※展示物について国内外問わず、特許係争中のものは展示できません。

出展案内：大阪モーターサイクルショー公式HP「出展者募集ページ」よりダウンロードをお願いします。

※「出展者募集ページ」は2025年9月24日（水）10：00公開予定です。

（公式HP：https://www.motorcycleshow.jp/）