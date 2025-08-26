紫外線・日焼け防止フェイスカバー「ヤケーヌ」がサンリオのキャラクターと初のコラボレーション！「ヤケーヌスタンダード サンリオのキャラクター」が8/26(火)より数量限定発売！

株式会社丸福繊維

ヤケーヌ×サンリオのキャラクター　初のコラボレーション

紫外線・熱中症対策商品の企画製造を行う株式会社丸福繊維（本社：愛知県西尾市、代表：村瀬 智之）は、累計販売数300万点を誇り楽天市場フェイスカバー・ネックカバーランキング1位獲得※の実績を持つ、日焼け対策専用フェイスカバーシリーズ「ヤケーヌ」より、この度、株式会社サンリオ（本社：東京都品川区）の人気キャラクターとのコラボレーションアイテムを公式オンラインショップにて8/26(火)より発売します。


本商品は、ヤケーヌシリーズで人気の「ヤケーヌスタンダード」タイプに、サンリオの人気キャラクターをあしらった数量限定デザインです。ラインナップは、ハローキティ、シナモロール、クロミの全3種。それぞれのキャラクターらしさが感じられる可愛いワンポイント入りで、日差しの強い季節も、お気に入りのキャラクターと楽しく過ごせるフェイスカバーです。



丸福繊維公式オンラインショップ（https://yake-nu.shop-pro.jp/?pid=187875081）


※ 2025年2月1日～8月17日集計　フェイスカバー・ネックカバー部門




■ヤケーヌ×サンリオのキャラクター「ヤケーヌスタンダード サンリオのキャラクター」■



ハローキティ、シナモロール、クロミの全3種



前面のワンポイント


後面のワンポイント


ハローキティ


シナモロール


クロミ




■　紫外線・日焼け防止フェイスカバー「ヤケーヌ」　■



日焼け対策専用フェイスカバー「ヤケーヌ」

株式会社丸福繊維では、紫外線対策を目的とした日焼け防止専用フェイスカバー「ヤケーヌ」を2010年より販売しています。2024年は前年比1.4倍の販売実績を記録（※自社統計）。特に酷暑が続いた2024年は、スポーツや屋外作業だけでなく、美容目的の日常使いが広がり、新たな利用者層の拡大につながりました。また、2024年には新商品の「目尻プラス」や「99.9ブラックレーベル」など、美容目線の商品が特に人気を集めました。


近年続く酷暑の影響で、2025年もフェイスカバーの需要は高まっており、今年も多くの反響をいただいています。今後も、日常の快適さをサポートするアイテムとして、多くの方にご愛用いただけるよう展開してまいります。



■"ブレスルーテック"搭載で息苦しくない


ヤケーヌの最大の特徴は息苦しさを回避するための上下二部式の構造。




"ブレスルーテック"　ロゴマーク

“ブレスルーテック”は特許取得の開口部セパレート構造で、息苦しさを解消。飲み物もそのまま飲めて、メガネも曇りにくい革新的デザインです。







ヤケーヌ独自の3つのポイント


■最高レベルのUVカットをいつまでも



何度洗ってもＵＶカットが下がらず経済的

ヤケーヌは、安心・安全の日本製高機能糸を使用し、生地(糸)自体にUVカット効果のあるチタンを練り込んでいます。後加工ではありませんのでお洗濯しても効果は半永久的に持続します。




■　商品概要　■


名　称　：「ヤケーヌスタンダード　サンリオのキャラクター」　　　　　　　　　　　　
色展開　：ブラック


種　類　：3種（ハローキティ、シナモロール、クロミ）
素　材　：ポリエステル87％、キュプラ13％
サイズ　：フリー（耳ひも、後ろ面ファスナーで調節可能）
販売価格：2,860円（税込）
ＵＶカット率：98.2％






【株式会社丸福繊維について】


社名：株式会社丸福繊維


本社所在地：愛知県西尾市戸ヶ崎町豊美5番地


代表取締役：村瀬智之


事業内容： 紫外線・熱中症対策商品の企画・製造・販売


設立： 1952年


HP：https://www.marufuku.ne.jp/


MARUFUKU楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/suzukachan/



株式会社丸福繊維